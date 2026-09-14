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Cât a reușit România să absoarbă din PNRR. MIPE anunță când va fi cunoscut bilanțul final

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Romania euro. Financial concept. Romanians' plans to join the Eurozone
Foto: Profimedia
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Rezultatele finale privind implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) vor putea fi evaluate după transmiterea către Comisia Europeană a celei de-a șasea și ultimei cereri de plată, a anunțat luni Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Potrivit comunicatului de presă al ministerului, cererea de plată nr. 6 va include informațiile raportate de coordonatorii de reforme și investiții până la 15 septembrie 2026. Datele vor sta ulterior la baza actualizării Tabloului de bord PNRR.

MIPE a mai precizat că informațiile disponibile în prezent reflectă stadiul proiectelor în funcție de raportările coordonatorilor aferente primului semestru din 2026. Instituțiile responsabile se concentrează în această perioadă pe finalizarea procedurilor administrative necesare pentru închiderea celei de-a cincea cereri de plată și depunerea celei de-a șasea.

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„Rezultatele finale cu privire la nivelul de implementare al fiecărui proiect vor putea fi identificate doar la finalul acestui proces”, a transmis MIPE.

Conform estimărilor preliminare furnizate de coordonatorii de reforme și investiții, gradul de absorbție a fondurilor alocate României prin PNRR este estimat la peste 90% în cazul granturilor și la peste 95% pentru componenta de împrumuturi.

În urma ultimei renegocieri cu serviciile Comisiei Europene, desfășurată în august 2026, alocarea totală a României prin PNRR este de 20,11 miliarde de euro. Din această sumă, 13,57 miliarde de euro reprezintă granturi, iar 6,54 miliarde de euro sunt împrumuturi.

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Implementarea PNRR este realizată de 20 de coordonatori de reforme și investiții, reprezentând ministere și alte autorități publice centrale. La nivel național, coordonarea implementării Planului este asigurată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Editor : Ana Petrescu

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