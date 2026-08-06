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Cât anticipează ministrul Finanțelor că va fi creşterea economică în acest an. „Depinde de evoluţia în trimestrele III şi IV”

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alexandru nazare face declaratii
Alexandru Nazare. Foto: Facebook
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Din articol
„Am reuşit să menţinem ratingul” „Context economic internaţional volatil”

Scenariul de bază al Guvernului rămâne o creştere economică de 0,1% în acest an, însă atingerea acestei ţinte depinde de evoluţia economiei în trimestrele III şi IV, iar procesul de dezinflaţie este aşteptat să înceapă în perioada august-septembrie, susţine ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

„Scenariul de bază rămâne o creştere economică de 0,1% în acest an, însă atingerea acestei ţinte depinde de evoluţia economiei în trimestrele III şi IV. Ne bazăm în special pe un an agricol bun şi pe continuarea ritmului foarte bun din construcţii, sector care înregistrează în prezent un avans de aproximativ 14%. În pofida multiplelor şocuri, economia României s-a dovedit rezilientă, iar aceasta se datorează în primul rând seriozităţii antreprenorilor şi mediului de business legitim”, a scris ministrul Alexandru Nazare joi, pe Facebook.

Potrivit acestuia, procesul de dezinflaţie a fost întârziat de evoluţiile externe, însă direcţia rămâne una de scădere.

„Procesul de dezinflaţie este estimat să înceapă în perioada august-septembrie. Contextul internaţional, inclusiv conflictul din Iran şi efectele acestuia asupra preţurilor la energie şi carburanţi, a întârziat acest proces. Estimarea actuală este o inflaţie de 5-6%, nu de 4% conform scenariului iniţial, însă direcţia rămâne una de scădere. Odată cu reducerea inflaţiei, estimăm o revenire treptată a consumului spre finalul anului, în special în trimestrul IV, pe fondul unei baze de comparaţie mai favorabile şi al temperării creşterii preţurilor”, a precizat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanţelor a arătat că o confirmare a procesului de dezinflaţie şi menţinerea deficitului în limitele asumate ar putea crea premisele pentru o reducere a dobânzilor.

„Dacă procesul de dezinflaţie se confirmă şi deficitul rămâne în parametrii asumaţi, avem premisele pentru o uşoară reducere a dobânzilor. În acelaşi timp, rămânem prudenţi, deoarece costurile de finanţare sunt influenţate atât de contextul internaţional, cât şi de nivelul deficitului şi al datoriei publice. La finalul lunii iunie, cheltuielile cu dobânzile erau cu aproximativ 4 miliarde de lei peste nivelul de anul trecut”, a explicat acesta.

„Am reuşit să menţinem ratingul”

Referitor la politica fiscală, Nazare a afirmat că Executivul îşi menţine obiectivul de reducere a deficitului bugetar şi continuă investiţiile publice.

„Menţinem proiecţia de reducere a deficitului în ţintele asumate, printr-o abordare serioasă şi responsabilă în managementul banilor publici. Consolidarea fiscală este esenţială pentru reducerea costurilor de finanţare şi pentru creşterea încrederii investitorilor. Continuăm în ritm susţinut investiţiile publice, cu 9 miliarde de lei în plus în primele şase luni, sprijinite inclusiv de accelerarea implementării proiectelor finanţate prin PNRR. Aceste investiţii susţin activitatea economică şi creează premise pentru revenirea creşterii”, a menţionat ministrul.

Acesta a subliniat că menţinerea ratingului suveran al României de către agenţia Fitch contribuie la consolidarea încrederii investitorilor.

„Am reuşit să menţinem ratingul suveran al României în prima evaluare din această vară, a agenţiei Fitch, într-un moment important pentru credibilitatea ţării pe pieţele financiare internaţionale. Acest rezultat contribuie la menţinerea încrederii investitorilor şi la stabilitatea finanţării statului. Continuăm cu aceeaşi seriozitate să folosim toate argumentele disponibile în dialogurile cu Moody's şi cu S&P, pentru a proteja interesele de rating ale României”, a afirmat Alexandru Nazare.

„Context economic internaţional volatil”

În ceea ce priveşte perspectivele pentru anul viitor, ministrul a susţinut că există premise pentru o accelerare a creşterii economice, dacă vor fi continuate măsurile de consolidare fiscală şi investiţiile.

„Dacă vom continua consolidarea fiscală, vom menţine ritmul investiţiilor şi vom valorifica fondurile europene, există premise solide pentru o revenire economică mai consistentă începând cu anul următor. Contextul economic internaţional rămâne unul volatil în perioada următoare şi este obligatoriu să menţinem o abordare prudentă. Indicatorii pe care îi monitorizăm permanent arată că există premise reale pentru o îmbunătăţire treptată a situaţiei economice în perioada următoare”, a transmis ministrul Finanţelor.

El a adăugat că disciplina în administrarea banului public este esenţială pentru consolidarea fiscală şi pentru îmbunătăţirea competitivităţii economiei.

„Nu putem cere disciplină mediului privat fără să demonstrăm disciplină în administrarea banului public. Acesta este principiul care trebuie să stea la baza perioadei următoare. Consolidarea fiscală nu este un scop în sine şi nici un exerciţiu tehnic, ci condiţia necesară pentru o economie mai stabilă, costuri de finanţare mai reduse şi un mediu de afaceri mai competitiv”, a concluzionat Alexandru Nazare.

Editor : B.P.

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