Cât ar putea pierde economia României pe măsură ce cresc vânzările pe platformele din afara Uniunii Europene (studiu)

Expansiunea accelerată a platformelor internaționale de comerț electronic din afara Uniunii Europene ar putea avea efecte negative semnificative asupra economiei românești, în lipsa unor măsuri care să asigure condiții concurențiale echitabile, arată un studiu realizat de Academia de Studii Economice din București (ASE). Potrivit analizei, România ar putea pierde aproximativ 1,78 miliarde de lei din contribuția sectorului la PIB și peste 4.600 de locuri de muncă, dacă tendințele actuale se mențin.

Studiul, realizat privind impactul socio-economic al platformelor internaționale de comerț electronic asupra României, evidențiază diferențe importante între efectele economice generate de comercianții locali și europeni și cele produse de platformele din afara Uniunii Europene.

Potrivit autorilor, în cazul platformelor non-UE, valoarea tranzacțiilor realizate de consumatorii români nu se transformă în aceeași măsură în valoare adăugată locală, locuri de muncă, taxe plătite în România sau investiții în ecosistemul economic național.

Produsele comercializate prin aceste platforme sunt fabricate, de regulă, în afara Uniunii Europene și sunt livrate direct către consumatorii români, fără a genera efecte economice comparabile cu cele produse de comercianții români și europeni.

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Vânzările către România au depășit 4,4 miliarde de lei

Conform studiului, pe baza încasărilor de TVA raportate prin sistemul Import One Stop Shop (IOSS), vânzările companiilor din afara Uniunii Europene către consumatorii români au ajuns în 2025 la cel puțin 4,4 miliarde de lei.

Autorii au precizat că această sumă reprezintă un prag minim, întrucât nu include toate formele de vânzare și import utilizate de platformele extracomunitare.

Totodată, datele colectate de Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) indică o creștere de 20% a valorii comenzilor plasate de români către comercianți din afara UE în 2026.

„Studiul ASE confirmă ceea ce industria locală semnalează de mult timp: nu orice creştere a comerţului online înseamnă automat dezvoltare economică pentru România. Atunci când valoarea tranzacţiilor pleacă în afara Uniunii Europene, iar România rămâne cu presiunea asupra infrastructurii şi concurenţa dezechilibrată, economia locală pierde. Nu cerem privilegii pentru companiile româneşti, ci reguli egale pentru toţi cei care vând către consumatorii români”, a declarat Cristian Pelivan, director ARMO.

Peste 4.600 de locuri de muncă ar putea fi afectate

Analiza arată că modelul de comerț electronic bazat pe comercianți români are un impact mai mare asupra economiei locale.

Numai în 2024, comerțul electronic realizat de retailerii români a susținut aproximativ 15.918 locuri de muncă directe, care au generat taxe și contribuții la bugetul de stat.

Pentru anul 2026, studiul estimează că, în scenariul în care platformele non-UE continuă să se extindă fără măsuri de corecție, economia românească ar putea pierde aproximativ 1,78 miliarde de lei din impactul total al sectorului asupra PIB, iar circa 4.630 de locuri de muncă ar putea dispărea.

„Comercianţii români plătesc taxe, angajează oameni, investesc local şi respectă reguli stricte privind siguranţa produselor, protecţia consumatorilor şi responsabilitatea de mediu. Concurenţa este sănătoasă doar atunci când toţi actorii joacă după aceleaşi reguli. În caz contrar, vorbim despre o distorsiune care afectează firmele locale, bugetul public şi capacitatea României de a dezvolta o economie digitală competitivă”, a adăugat Pelivan.

În contextul dezbaterilor legislative din această perioadă, ARMO atrage atenția asupra proiectului de lege L361/2026, care prevede eliminarea taxei logistice de 25 de lei aplicate coletelor provenite din afara Uniunii Europene cu valoare declarată sub 150 de euro.

Potrivit asociației, această taxă a adus la buget aproximativ 32 de milioane de euro doar în primele trei luni ale anului 2026, fiind achitată de companiile din afara UE.

Reprezentanții industriei consideră că eliminarea acestei taxe ar reduce capacitatea statului de a limita dezechilibrele generate de importurile directe realizate prin platformele extracomunitare.

ARMO susține că autoritățile trebuie să identifice soluții prin care legislația privind protecția consumatorilor, precum și standardele europene de siguranță a produselor, să fie aplicate în mod egal tuturor operatorilor care vând către consumatorii din România.

Editor : A.D.