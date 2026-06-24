Veniturile totale medii lunare ale unei gospodării au fost, în 2025, de 9.399 de lei, echivalentul a 3.782 de lei pe persoană, în creștere cu 13,6% față de anul precedent, arată datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS). În același timp, cheltuielile totale medii lunare au ajuns la 8.037 de lei pe gospodărie, reprezentând 85,5% din venituri.

Potrivit INS, veniturile bănești medii lunare au fost de 8.832 de lei pe gospodărie, în creștere cu 14,7% față de 2024, în timp ce veniturile în natură au însumat 566 de lei pe gospodărie, în scădere cu 6 lei față de anul anterior.

Salariile brute și alte drepturi salariale au reprezentat principala sursă de venit, cu 6.438 de lei lunar pe gospodărie și o pondere de 68,5% din veniturile totale, în creștere cu 1,3 puncte procentuale comparativ cu 2024.

O contribuție importantă au avut-o și veniturile din prestații sociale, care au însumat 1.879 de lei pe gospodărie și au reprezentat 20% din veniturile totale.

În mediul urban, venitul total mediu lunar pe gospodărie a fost de 10.732 de lei, de 1,4 ori mai mare decât în mediul rural. Raportat la o persoană, veniturile au fost de 4.489 de lei, cu 50% mai mari decât în mediul rural.

Alimentele au reprezentat cea mai mare categorie de cheltuieli. Educația, la coada clasamentului

Cheltuielile totale medii lunare ale unei gospodării au fost de 8.037 de lei în 2025, în creștere cu 1.024 de lei față de anul precedent. Din această sumă, 4.833 de lei au reprezentat cheltuieli de consum, iar 2.699 de lei au fost transferuri către administrația publică și privată și către fondurile de asigurări sociale, sub formă de impozite, contribuții, cotizații și taxe.

Potrivit clasificării standard pe destinații a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare și băuturile nealcoolice au avut cea mai mare pondere în cheltuielile gospodăriilor, cu o valoare medie de 1.553 de lei pe gospodărie, reprezentând 32,1% din cheltuielile totale de consum.

Au urmat cheltuielile pentru locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili, care au ajuns la 761 de lei pe gospodărie și au reprezentat 15,7% din cheltuielile de consum. Pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, gospodăriile au cheltuit, în medie, 379 de lei, iar pentru transport, 339 de lei.

La polul opus s-au aflat cheltuielile pentru educație, care au fost de numai 27 de lei pe gospodărie, reprezentând 0,6% din totalul cheltuielilor de consum.

O persoană din mediul urban a cheltuit cu 50% mai mult decât una din mediul rural

Cheltuielile medii lunare pe gospodărie au fost de 9.123 de lei în mediul urban, de peste 1,3 ori mai mari decât în mediul rural. Raportat la o persoană, locuitorii din mediul urban au cheltuit, în medie, 3.816 lei pe lună, cu 50% mai mult decât cei din mediul rural.

Structura cheltuielilor diferă semnificativ între cele două medii. În orașe, ponderea impozitelor, contribuțiilor și taxelor a fost de 36,7% din cheltuielile totale, cu 7,8 puncte procentuale peste nivelul din mediul rural.

În schimb, în mediul rural, contravaloarea consumului de produse agroalimentare și nealimentare provenite din resurse proprii a reprezentat 10,2% din cheltuielile totale, de 3,8 ori mai mult decât în mediul urban, potrivit datelor INS.

Editor : A.D.