Live TV

Video Cât câștigă șefii companiilor de stat: unii au salarii și de șase ori mai mari decât președintele României

Data actualizării: Data publicării:
euro bani
Foto: .Getty Images
Din articol
„Nu există aceeași performanță ca în companiile occidentale” Adrian Negrescu, despre cursul euro: „Totul ține de predictibilitate”

Directorii unor companii de stat din România încasează salarii care depășesc cu mult remunerațiile din mediul privat și, în unele cazuri, ajung să fie de câteva ori mai mari decât salariul președintelui României, deși unele dintre firmele conduse de aceștia sunt pe pierdere. Analistul economic Adrian Negrescu afirmă, pentru Digi24, că statul român a permis contracte de management „fără legătură cu realitatea economică” și cere plafonarea veniturilor și introducerea unor criterii clare de performanță.

Date publicate de site-ul companiidestat.ro arată că directorul Romgaz are un salariu brut de peste 85.000 de lei pe lună, adică peste 16.000 de euro, la care se adaugă bonusuri anuale consistente. Directorul Hidroelectrica câștigă aproape 66.000 de lei lunar, iar șeful Electrocentrale București (ELCEN) aproape 72.500 de lei pe lună. Prin comparație, salariul președintelui României este de aproximativ 30.800 de lei brut lunar.

„Gândiți-vă că avem oameni, inclusiv în sistemul bancar de stat, care câștigă peste 30.000 de euro pe lună. Noi avem niște salarii cum nici în sectorul privat, în cele mai performante companii din economia românească, multinaționale, nu găsești. Media salarială la nivelul multinaționalelor este undeva la 6-7.000 de euro. Cam atât se câștigă. La stat se câștigă dublu în momentul de față, în multe companii care sunt pe pierdere”, a declarat Adrian Negrescu la Digi24.

Analistul economic susține că situația este rezultatul modului în care statul român a construit și aprobat contractele de management din companiile publice.

„Este vina statului român, pentru că statul este principal acționar la toate aceste companii și a permis aceste contracte de management care nu au nicio legătură cu realitatea economică din România. Sunt interese, bineînțeles, pentru că salariile astea n-au apărut peste noapte. Au fost constituite special de către cei care sunt membri în consiliile de administrație, pentru că și ei, la rândul lor, sunt plătiți cu un procent din salariul șefului. Cu cât șeful cel mare are un salariu mai mare, cu atât și ei câștigă niște prime de participare la ședințe mult mai mari”, a afirmat Negrescu.

„Nu există aceeași performanță ca în companiile occidentale”

Salarii ridicate există și în companii care înregistrează pierderi. La CFR SA, unde bugetul pe acest an indică pierderi de aproximativ 900.000 de lei, directorul are un salariu de peste 50.000 de lei lunar.

La Metrorex, companie cu pierderi acumulate de aproape un milion de lei, directorul încasează aproximativ 30.000 de lei pe lună.

Adrian Negrescu critică și faptul că noua lege a salarizării în sectorul bugetar nu include companiile de stat și regiile autonome într-un sistem clar de grile salariale și criterii de performanță: „Și aceste companii ar fi trebuit să intre într-un mecanism de grile salariale, în așa fel încât să nu mai vedem aceste aberații, aceste câștiguri salariale care, în multe situații, sunt mai mari decât în companiile occidentale. România plătește mai bine decât o companie din Franța, în domeniul energiei. Și nu există aceeași performanță, nu există nici măcar același rulaj de bani”.

Acesta consideră că viitorul guvern ar trebui să limiteze astfel de contracte și să lege salariile managerilor de rezultatele companiilor pe care le conduc.

„Sper ca viitorul guvern să plafoneze și aceste contracte, măcar din prisma viitoarelor angajări pe care le va face în companiile de stat. Să nu ne mai trezim cu contracte de management în care doar pentru că vine la serviciu acel manager ia 10-15 mii de euro pe lună, indiferent de performanța companiei pe care o conduce”, a declarat Negrescu.

Citește și: VIDEO Euro scade ușor după recordurile din ultimele zile. Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR: „Tensiunile pot continua”

Adrian Negrescu, despre cursul euro: „Totul ține de predictibilitate”

Analistul economic a comentat și evoluția cursului valutar din ultimele zile, după ce euro a atins noi maxime istorice în raport cu leul.

„Eu cred că e o fotografie de moment ce se întâmplă în piața valutară, influențată de valul ăsta de optimism din piețele internaționale care au dus la creșterile de cotații pe burse, inclusiv la București. Dar depinde foarte mult ce se va întâmpla la Palatul Cotroceni. Totul ține de predictibilitate și de stoparea acestui scandal uriaș, această gâlceavă publică pe care o vedem între politicieni”, a afirmat acesta.

Totodată, spune el, că tensiunile politice afectează direct economia și consideră că formarea rapidă a unui guvern este esențială pentru calmarea piețelor financiare.

„Tot acest zgomot politic nu face altceva decât să influențeze economia. Legat de curs, eu sper ca situația să se tempereze. Cred că va interveni și Banca Națională, iar dacă se va ajunge la 5,3 lei pentru un euro, atunci BNR cu siguranță își va arăta prezența în piața valutară”, a concluzionat Negrescu.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
1
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
Nicușor Dan.
2
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
3
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A fost o dezbatere...
ilie bolojan parlament
4
Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi transmiteți domnului...
Dominic Fritz.
5
Fritz anunță că a fost mandatat să discute cu Bolojan pentru o alianță politică. USR nu...
Gigi Becali: ”Am vorbit cu Grindeanu. Ei vor guverna”
Digi Sport
Gigi Becali: ”Am vorbit cu Grindeanu. Ei vor guverna”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
radu oprea
Radu Oprea, despre acuzațiile Oanei Gheorghiu: Crede că a descoperit documente, deşi ele au fost mereu în SGG
plenul parlamentului
Turbulențe extreme în urma blocajului politic. Trei obiective strategice uriașe. Unde ar putea ajunge cursul euro
Senat 3
Proiectul care interzice vânzarea activelor statului până în 2027 a fost adoptat de Senat
companii firme statistici locuri de munca joburi
Nicușor Dan, despre tensiunile din coaliție pe reforma companiilor de stat: „Se pot rezolva cu tact și negociere”
Petrișor Peiu, senator AUR.
Petrișor Peiu: „Oana Gheorghiu minte cu nerușinare când spune că m-aș opune listării la bursă a companiilor de stat”
Recomandările redacţiei
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_12_INQUAM_Photos_George_Calin
Îl poate propune Nicușor Dan tot pe Ilie Bolojan premier...
nicusor si maia
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Deciziile se luaseră în alte birouri.” Ilie Bolojan, mesaj pentru...
Washington,-,Feb,28,2025:,President,Donald,Trump,Speaks,To
„Divorțul MAGA”. Cum dezbină conflictul lui Trump împotriva Iranului...
Ultimele știri
Aderarea României la OCDE, „cel mai important obiectiv de țară”. Mircea Abrudean: „Nu este negociabil şi este transpartinic”
Virusul de pe nava de croazieră Hondius a ajuns în Europa. O femeie internată la Amsterdam, suspectată de infecţie
Conflict în instanță între Salvamont România și Crucea Roșie. Ce a provocat disputa între serviciile de ajutor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodia care scapă, în sfârșit, de cea mai grea perioadă din viață, după mulți ani. Urmează un nou început...
Cancan
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
Fanatik.ro
Ion Țiriac, propunere surprinzătoare pentru Georgia Meloni, premierul Italiei. Ce ar face dacă ar avea „cu 50...
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Cristi Chivu a dat lovitura la Inter: 3 milioane de euro în cont!
Adevărul
Putin ar putea provoca o escaladare a războiului din Ucraina înainte de 9 mai pentru a justifica mobilizarea...
Playtech
Averea pe care Kelemen Hunor o are. Şeful UDMR, în atenţia lui Nicușor Dan în negocierile de la Cotroceni
Digi FM
Un star de reality show a murit într-un accident stupid, într-o vilă din Spania, la o petrecere: "Pereții...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Internetul a ”explodat” după mesajul postat de Donald Trump după moartea unui ”gigant”
Pro FM
Claudia Iosif, adevăratul motiv pentru care nu s-a căsătorit cu Dorian Popa. Babs a răbufnit după nunta...
Film Now
Rita Wilson, despre clipa în care a decis să dea o șansă unei pasiuni vechi: „Nu voi uita niciodată, a fost o...
Adevarul
De ce refuză românii casele self-scan: „Daca scanezi ceva greșit ești pasibil de acuze de furt”
Newsweek
Avertisment dur: Nu veți găsi bani pentru plata pensiilor. De ce 2027 va fi un an greu pentru pensionari
Digi FM
Cât costă cele mai scumpe cireșe din lume. Au formă de inimă și sunt considerate simbol al luxului
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Ultimele zile ale lui Dustin Diamond, Screech din “Salvați de clopoțel”. Singura colegă care i-a fost alături...
UTV
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică au ales din nou Grecia. Cum au fost surprinși cei doi în Mykonos