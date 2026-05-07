Directorii unor companii de stat din România încasează salarii care depășesc cu mult remunerațiile din mediul privat și, în unele cazuri, ajung să fie de câteva ori mai mari decât salariul președintelui României, deși unele dintre firmele conduse de aceștia sunt pe pierdere. Analistul economic Adrian Negrescu afirmă, pentru Digi24, că statul român a permis contracte de management „fără legătură cu realitatea economică” și cere plafonarea veniturilor și introducerea unor criterii clare de performanță.

Date publicate de site-ul companiidestat.ro arată că directorul Romgaz are un salariu brut de peste 85.000 de lei pe lună, adică peste 16.000 de euro, la care se adaugă bonusuri anuale consistente. Directorul Hidroelectrica câștigă aproape 66.000 de lei lunar, iar șeful Electrocentrale București (ELCEN) aproape 72.500 de lei pe lună. Prin comparație, salariul președintelui României este de aproximativ 30.800 de lei brut lunar.

„Gândiți-vă că avem oameni, inclusiv în sistemul bancar de stat, care câștigă peste 30.000 de euro pe lună. Noi avem niște salarii cum nici în sectorul privat, în cele mai performante companii din economia românească, multinaționale, nu găsești. Media salarială la nivelul multinaționalelor este undeva la 6-7.000 de euro. Cam atât se câștigă. La stat se câștigă dublu în momentul de față, în multe companii care sunt pe pierdere”, a declarat Adrian Negrescu la Digi24.

Analistul economic susține că situația este rezultatul modului în care statul român a construit și aprobat contractele de management din companiile publice.

„Este vina statului român, pentru că statul este principal acționar la toate aceste companii și a permis aceste contracte de management care nu au nicio legătură cu realitatea economică din România. Sunt interese, bineînțeles, pentru că salariile astea n-au apărut peste noapte. Au fost constituite special de către cei care sunt membri în consiliile de administrație, pentru că și ei, la rândul lor, sunt plătiți cu un procent din salariul șefului. Cu cât șeful cel mare are un salariu mai mare, cu atât și ei câștigă niște prime de participare la ședințe mult mai mari”, a afirmat Negrescu.

„Nu există aceeași performanță ca în companiile occidentale”

Salarii ridicate există și în companii care înregistrează pierderi. La CFR SA, unde bugetul pe acest an indică pierderi de aproximativ 900.000 de lei, directorul are un salariu de peste 50.000 de lei lunar.

La Metrorex, companie cu pierderi acumulate de aproape un milion de lei, directorul încasează aproximativ 30.000 de lei pe lună.

Adrian Negrescu critică și faptul că noua lege a salarizării în sectorul bugetar nu include companiile de stat și regiile autonome într-un sistem clar de grile salariale și criterii de performanță: „Și aceste companii ar fi trebuit să intre într-un mecanism de grile salariale, în așa fel încât să nu mai vedem aceste aberații, aceste câștiguri salariale care, în multe situații, sunt mai mari decât în companiile occidentale. România plătește mai bine decât o companie din Franța, în domeniul energiei. Și nu există aceeași performanță, nu există nici măcar același rulaj de bani”.

Acesta consideră că viitorul guvern ar trebui să limiteze astfel de contracte și să lege salariile managerilor de rezultatele companiilor pe care le conduc.

„Sper ca viitorul guvern să plafoneze și aceste contracte, măcar din prisma viitoarelor angajări pe care le va face în companiile de stat. Să nu ne mai trezim cu contracte de management în care doar pentru că vine la serviciu acel manager ia 10-15 mii de euro pe lună, indiferent de performanța companiei pe care o conduce”, a declarat Negrescu.

Adrian Negrescu, despre cursul euro: „Totul ține de predictibilitate”

Analistul economic a comentat și evoluția cursului valutar din ultimele zile, după ce euro a atins noi maxime istorice în raport cu leul.

„Eu cred că e o fotografie de moment ce se întâmplă în piața valutară, influențată de valul ăsta de optimism din piețele internaționale care au dus la creșterile de cotații pe burse, inclusiv la București. Dar depinde foarte mult ce se va întâmpla la Palatul Cotroceni. Totul ține de predictibilitate și de stoparea acestui scandal uriaș, această gâlceavă publică pe care o vedem între politicieni”, a afirmat acesta.

Totodată, spune el, că tensiunile politice afectează direct economia și consideră că formarea rapidă a unui guvern este esențială pentru calmarea piețelor financiare.

„Tot acest zgomot politic nu face altceva decât să influențeze economia. Legat de curs, eu sper ca situația să se tempereze. Cred că va interveni și Banca Națională, iar dacă se va ajunge la 5,3 lei pentru un euro, atunci BNR cu siguranță își va arăta prezența în piața valutară”, a concluzionat Negrescu.

