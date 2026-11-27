Amânarea reducerii deficitului ar putea duce la costuri mai mari de finanțare, presiuni asupra cursului de schimb și noi riscuri pentru puterea de cumpărare a populației, avertizează Ministerul Finanțelor. Efectele s-ar putea transmite în dobânzile la creditele populației și companiilor și ar putea încetini investițiile și crearea de locuri de muncă.

Consecințele sunt prezentate în raportul privind starea finanțelor publice, pe care ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, l-a prezentat vineri, într-o conferință de presă la minister, după un an și jumătate de consolidare fiscal-bugetară.

„Consecințele amânării ajustării necesare ar fi suportate de întreaga economie, de populație, de firme, de serviciile publice. Costurile de finanțare mai ridicate s-ar transmite în creditele acordate populației și companiilor, presiunea asupra cursului de schimb ar eroda puterea de cumpărare, investițiile și crearea de locuri de muncă ar încetini, iar mai mulți bani publici orientați către dobânzi ar însemna mai puțin pentru educație, sănătate și infrastructură”, a declarat Alexandru Nazare.

Potrivit raportului, datoria publică a crescut de la 35,2% din PIB în 2019 la 61,1% în august 2026. În același timp, cheltuielile cu dobânzile s-au dublat între 2020 și 2025, de la 1,4% la aproximativ 2,8% din PIB.

Raportul avertizează și asupra riscului valutar: 55% din datoria publică este în valută, iar o depreciere cu 10% a leului ar crește ponderea datoriei în PIB cu aproximativ 3,3 puncte procentuale.

Nazare a spus că fiecare trimestru de întârziere în ajustarea fiscală majorează factura dobânzilor și riscul ca măsurile necesare să fie impuse, în loc să fie alese de Guvern.

Riscuri pentru rating și costurile de împrumut

România are cel mai scăzut calificativ din categoria recomandată investițiilor, iar toate cele trei agenții de rating au perspective negative, potrivit raportului. Agențiile urmăresc bugetul pentru 2027, iar o retrogradare sub categoria „investment grade” ar putea determina vânzări de titluri românești și costuri mai mari de finanțare.

„O retrogradare sub categoria «investment grade» ar putea declanșa excluderi din indici, vânzări forțate din partea investitorilor instituționali, costuri de finanțare mai ridicate și presiuni asupra cursului de schimb”, se arată în raport.

Ministerul Finanțelor susține că menținerea consolidării fiscale poate proteja economia și veniturile gospodăriilor pe termen lung, chiar dacă ajustarea are costuri pe termen scurt. Potrivit raportului, deficitul ar urma să scadă în 2026, iar bugetul pe 2027 trebuie să continue această traiectorie.

Comisia Europeană estimează, în absența unor măsuri suplimentare, deficite de 5,8% din PIB în 2027 și 5,6% în anul următor, potrivit prezentării ministrului. Nazare a mai spus că necesarul de împrumut al statului este estimat să scadă cu peste 31 de miliarde de lei în 2027, de la 279 la 248 de miliarde de lei.

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Editor : A.D.