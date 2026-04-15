Cât costă benzina și motorina în marile rețele. Prețul petrolului scade pe fondul semnalelor privind reluarea dialogului SUA-Iran

Prețurile carburanților au scăzut ușor miercuri, 15 aprilie, în marile rețele din România, însă diferențele dintre stațiile de alimentare rămân semnificative. Benzina standard a ajuns până la 8,72 lei/litru, iar motorina la 9,58 lei/litru, în funcție de distribuitor, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

În cazul motorinei standard, care beneficiază de o reducere de acciză de 30 de bani pe litru, șoferii plătesc 9,58 lei/litru la Petrom, 9,67 lei/litru la OMV, 9,68 lei/litru la Lukoil și 9,69 lei/litru la Socar.

La Mol, prețurile variază între 9,67 și 9,99 lei/litru, iar la Rompetrol între 9,67 și 10,02 lei/litru, în funcție de stație.

Și benzina standard s-a ieftinit ușor, după ce a coborât de la un vârf de 9,19 lei/litru la aproximativ 9,11 lei/litru. Astfel, șoferii plătesc 8,72 lei/litru la Petrom, 8,79 lei/litru la Socar, 8,83 lei/litru la OMV și 8,99 lei/litru la Lukoil.

Cele mai ridicate prețuri se regăsesc la Rompetrol și Mol, unde litrul ajunge la 9,10-9,11 lei.

Prețul final plătit de consumatori este influențat de mai mulți factori, printre care cotațiile internaționale ale petrolului, costurile de rafinare și distribuție, dar și nivelul accizelor stabilite de stat.

Petrolul se ieftinește pe fondul așteptărilor din piață

Pe plan internațional, prețurile petrolului au scăzut pentru a doua zi consecutiv miercuri, pe fondul așteptărilor că negocierile de pace dintre Statele Unite și Iran ar putea fi reluate, iar o parte din oferta blocată din Orientul Mijlociu ar putea reveni pe piață, potrivit Reuters.

Cotația țițeiului Brent a coborât cu 0,2%, până la 94,63 dolari pe baril, după o scădere de 4,6% în sesiunea anterioară.

În același timp, petrolul U.S. West Texas Intermediate a scăzut cu 0,8%, până la 90,58 dolari pe baril, după un declin de aproape 8% în ziua precedentă.

Evoluția vine în contextul în care conflictul din regiune a afectat semnificativ transportul prin Strâmtoarea Hormuz, o rută esențială pentru livrările de țiței către piețele globale, în special din Asia și Europa.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că discuțiile cu Iranul ar putea fi reluate în această săptămână, după ce negocierile din weekend s-au încheiat fără un acord.

În același timp, Statele Unite au instituit o blocadă asupra transporturilor maritime din porturile iraniene, ceea ce menține incertitudinile privind aprovizionarea.

În ciuda unui armistițiu de două săptămâni, traficul prin Strâmtoarea Hormuz rămâne redus, la doar o parte din nivelul de dinaintea conflictului.

Analiștii spun că piața reacționează tot mai mult la semnalele diplomatice, iar fiecare perspectivă de reluare a dialogului contribuie la scăderea prețurilor, pe măsură ce traderii elimină treptat „prima de risc” inclusă anterior.

Editor : A.D.