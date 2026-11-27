Brazii și molizii naturali de Crăciun pot fi cumpărați în acest an atât de la ocoalele silvice, cât și din magazine, iar prețurile diferă considerabil în funcție de specie, înălțime și locul de vânzare. La ocoalele silvice, tarifele pornesc de la 19 lei și ajung la 42 de lei, în timp ce în magazine un brad natural poate costa până la 479 de lei, iar unul artificial poate ajunge la 1.699 de lei.

Prin unitățile sale teritoriale, Romsilva pune la vânzare 27.233 de pomi de Crăciun în acest sezon, cu aproximativ 10.000 mai mulți decât în 2025.

Dintre aceștia, 21.682 provin din pepinierele silvice, unde sunt crescuți în culturi specializate. Restul rezultă din lucrări silvice autorizate, prin care sunt extrase exemplarele tinere din pădurile regenerate natural în zonele în care densitatea acestora este prea mare.

Cel mai mic preț practicat este de 19 lei pentru un molid cu înălțimea mai mică de 1,3 metri. Pentru un brad cu o înălțime cuprinsă între doi și trei metri, prețul ajunge la 42 de lei.

Aceste tarife sunt valabile la sediile ocoalelor silvice care administrează păduri de rășinoase, la locul recoltării sau în depozitele ocoalelor. Pentru exemplarele comercializate în alte locații se adaugă costurile de transport, manipulare și depozitare.

Pomii cu înălțimi mai mari de trei metri sunt considerați comenzi speciale, iar prețul acestora este stabilit separat de fiecare direcție silvică.

Persoanele fizice au prioritate la cumpărare. Pomii de Crăciun vor fi comercializați și către persoanele juridice, însă numai în limita cantităților rămase disponibile.

Pomi care pot fi replantați după sărbători

Cei care vor să replanteze pomul după încheierea sărbătorilor pot cumpăra direct din pepiniere exemplare cu balot la rădăcină. Sunt disponibile exemplare de brad alb, brad argintiu și brad de Caucaz, cu înălțimi cuprinse între 0,5 și doi metri. Prețurile pornesc de la 41 de lei, fără TVA.

„Aceștia pot fi replantați în natură după sezonul sărbătorilor de iarnă, o soluție recomandată de Romsilva. Prioritate au persoanele fizice, iar în limita excedentului vor fi comercializați pomi de Crăciun și către persoanele juridice”, se arată în comunicatul instituției.

Cât costă brazii din magazine

Oferta din magazine include atât brazi naturali, cât și artificiali, iar prețurile cresc în funcție de dimensiunea, tipul și calitatea pomului. Digi24 a verificat prețurile dintr-un magazin, iar pentru brazii naturali cu înălțimi cuprinse între 100 și 130 de centimetri prețurile pornesc de la 44,90 lei. În funcție de dimensiune și specie, prețurile brazilor naturali sunt cuprinse între aproximativ 44 și 479 de lei.

Pentru brazii artificiali, prețurile pornesc de la 59,90 lei, iar cel mai scump exemplar disponibil în magazin costă 1.699 de lei.

Editor : A.D.