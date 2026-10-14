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Cât costă lemnul de foc în 2026 și cum poate fi cumpărat de la ocoalele silvice

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lemne de foc
Credit foto: Guliver/Getty Images
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Din articol
Prețurile diferă în funcție de specie și de livrare Cum poate fi cumpărat lemnul pentru încălzire Ce documente trebuie să primească oamenii

Persoanele care își încălzesc locuințele cu lemne au la dispoziție, în prezent, stocuri de aproximativ 400.000 de metri cubi în unitățile silvice administrate de stat. Oferta urmează să fie completată pe parcursul anului, până la un volum total estimat la aproximativ două milioane de metri cubi. Prețurile diferă în funcție de specie, sortiment și forma de livrare, iar cumpărătorii trebuie să contacteze ocolul silvic din zona în care locuiesc pentru a afla unde se găsește lemn disponibil.

În primele nouă luni din 2026, Romsilva a vândut direct populației 1,24 milioane de metri cubi de lemn pentru foc. Prețul mediu a fost de aproximativ 280 de lei pe metru cub, nivel apropiat de cel practicat în 2025.

Acesta este însă un preț mediu, nu unul valabil pentru toate ofertele. Costul final depinde de tipul lemnului, de locul din care este ridicat și de serviciile solicitate de cumpărător.

Prețurile diferă în funcție de specie și de livrare

Pentru lemnul cumpărat direct de la locul recoltării, prețurile sunt cuprinse, în medie, între 200 și 450 de lei pe metru cub. La această sumă se pot adăuga costurile pentru transport, secționare sau despicare.

În cazul lemnului paletizat, ridicat ori livrat din depozite, prețul poate ajunge la 700 de lei pe palet. Cumpărătorii trebuie să verifice cantitatea cuprinsă într-un palet înainte de a compara această ofertă cu prețurile exprimate pe metru cub.

În funcție de dotările fiecărei unități, lemnul poate fi comercializat vrac, în saci sau pe paleți. Unele ocoale silvice pot asigura, contra cost, transportul până la domiciliu și pregătirea lemnului pentru utilizare.

Cum poate fi cumpărat lemnul pentru încălzire

Cererile pot fi depuse la sediile ocoalelor silvice sau transmise gestionarilor de masă lemnoasă. În funcție de stocurile existente și de numărul solicitărilor, personalul silvic le indică oamenilor depozitul sau punctul de vânzare de unde pot ridica lemnul.

Înainte de a depune cererea, cumpărătorii pot solicita informații despre:

- cantitatea disponibilă;
- prețul pe metru cub sau pe palet;
- specia și sortimentul lemnului;
- locul din care poate fi ridicat;
- costul transportului;
- posibilitatea de secționare sau despicare;
- termenul estimat de livrare.

Oferta actualizată și prețurile practicate de fiecare unitate sunt publicate și pe site-ul Romsilva, în secțiunea „Publicitate anunțuri – Disponibil lemn pentru foc”. Unele cantități pot fi cumpărate și prin magazinul online al regiei.

Ce documente trebuie să primească oamenii

La cumpărare, clienții trebuie să solicite avizul de însoțire, documentul care arată proveniența și traseul lemnului, precum și factura fiscală sau bonul fiscal.
Această verificare este necesară indiferent dacă lemnul este cumpărat de la o unitate silvică de stat sau de la un furnizor privat. Romsilva nu este singurul comerciant de lemn pentru foc din România, iar cumpărătorii pot apela și la alți operatori economici autorizați.

Regia are obligația legală să asigure anual cel puțin un milion de metri cubi de lemn pentru foc și lemn rotund cu diametrul de cel mult 24 de centimetri la capătul gros, destinat încălzirii locuințelor. 

Editor : A.D.

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