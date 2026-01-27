Live TV

Cât costă scoaterea terenurilor din circuitul agricol în 2026. MADR a majorat tarifele în funcție de inflație

Germany, Baden-Wuerttemberg, Ulm, Lehr, modern one-family houses, cranes
Sursa foto: gettyimages/ Westend61
Scoaterea din circuitul agricol este obligatorie înainte de orice construcție Cât se plătește în 2026, în funcție de calitatea terenului Cine are obligația de plată și cine poate face efectiv plata

Printr-un ordin publicat recent în Monitorul Oficial, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a stabilit noile tarife care trebuie plătite în 2026 pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan. Valorile sunt mai mari decât cele din 2025, ca urmare a indexării cu rata inflației de 7,3%, comunicată de INS, și se aplică deja, fiind valabile până la 31 decembrie 2026.

Actualizarea este prevăzută în Ordinul MADR nr. 10 din 21 ianuarie 2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 52 din 23 ianuarie 2026, care modifică Ordinul nr. 1.343/2018.

Scoaterea din circuitul agricol este obligatorie înainte de orice construcție

Scoaterea din circuitul agricol este procedura legală prin care un teren agricol primește dreptul de a fi folosit în alt scop decât cel agricol.

În practică, această procedură este necesară atunci când proprietarul vrea să construiască o locuință, un depozit, un parc industrial, o parcare sau orice alt tip de investiție pe un teren aflat în extravilan.

Fără această aprobare și fără plata tarifului stabilit de MADR, terenul nu poate fi utilizat legal pentru construcții sau alte activități neagricole.

Conform ordinului, tarifele se actualizează anual prin aplicarea coeficientului de inflație publicat de INS.

Pentru anul 2026, coeficientul este de 7,3%, ceea ce a dus la creșterea tuturor valorilor față de anul trecut. În 2025, tarifele au fost de 4,224; 3,696; 3,168; 2,640 și 2,112 lei/mp. 

Cât se plătește în 2026, în funcție de calitatea terenului

Tariful depinde de clasa de calitate a terenului agricol, stabilită prin documentația cadastrală.

În clasa I intră terenurile cele mai fertile, iar în clasa V cele mai slabe.

În 2026, valorile sunt următoarele:

pentru terenurile din clasa I: aproximativ 4,29 lei/mp;

pentru clasa II: aproximativ 3,76 lei/mp;

pentru clasa III: aproximativ 3,22 lei/mp;

pentru clasa IV: aproximativ 2,68 lei/mp;

pentru clasa V: aproximativ 2,15 lei/mp.

Suma finală se calculează prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în metri pătrați, cu tariful corespunzător clasei de calitate.

Formula prevăzută în ordin este una simplă: suprafața terenului (în mp) se înmulțește cu tariful din tabel.

De exemplu, pentru un teren de 1.000 mp din clasa III, proprietarul va plăti aproximativ 3.220 de lei.

Pentru un teren de 5.000 mp din clasa I, suma ajunge la aproximativ 21.460 de lei.

Cine are obligația de plată și cine poate face efectiv plata

Potrivit Ordinului 1.343/2018, modificat prin Ordinul 10/2026, obligația de plată revine persoanelor fizice și persoanelor juridice, care solicită scoaterea din circuitul agricol sau introducerea terenului în intravilan.

Plata poate fi făcută fie de proprietar, fie de altă persoană în numele lui. Practic, oricine poate plăti taxa, dar pe chitanță rămâne trecut numele proprietarului.

Conform ordinului, valorile stabilite pentru 2026 se aplică până la 31 decembrie 2026. Există însă posibilitatea ca ele să fie prelungite și în 2027, până la publicarea noului coeficient de inflație de către INS și adoptarea unui nou ordin al MADR. Aplicarea și respectarea prevederilor sunt urmărite de direcțiile pentru agricultură județene.

