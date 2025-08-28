Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc și taxele de pod

Guvernul a aprobat în ședința de joi noile tarife pentru circulația pe drumurile naționale dar și taxa de trecere a podurilor de peste Dunăre. Astfel, rovinieta pentru un an aproape că se dublează, crescând de la 28 la 50 de euro.

Potrivit proiectului adoptat de Guvern, prețurile pentru rovinietă cresc după cum urmează:

o zi: de la 2,5 la 3,5 euro

10 zile: de la 3,3 la 6 euro

30 zile: de la 5,3 la 9,5 euro

60 de zile: de la 8,4 la 15 euro

12 luni: de la 28 la 50 de euro

Amenzi mai mari

De asemenea, cresc și amenzile în cazul în care șoferii nu au taxa de drum achitată:

„Amenda aplicată în cazul lipsei rovinietei valabile pentru autoturisme crește, de asemenea, de la 275-550 lei în prezent, la 500-1.000 lei”, se arată în proiectul adoptat.

Trecerea podului de la Fetești, mai scumpă

Totodată, actul normativ instituie tarife de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre, după cum urmează:

• De la 13 lei la 19 lei pentru o singură trecere a podurilor peste Dunăre între Fetești și Cernavodă;

• De la 11 lei la 16 lei pentru o singură trecere a podului peste Dunăre între Giurgeni și Vadu Oii.

Se vor majora amenzile și în acest caz, valoarea fiind de zece ori tariful de trecere, în cazul amenzii minime, și de douăzeci de ori tariful de trecere - pentru amenda maximă:

„Amenzile minime pentru neplata peajului se vor majora de la 130 de lei la 190 de lei, iar cele maxime de la 260 de lei la 380 de lei”

Modificările intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Tarifele de utilizare și tarifele de trecere de pod achitate anterior intrării în vigoare a noilor tarife își vor menține valabilitatea.

Editor : A.G.