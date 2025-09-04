Live TV

Cât vor plăti românii contribuția la sănătate pentru persoanele pe care le au în întreținere. ANAF anunță modificări fiscale

Data publicării:
bancnote de 100 de lei pe o masa
Foto: GettyImages
Din articol
Declarație unică Plată în două tranșe Cum îşi pot îndeplini contribuabilii obligaţiile de plată

Persoana care optează pentru plata CASS pentru persoanele aflate în întreţinere datorează 2.430 lei pentru fiecare persoană pentru care a exercitat opţiunea, potrivit unui comunicat de presă al Agenţiei Naţionale de Administrarea Fiscală (ANAF).

Instituţia menţionează că prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare au fost aduse o serie de modificări cu privire la contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS). Una dintre modificările legislative vizează eliminarea din categoria persoanelor exceptate de la plata CASS a persoanelor fizice aflate în întreţinerea unei persoane asigurate, respectiv soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii.

În contextul acestor modificări, începând cu data de 1 august 2025, persoanele fizice care realizează venituri din: salarii şi asimilate salariilor, pensii, activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau titlului III din Codul fiscal, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, investiţii, alte surse, pentru care datorează CASS pot opta pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, pentru persoanele aflate în întreţinere, respectiv soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii.

Declarație unică

CASS datorată de persoanele fizice care optează, pentru fiecare persoană pentru care se exercită opţiunea, se determină prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul, reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data de 1 ianuarie a anului în care se exercită opţiunea.

Opţiunea se exercită oricând în cursul anului, prin depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - formular 212, în care se evidenţiază contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată. Formularul 212 a fost aprobat prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1929/2025.

Conform ANAF, persoanele fizice care optează pentru plata CASS pentru persoanele aflate în întreţinere completează Capitolul II - Date privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuţiei pentru anul 2025, Secţiunea 2 „Date privind CASS datorată de către persoanele fizice pentru persoanele aflate în întreţinere potrivit art.182^1 din Codul fiscal".

ANAF recomandă completarea cu atenţie a Capitolul II - Date privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuţiei pentru anul 2025", din formularul 212 "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice", întrucât opţiunea exercitată este definitivă şi generează obligaţia de plată a CASS.

Plată în două tranșe

Plata CASS datorată pentru fiecare persoană pentru care se exercită opţiunea se efectuează în 2 tranşe, după cum urmează: 25% din contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, la data depunerii declaraţiei prin care se exercită opţiunea; 75% din contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui în care s-a exercitat opţiunea.

Precizăm că, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1506/2024, începând cu data de 1 ianuarie 2025, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este în suma de 4.050 lei lunar.

Ca urmare, pentru anul 2025, baza de calcul pentru stabilirea CASS este de 24.300 lei (6 x 4.050 lei), iar CASS datorată este de 2.430 lei.

Deci, persoana care optează pentru plata CASS pentru persoanele aflate în întreţinere datorează 2.430 lei pentru fiecare persoană pentru care a exercitat opţiunea. Plata CASS datorată în sumă de 2.430 lei se va efectua în două tranşe. Prima tranşă în sumă de 608 lei se efectuează la data depunerii formularului 212, iar a doua tranşă în sumă de 1.822 lei se efectuează până la data de 25 mai 2026. Plata se poate face şi integral.

Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel: prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV); pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

De asemenea, declaraţia se poate depune în format letric, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire. Data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

Contribuabilii care nu deţin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităţilor fiscale, cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operaţiuni: înregistrarea în cadrul serviciului Spaţiul Privat Virtual; completarea Declaraţiei Unice; depunerea Declaraţiei Unice.

Cum îşi pot îndeplini contribuabilii obligaţiile de plată

Lista sediilor unităţilor fiscale în care sunt puse la dispoziţia contribuabililor calculatoare destinate auto-servirii se regăseşte pe portalul www.anaf.ro, la secţiunea Asistenţă contribuabili - Servicii oferite contribuabililor.

De asemenea, contribuabilii pot solicita sprijin şi funcţionarilor din cadrul organelor fiscale locale, în cadrul cărora există personal special instruit pentru a acorda îndrumare şi asistenţă pentru depunerea Declaraţiei unice.

Contribuabilii îşi pot îndeplini obligaţiile de plată prin următoarele modalităţi: cu cardul bancar sau numerar la casieriile Trezoreriei Statului pe raza cărora aceştia îşi au domiciliul fiscal; online, cu cardul, prin intermediul Spaţiului Privat Virtual sau al platformei Ghiseul.ro; prin virament bancar; cu mandat poştal, prin intermediul oficiilor poştale.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute: accesând portalul www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili - Servicii oferite contribuabililor - Ghiduri curente şi alte materiale informative; telefonic, la numărul 031.403.91.60; la structurile de asistenţă pentru contribuabili din cadrul unităţilor fiscale teritoriale.

Totodată, ANAF menţionează faptul că, în ceea ce priveşte calitatea de asigurat, pe site-ul CNAS, www.cnas.ro, este publicată o informare referitoare la modificările legislative privind asigurările sociale de sănătate prevăzute de Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
1
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
2
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
2025-06-20-7
3
Ilie Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din nou, la fel cum a...
nastase profimedia
4
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și...
viorica dancila
5
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul...
"Șocant". Arbitră lovită peste față de un fotbalist, în văzul tuturor! Imaginile fac înconjurul lumii
Digi Sport
"Șocant". Arbitră lovită peste față de un fotbalist, în văzul tuturor! Imaginile fac înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - CONFERINTA - MASURI FISCALE IN SANATATE - 2 ilie bolojan
Nou plan pentru reducerile din primării. Tăierea bugetelor, nu a...
sala de clasa goala
Profesorii amenință să boicoteze începerea anului școlar. Cum spune...
copii care alearga pe langa fantani
Alerte ANM: Urmează două zile de caniculă. Cât va dura valul de...
CONSTANTA - BAZA MK - FORTELE AERIENE FINLANDEZE - 11 IUN 2024
Planul NATO în România. 20.000 de soldați la Constanța: numărul...
Ultimele știri
China, reacție la acuzaţiile lui Trump privind o conspiraţie a lui Xi, Putin şi Kim împotriva SUA
Elogii pentru Georgescu. Metoda prin care armata digitală a lui Putin vrea să decidă soarta Republicii Moldova (investigație ZdG)
VIDEO Invazie de meduze pe litoral. Cât de periculoase sunt pentru turiști
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Cum să îți plătești singur CASS în 2025. Foto Getty Images
Cum plătești singur CASS, dacă nu mai ești asigurat de la 1 septembrie. Ce secțiune se bifează în declarația unică pentru 2025
adrian caciu face declaratii
Acuzații dure din PSD după eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor: „Nazare s-a înțeles cu bogații”
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministrul Finanțelor: Pachetul 2 de măsuri fiscale corectează problemele ANAF, colectarea veniturilor și insolvențele
Cum-au-fost-surprinsi-Carmen-si-Klaus-Iohannis-in-timpul-liber.-Cei-doi-stiu-sa-se-relaxeze.-Foto
ANAF le cere soților Iohannis să plătească în mod voluntar banii datorați, cu referire la imobilul din Strada N. Bălcescu din Sibiu
pensie
Cea mai mare pensie din România a scăzut cu aproape 2.000 de euro după impunerea contribuţiei pe sănătate
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie a riscat închisoarea și s-a căsătorit cu verișorul ei, căruia i-a dăruit și un copil. Ce a urmat...
Cancan
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate...
Fanatik.ro
Transfer în Cluj între CFR și ”U” pe final de mercato! Pe cine vrea să aducă Ioan Ovidiu Sabău în locul lui...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la...
Adevărul
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces
Playtech
Iarna vine mai repede decât ne-am fi aşteptat. Când ar urma să ningă în Bucureşti
Digi FM
"Nu aș lucra niciodată cu astfel de oameni". Liam Neeson dezvăluie regula de aur pe care o respectă mereu pe...
Digi Sport
"Mi-e rușine". Cum l-a numit Gigi Becali pe Vlad Chiricheș, la trei zile de când l-a scos în minutul 29
Pro FM
Brian de la Backstreet Boys, 25 de ani frumoși de căsnicie. Cine e femeia care l-a făcut să uite de fanele...
Film Now
Feblețea lui Tom Cruise, apariție de senzație la Veneția. Debut pe covorul roșu alături de soțul ei, după...
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Newsweek
Tăierea pensiilor speciale cu 8.000 lei decisă de CCR. Șefa CSM și Lia Savonea au refuzat negocieri
Digi FM
"Nu există nimic magic în trei mese pe zi". De ce pentru unii funcționează două mese, iar pentru alții mai...
Digi World
Arheologii au scos la iveală în deșertul Egiptului o descoperire de valoare și secrete vechi de peste 1.500...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Katie Holmes, vizitată de fiica sa pe platourile de la „Happy Hours”. Suri Cruise i-a încântat cu zâmbetul ei...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...