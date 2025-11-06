Live TV

Câți bani a strâns Guvernul după aplicarea CASS de 10% pentru mame și pensionari. Primele cifre ale lunii septembrie

Data actualizării: Data publicării:
bani lei
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Încasările de la pensionari au crescut de 11 ori Sumele încasate din taxarea concediilor de maternitate Cum se calculează pensia

Casa Națională de Sănătate a publicat primele date financiare pe luna septembrie, care arată câți bani s-au adunat la bugetul de stat după ce Executivul a introdus CASS de 10% pe concediile de creștere a copilului și la pensiile mai mari de 3.000 de lei. Cele mai mici sume sunt înregistrate la concediile de maternitate.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a publicat primele date pentru luna septembrie, care arată cât a încasat statul din aplicarea CASS de 10% pentru mame și pensionari.

Încasările de la pensionari au crescut de 11 ori

Vârstnicii cu pensii de peste 3.000 de lei au adus aproximativ 35,6 milioane de lei la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate în luna august și peste 405 milioane de lei în luna septembrie. Suma este de 11 ori mai mare față de luna precedentă, pentru că efectele introducerii CASS de 10% pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei (valabilă de la 1 august) s-au reflectat abia în septembrie, când au avut loc încasările efective.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a a explicat la Digi24 că măsura este una temporară și ar putea fi revizuită la sfârșitul anului 2026. 

Sumele încasate din taxarea concediilor de maternitate

O altă modificare adoptată în această vară de Executiv a fost plata CASS de 10% și pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului. Potrivit datelor publicate de CNAS, în luna septembrie, după aplicarea măsurii, s-au încasat la bugetul de stat 154.000 de lei. 

Potrivit datelor estimate în vară, erau vizate aproximativ 150.000 de mame.

Datele pot fi consultate AICI.

Cum se calculează pensia

Începând cu 1 august 2025, contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), în cuantum de 10%, este reținută din pensiile care depășesc 3.000 de lei lunar. Calculul contribuției se aplică exclusiv asupra sumei care depășește acest plafon, nu pentru întreaga pensie, luând în considerare că din pensiile care depășesc 3.000 de lei se oprește și impozit pe venit de 10%. 

Astfel, după 1 august 2025, dacă o persoană primește 4.000 de lei, pentru a afla pensia lunară, în primul rând, extragem contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) din suma care depășește plafonul de 3.000 lei.

Vom calcula 4.000 - 3.000 lei = 1.000 lei x 10%  = 100 lei (cota CASS). Total 3.900 lei. Din 3.900 lei se calculează și impozitul de 10% la ce depășește plafonul de 3.000 lei. Mai exact: 900 lei x 10% = 90 lei. Astfel, calculul final al pensiei, de la 1 august, pentru o pensie de 4.000 lei va fi:  4000 lei - 100 lei (CASS) - 90 lei (impozit) = 3.810 lei, după cum a explicat pentru Digi24 Cristiana Dumitrescu, director executiv la Casa De Pensii A Municipiului București.

Editor : A.G.

FOTO Ce a putut să trăiască Teodora Stoica în 24 de ore, la 10.600 km de România: ”Lovea cabana”
Digi Sport
FOTO Ce a putut să trăiască Teodora Stoica în 24 de ore, la 10.600 km de România: ”Lovea cabana”
