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Câți bani administrează fondurile de pensii din Pilonul II și unde sunt investiți

Data publicării:
pensie.newsweek
Peste 8,5 milioane de români contribuie la Pilonul II, unde 65% din bani sunt investiți în titluri de stat, iar 27% în acțiuni listate la Bursa de Valori București.
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Din articol
Unde sunt investiți banii din Pilonul II

Fondurile de pensii private obligatorii administrau active de 236,8 miliarde de lei la finalul lunii septembrie 2026, cu 29% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Aproximativ 95% din investiții erau plasate în active românești, iar 88% erau denominate în lei.

O mare parte din banii administrați prin Pilonul II era investită în titluri de stat și în acțiuni listate la Bursa de Valori București.

Creșterea de 29% se referă la valoarea totală a activelor celor șapte fonduri și nu reprezintă câștigul obținut de fiecare participant. Evoluția activelor include contribuțiile virate în sistem și rezultatele investițiilor.

Unde sunt investiți banii din Pilonul II

Titlurile de stat ocupau primul loc în structura portofoliilor, cu o valoare de 153,66 miliarde de lei, echivalentul a 64,9% din totalul activelor. Acțiunile se aflau pe poziția a doua, cu investiții de 64,94 miliarde de lei și o pondere de 27,4%.

Fondurile mai aveau plasamente de 7,79 miliarde de lei în obligațiuni corporative, reprezentând 3,3% din active, și de 7,32 miliarde de lei în fonduri de investiții, respectiv 3,1%.

Structura principalelor investiții era următoarea:

- titluri de stat: 153,66 miliarde de lei, respectiv 64,9%;
- acțiuni: 64,94 miliarde de lei, respectiv 27,4%;
- obligațiuni corporative: 7,79 miliarde de lei, respectiv 3,3%;
- fonduri de investiții: 7,32 miliarde de lei, respectiv 3,1%.

Fondurile de pensii private obligatorii au încasat în septembrie 2026 contribuții în valoare totală de 1,99 miliarde de lei. Contribuția medie a fost de 435 de lei. La finalul lunii septembrie, Pilonul II avea 8.574.873 de participanți.

În sistem funcționează șapte fonduri: Aripi, AZT Viitorul Tău, BCR, Pensia Noastră, fostul fond BRD, Metropolitan Life, NN și Vital.

Pilonul II este alimentat prin transferarea unei părți din contribuția de asigurări sociale către conturile individuale ale participanților. Banii sunt investiți de administratorii fondurilor, în condițiile și limitele prevăzute de legislație, sub supravegherea ASF.

Editor : A.D.

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