Câți pensionari sunt în România și ce pensie primesc. Datele oficiale pentru martie 2026

Data publicării:
Numărul total al pensionarilor din România a fost, în luna martie 2026, de 4.684.474 de persoane, în scădere cu 3.618 comparativ cu luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Pensia medie s-a situat la 2.782 de lei, în timp ce valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite a ajuns la 13,032 miliarde de lei.

Potrivit datelor consultate de Agerpress, din totalul pensionarilor, 522.613 persoane provin din sectorul agricol, unde pensia medie este semnificativ mai redusă, de doar 716 lei.

Cei mai mulți pensionari sunt cei ieșiți la limita de vârstă, respectiv 3.782.225 de persoane, dintre care 2.158.318 sunt femei. În acest caz, pensia medie a fost de 3.113 lei.

În ceea ce privește celelalte categorii de pensii, în martie 2026, un număr de 63.236 de persoane au beneficiat de pensie anticipată, pensia medie fiind de 2.508 lei.

Totodată, 392.458 de persoane au primit pensie de invaliditate, pentru care pensia medie a fost de 1.086 lei. Dintre acestea, 45.936 de persoane erau încadrate în gradul I de invaliditate, cu o pensie medie de 949 lei.

De asemenea, pensie de urmaș a fost acordată unui număr de 446.463 de persoane, valoarea medie fiind de 1.508 lei.

Potrivit acelorași date, un număr foarte redus de pensionari, respectiv 92 de persoane, au primit ajutor social, în medie de 540 de lei.

Editor : A.D.

