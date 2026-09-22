Câți români se așteaptă ca prețurile să crească în următoarele șase luni (sondaj INSCOP)

Peste opt din zece români se așteaptă la noi scumpiri în următoarele șase luni, potrivit celei de-a doua ediții a Indicelui Sentimentului Economic New Money – INSCOP. Procentul celor care anticipează creșterea prețurilor a ajuns la 86,1%, față de 84,5% în luna iunie.

Alți 7,9% dintre respondenți cred că prețurile vor stagna, în scădere de la 8,5% în iunie, iar 4,3% estimează că acestea vor scădea, comparativ cu 3,8% la precedenta măsurătoare. Ponderea celor care nu au răspuns a coborât de la 3,1% la 1,8%.

„Între iunie și septembrie, Indicele Sentimentului Economic al populației se modifică foarte puțin. Nu asistăm la o schimbare de climat, ci la stabilizarea unei stări de neîncredere economică deja instalate. Datele din septembrie și comparația cu cele din iunie 2026 ne arată că intrăm într-o etapă de «normalizare a incertitudinii economice». Nu în sensul că oamenii consideră situația normală sau acceptabilă, ci că încep să își adapteze deciziile la ipoteza că dificultățile vor persista, exprimând astfel o formă de reziliență”, a declarat Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research.

Indicele urmărește percepțiile și așteptările populației privind veniturile, evoluția prețurilor, situația economică personală și disponibilitatea de a face achiziții sau investiții.

Sondajul a fost realizat în perioada 1-7 septembrie 2026, prin interviuri telefonice, pe un eșantion de 1.100 de persoane. Eroarea maximă admisă este de ±2,95%, la un nivel de încredere de 95%.

Rezultatele complete vor fi prezentate miercuri, 23 septembrie, la Academia de Studii Economice din București.

Editor : A.D.