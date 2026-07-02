Cazul azilelor din Bihor: Guvernul pregătește peste 19 milioane de lei pentru cele 409 persoane relocate după intervenția DIICOT

Ministerul Muncii a anunțat, joi, că finalizează demersurile pentru promovarea, săptămâna viitoare, a unei Hotărâri de Guvern prin care vor fi alocate peste 19 milioane de lei din bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare îngrijirii celor 409 persoane relocate în urma intervenției DIICOT din județul Bihor. Totodată, instituția a activat o celulă de criză și a pus la dispoziția aparținătorilor un număr de telefon pentru obținerea de informații.

Potrivit unui comunicat al ministerului, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoș Pîslaru, a convocat joi o ședință operativă cu membrii celulei de criză constituite la nivelul instituției, pentru monitorizarea permanentă a situației celor 409 persoane descoperite în timpul intervenției DIICOT din județul Bihor.

„În cadrul ședinței au fost stabilite măsuri pentru coordonarea intervenției la nivel național, pentru sprijinirea persoanelor relocate și a familiilor acestora, precum și pentru susținerea autorităților locale care gestionează cazurile. Începând de astăzi, aparținătorii persoanelor care locuiau în spațiile percheziționate de DIICOT în județul Bihor pot obține informații despre situația acestora la Call Center-ul ANPIS - 021.9309. Precizăm că informații privind situația persoanelor relocate din județul Bihor pot solicita doar familiile sau aparținătorii acestora”, se arată în comunicatul ministerului.

De asemenea, ministrul va emite un ordin prin care vor fi stabilite măsuri unitare pentru gestionarea acestei situații la nivel național. Cele 20 de direcții generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC) care au preluat persoane relocate vor trebui să asigure, în cel mai scurt timp, evaluarea fiecărei persoane, precum și o analiză a nevoilor și resurselor necesare pentru asigurarea îngrijirii și a serviciilor adecvate.

Prin ordin, va fi constituită, la nivelul Ministerului Muncii, o echipă tehnică ce va oferi sprijin și îndrumare metodologică tuturor DGASPC-urilor implicate în gestionarea acestor cazuri. Totodată, fiecare DGASPC va desemna o persoană responsabilă de coordonarea activităților privind persoanele relocate, pentru a asigura o comunicare eficientă și o intervenție unitară.

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DIICOT a destructurat o grupare care ar fi exploatat persoane vulnerabile

Polițiștii Direcției de Investigații Criminale și procurorii DIICOT au pus în aplicare, marți, 27 de mandate de percheziție în județul Bihor, la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice și ale unei instituții publice, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată.

Potrivit Poliției Române, ancheta vizează destructurarea unei grupări de criminalitate organizată care exploata persoane vulnerabile în scopul obținerii de foloase materiale, sub paravanul unei asociații umanitare și de caritate, provocând un prejudiciu estimat la aproximativ 13,048 milioane de lei.

Anchetatorii susțin că, sub aparența furnizării unor servicii sociale, medicale, de îngrijire și protecție, disimulate prin folosirea ca paravan a unei asociații umanitare și de caritate, gruparea ar fi indus în eroare donatori, aparținători și alte persoane interesate de oferirea unor astfel de servicii, pentru a obține sume importante de bani din donații, sponsorizări și contribuții, dar și din pensii, indemnizații de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil, ajutoare de înmormântare și alte venituri ori prestații sociale cuvenite victimelor.

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Editor : A.D.