Live TV

Cazuri de rabie la bovine, confirmate în două localități din Suceava. Ce măsuri au luat autoritățile

Data publicării:
rabie bovine vaci
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Vaccinări antirabice în zonele de protecție

Autoritățile din Suceava au instituit măsuri urgente după confirmarea rabiei la trei bovine din gospodării aflate în localitățile Giurgești și Românești. Animalele bolnave au fost sacrificate, iar cele care au intrat în contact cu acestea vor fi izolate și ținute sub observație, a anunțat Prefectura Suceava.

Cazurile au fost depistate în Giurgești, comuna Vulturești, și Românești, comuna Grănicești. După confirmarea bolii, Prefectura a convocat joi o ședință de urgență a Centrului Local de Combatere a Bolilor.

În cadrul reuniunii a fost aprobat planul propus de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, pentru prevenirea răspândirii virusului, protejarea populației și limitarea riscurilor pentru celelalte animale.

Vaccinări antirabice în zonele de protecție

Autoritățile au dispus declararea oficială a focarelor și efectuarea anchetelor epidemiologice, pentru identificarea sursei infectării și a animalelor care ar fi putut intra în contact cu bovinele bolnave.

Animalele respective vor fi izolate și plasate sub observația medicilor veterinari. În zonele de protecție stabilite în jurul focarelor vor fi efectuate vaccinări antirabice de necesitate.

Planul mai prevede intensificarea acțiunilor pentru gestionarea populației de vulpi și a câinilor fără stăpân, care pot contribui la transmiterea virusului.

Proprietarii vor fi informați despre obligațiile privind înregistrarea și vaccinarea animalelor, precum și despre necesitatea raportării oricărei modificări de comportament.

Populația este sfătuită să evite contactul cu animalele sălbatice sau domestice care manifestă un comportament neobișnuit și să nu încerce să le captureze ori să le trateze fără ajutor specializat.

Orice suspiciune trebuie anunțată imediat medicului veterinar sau DSVSA Suceava. Locuitorii trebuie, de asemenea, să respecte măsurile impuse în zonele în care au fost confirmate cazurile.

Rabia, cunoscută popular drept turbare, este o boală virală care atacă sistemul nervos al mamiferelor, inclusiv al oamenilor. Virusul se găsește în saliva animalului infectat și poate fi transmis prin mușcătură, zgârietură sau prin contactul salivei cu o rană ori cu mucoasele.

După apariția semnelor clinice, boala este aproape întotdeauna fatală. Din acest motiv, vaccinarea animalelor și raportarea rapidă a oricărei suspiciuni sunt esențiale.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jd vance profimedia
1
Vicepreședintele SUA, J. D. Vance, consideră că războiul din Iran este „motivul” pentru...
marco rubio
2
Secretarul de Stat Marco Rubio ia în considerare demisia. El ar fi discutat chestiunea cu...
Tudorel Toader la o sedinta
3
Fostul ministru Tudorel Toader, după ce fiul său a fost dat afară de la UAIC: Sunt multe...
mojtaba khamenei
4
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, lansează un avertisment după rezultatele...
nicusor dan si elbridge colby subsecretar_pentru_politica_de_aparare_al_statelor_unite_ale_americii-32
5
Surse: N. Dan i-a transmis adjunctului de la Pentagon că România este dispusă să...
Marea campioană și-a ales un partener mult mai tânăr și a dat cărțile pe față
Digi Sport
Marea campioană și-a ales un partener mult mai tânăr și a dat cărțile pe față
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
steag gunoi
Poliția s-a autosesizat în cazul steagului folosit pentru a căra gunoiul. Cei din comuna condusă de un primar AUR riscă amenzi uriașe
drapel gunoi
Cum a ajuns drapelul României să fie folosit la cărat gunoi într-o comună din Suceava. Mesajul primarului
neculaescu ok
Dan Neculăescu s-a întâlnit cu omologul său de la Kiev. Discuții despre securitatea la Marea Neagră și minoritatea română din Ucraina
887160854_1655772549273070_6202206423400913590_n
Guvernul este dispus să plătească pentru menținerea trupelor americane în România. Concluziile întâlnirii Niculescu-Colby (surse)
bnr inquam octav ganea
BNR respinge modificarea reglementărilor privind ROBOR: „Nu există motive pentru revizuirea cadrului normativ”
Recomandările redacţiei
profimedia-1149490222
Noi amenințări privind siguranța traficului aerian din Europa: mai...
Russia Ukraine War NATO
Mark Rutte: O victorie categorică a Ucrainei sau a Rusiei este puțin...
luca niculescu INSTANT_4_COTROCENI_VICTORIA_016_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Luca Niculescu, despre relația Guvern - mediu de afaceri: Propun trei...
dmitri peskov
Kremlinul observă că Europa se chinuie să decidă cine o va reprezenta...
Ultimele știri
„12 condamnări pe zi”. Număr record de ruși trimiși după gratii pentru „terorism”
Locurile de muncă pentru tineri, principala prioritate indicată de români pentru Guvernul Niculescu (Sondaj INSCOP)
„Operațiunea Jupiter”: O pușcă, pistoale și 2.000 de cartușe au fost găsite în cadrul perchezițiilor din Craiova
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"M-ai distrus timp de 30 de ani". Ce i-ar fi scris Brigitte Bardot soțului ei într-o scrisoare dureroasă...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
Filipe Coelho,în ultimele 6 luni de contract cu Universitatea Craiova! „Nu e momentul potrivit să discutăm...
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
Equipment outside house to manage solar panels on roof. Consists of inverter and 2 storage batteries. Allows supply to house, storage &amp; sale to grid.
Când încep înscrierile pentru programul de stocare a energiei și ce finanțare pot primi prosumatorii. Anunțul...
Adevărul
De la „El Dorado” al cărbunelui la paradisul montan. Cum se transformă Valea Jiului după aproape două secole...
Digieconomic
Ajutor financiar de până la 1.200 de lei pentru persoanele vulnerabile, propus în Parlament. Cine ar putea...
Digi FM
"Cred că am pierdut o casă și ceva". Rică Răducanu, dezvăluiri despre marele viciu al vieții sale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rică Răducanu, de la gloria Rapidului la lupta cu dependența. Viciul care i-a schimbat viața.
Pro FM
Billie Eilish, la un pas de un accident vestimentar. Rochia mini din latex, mult prea scurtă pentru...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Margot Robbie a renunțat la inhibiții! Actrița și-a schimbat complet look-ul și a apărut într-o rochie...
Adevarul
A căzut pe scări la 3 ani și s-a trezit spunând că a fost preoteasă în Egiptul Antic. Povestea lui Dorothy...
Newsweek
Curtea de Conturi: 2.200.000 de pensii recalculate „în minus”. Casa de Pensii: „Minciuni. Nu dăm banii!”
Digi FM
Fiica unei românce care a fugit de comunism a câștigat din nou alegerile în Texas. Cine este Mihaela Pleșa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Cum arată azi actrița din „Matilda”. Mara Wilson, alături de „unchiul Danny” la 30 de ani de la lansarea...
UTV
Bianca Censori a strălucit la propriu într-o salopetă mulată, acoperită cu cristale. Arhitecta a atras toate...