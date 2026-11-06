Cazuri de rabie la bovine, confirmate în două localități din Suceava. Ce măsuri au luat autoritățile

Autoritățile din Suceava au instituit măsuri urgente după confirmarea rabiei la trei bovine din gospodării aflate în localitățile Giurgești și Românești. Animalele bolnave au fost sacrificate, iar cele care au intrat în contact cu acestea vor fi izolate și ținute sub observație, a anunțat Prefectura Suceava.

Cazurile au fost depistate în Giurgești, comuna Vulturești, și Românești, comuna Grănicești. După confirmarea bolii, Prefectura a convocat joi o ședință de urgență a Centrului Local de Combatere a Bolilor.

În cadrul reuniunii a fost aprobat planul propus de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, pentru prevenirea răspândirii virusului, protejarea populației și limitarea riscurilor pentru celelalte animale.

Vaccinări antirabice în zonele de protecție

Autoritățile au dispus declararea oficială a focarelor și efectuarea anchetelor epidemiologice, pentru identificarea sursei infectării și a animalelor care ar fi putut intra în contact cu bovinele bolnave.

Animalele respective vor fi izolate și plasate sub observația medicilor veterinari. În zonele de protecție stabilite în jurul focarelor vor fi efectuate vaccinări antirabice de necesitate.

Planul mai prevede intensificarea acțiunilor pentru gestionarea populației de vulpi și a câinilor fără stăpân, care pot contribui la transmiterea virusului.

Proprietarii vor fi informați despre obligațiile privind înregistrarea și vaccinarea animalelor, precum și despre necesitatea raportării oricărei modificări de comportament.

Populația este sfătuită să evite contactul cu animalele sălbatice sau domestice care manifestă un comportament neobișnuit și să nu încerce să le captureze ori să le trateze fără ajutor specializat.

Orice suspiciune trebuie anunțată imediat medicului veterinar sau DSVSA Suceava. Locuitorii trebuie, de asemenea, să respecte măsurile impuse în zonele în care au fost confirmate cazurile.

Rabia, cunoscută popular drept turbare, este o boală virală care atacă sistemul nervos al mamiferelor, inclusiv al oamenilor. Virusul se găsește în saliva animalului infectat și poate fi transmis prin mușcătură, zgârietură sau prin contactul salivei cu o rană ori cu mucoasele.

După apariția semnelor clinice, boala este aproape întotdeauna fatală. Din acest motiv, vaccinarea animalelor și raportarea rapidă a oricărei suspiciuni sunt esențiale.

Editor : A.D.