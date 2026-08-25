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Ce a constatat Consiliul Concurenţei după ce a analizat respectarea plafonării adaosului comercial de către benzinării

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pompa de alimentare cu carburant
Foto: GettyImages
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Din articol
Consiliul Concurenţei va continua analiza împreună cu ANAF „Evoluţia preţurilor carburanţilor din România este similară cu cea de pe pieţele europene”

Principalii operatori de pe piaţa carburanţilor au respectat prevederile privind plafonarea adaosului comercial, în perioada aprilie - iunie 2026, iar marjele acestora nu au depăşit nivelul mediu înregistrat în anul 2025, arată o analiză preliminară, publicată marţi de Consiliul Concurenţei.

„Principalii operatori de pe piaţa carburanţilor, pentru care sunt disponibile date comparabile, au respectat prevederile privind plafonarea adaosului comercial în perioada aprilie-iunie 2026 (...) Astfel, marjele raportate de aceştia nu au depăşit nivelul mediu înregistrat în anul 2025. În cazul principalilor producători şi distribuitori incluşi în Monitorul Preţurilor, respectiv OMV Petrom, Rompetrol, MOL România şi Socar România, datele analizate nu indică marje mai mari în perioada aprilie-iunie 2026 decât cele aferente anului 2025. Pentru Petrotel-Lukoil, Lukoil România şi Nis Petrol/Gazprom sunt necesare clarificări suplimentare, deoarece unele dintre informaţiile raportate sunt incomplete sau există unele neconcordanţe”, menţionează autoritatea de concurenţă.

Potrivit sursei citate, pe baza datelor transmise Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) de către operatorii economici care activează în producţia, importul, distribuţia şi comercializarea benzinei şi motorinei, în baza obligaţiilor instituite prin OUG nr. 19/2026, în perioada 1 aprilie - 30 iunie 2026, valoarea medie a adaosului comercial practicat de fiecare companie a fost limitată la nivelul mediu anual al adaosului comercial practicat de aceasta în anul anterior.

„Monitorizăm permanent piaţa carburanţilor, mai ales într-o perioadă în care preţurile sunt ridicate şi există o preocupare firească din partea consumatorilor. Datele analizate până în prezent arată că principalii operatori de pe piaţă au respectat prevederile privind plafonarea adaosului comercial. Analiza este în desfăşurare şi o vom finaliza în perioada următoare", a declarat preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, într-un comunicat.

Consiliul Concurenţei va continua analiza împreună cu ANAF

Acesta a precizat că, în prezent, motorina este cu aproximativ 50-53 de bani/litru mai ieftină decât înainte de reducerea accizei, ceea ce înseamnă că măsura are efect şi preţul plătit de consumator este mai mic. „Preţul motorinei este influenţat nu doar de cotaţia ţiţeiului, ci şi de evoluţia cotaţiilor produselor rafinate, de deficitul de motorină şi de problemele de aprovizionare. Cotaţiile internaţionale ale motorinei se menţin la niveluri ridicate, iar presiunile asupra preţurilor provin în principal din zona rafinării”, a subliniat Bogdan Chiriţoiu.

În total, în baza de date transmisă de ANAF au fost identificaţi 824 de operatori economici care au raportat informaţii pentru cel puţin una dintre perioadele analizate, iar pentru 536 dintre aceştia există raportări atât pentru anul 2025, cât şi pentru perioada analizată din 2026.

„În urma analizei preliminare au fost identificate 65 de situaţii în care valorile raportate pentru anul 2026 apar ca fiind mai mari decât nivelul de referinţă aferent anului 2025, pentru cel puţin unul dintre produsele sau canalele de comercializare analizate. Aceste situaţii urmează să fie verificate individual şi nu reprezintă, în această etapă, constatări finale privind nerespectarea plafonării adaosului comercial. De asemenea, în unele cazuri au fost identificate posibile erori sau neconcordanţe de raportare, precum clasificări eronate ale unor produse, suprapuneri între declaraţiile iniţiale şi cele rectificative, lipsa informaţiilor privind unitatea de măsură şi unele valori aparent eronate. Consiliul Concurenţei va continua analiza împreună cu ANAF şi va solicita, acolo unde este necesar, informaţii şi clarificări suplimentare operatorilor economici”, notează instituţia.

Conform monitorizării evoluţiei actuale a preţurilor carburanţilor, prin centralizarea atât a datelor din Monitorul Preţurilor, cât şi a informaţiilor solicitate direct companiilor, reducerea cu 20% a accizei la motorină, aplicată la 16 august 2026, a însemnat 68 de bani/litru.

„Evoluţia preţurilor carburanţilor din România este similară cu cea de pe pieţele europene”

„Imediat după aplicarea măsurii, preţul mediu al motorinei standard a scăzut de la aproximativ 10,74 lei/litru la 10,10 lei/litru. Astfel, principalii operatori au redus preţul la pompă cu 68 bani/litru. Singura excepţie a fost o companie aflată deja sub supravegherea statului, care a aplicat o reducere de 53 de bani/litru. Ca urmare a creşterii ulterioare de aproximativ 13-15 bani/litru, preţul mediu a ajuns la aproximativ 10,23 lei/litru”, susţin reprezentanţii instituţiei.

Consiliul Concurenţei precizează că evoluţia preţurilor carburanţilor din România, în această perioadă, este similară cu cea de pe pieţele europene.

„Astfel, pe 17 august, preţul motorinei cu taxe din România era practic egal cu media Uniunii Europene: 2,030 euro/litru în România, comparativ cu 2,033 euro/litru media UE. În intervalul 10-17 august, preţul motorinei din România a crescut cu aproximativ 1%, în timp ce în alte 16 state membre au fost înregistrate creşteri mai mari, de până la 9%. În acelaşi timp, preţul fără taxe era în România cu aproximativ 6% sub media UE: 1,142 euro/litru faţă de 1,210 euro/litru. În cazul benzinei, preţurile din România erau chiar mai reduse: cu aproximativ 6% sub media UE pentru preţul cu taxe şi cu 8% sub media UE pentru preţul fără taxe. Pe 24 august, preţul mediu al benzinei standard în România era de aproximativ 9,55 lei/litru”, se arată în analiza citată.

Autoritatea de concurenţă subliniază faptul că, în urma recentei modificări a metodologiei de plafonare a adaosului pe piaţa carburanţilor, se observă că preţurile din România au scăzut mai puţin în raport cu media europeană decât în perioada aprilie - iunie în care s-a aplicat plafonarea anterioară. La acel moment, preţurile cu taxe erau cu până la 10% sub media Uniunii Europene, iar cele fără taxe cu până la 20% mai mici.

Editor : Liviu Cojan

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