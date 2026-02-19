Live TV

Video Ce a transmis premierul Bolojan reprezentanților agenției internaționale de rating Moody’s despre deficit și bugetul pe 2026

Data publicării:
bolojan moody
Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu Agenția internațională de rating Moody’s. Foto: gov.ro

Ilie Bolojan s-a întâlnit, miercuri la Palatul Victoria, cu reprezentanții agenției internaționale de rating Moody’s, în cadrul procesului de evaluare periodică a evoluțiilor macroeconomice și fiscale ale României. La discuții, premierul a subliniat măsurile guvernamentale pentru reducerea deficitului bugetar, susținerea investițiilor și consolidarea creșterii economice și a adăugat că proiectul de buget pe 2026 urmărește o țintă de 6,2% a deficitului la finalul anului.

Premierul Bolojan a evidențiat măsurile guvernamentale privind controlul cheltuielilor publice și reducerea deficitului bugetar, informează Guvernul, într-un comunicat de presă.

Proiectul de buget pentru 2026 urmărește o țintă de 6,2% a deficitului la finalul anului acesta, menținând în același timp nivelul ridicat al investițiilor, inclusiv finalizarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență până la 31 august 2026.

Referitor la perspectivele economice, șeful Executivului a declarat că Guvernul se va concentra pe consolidare și creștere economică, prioritizând absorbția fondurilor europene și susținerea investițiilor. De asemenea, domeniul energiei va fi un punct cheie, atât pentru reducerea prețurilor, cât și pentru creșterea competitivității companiilor. Premierul a menționat și atragerea investițiilor străine, în special în sectoarele cu deficit comercial, precum și măsuri pentru creșterea gradului de ocupare a populației active și adaptarea învățământului superior la cerințele pieței.

„Dacă menținem măsurile stabilite pentru controlul cheltuielilor publice și lucrăm pe direcțiile de consolidare și creștere economică, ceea ce vom face pentru că avem o abordare guvernamentală responsabilă, vom continua tendința de scădere a deficitului bugetar, așa cum România s-a angajat în dialogul cu Comisia Europeană și cum este sănătos pentru economia țării noastre”, a afirmat Ilie Bolojan, conform sursei citate.

Prezent la întâlnire, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a subliniat progresele în digitalizarea administrației fiscale, care vor îmbunătăți colectarea, precum și măsurile guvernamentale de stimulare economică.

Șeful Executivului a punctat importanța stabilității și a politicilor predictibile, atât pentru economie, cât și pentru recâștigarea încrederii cetățenilor în statul român.

La discuții a participat și directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu.

