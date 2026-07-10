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Ce acte trebuie să aibă minorii pentru a putea ieși din țară. Avertismentul Poliției de Frontieră pentru părinți

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familie cu copii si bagaje la aeroport
În situația în care copilul călătorește doar cu unul dintre părinți, este necesară, în cele mai multe cazuri, declarația de acord a celuilalt părinte, autentificată la notar. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Când este necesar acordul celuilalt părinte Ce acte sunt necesare dacă minorul călătorește cu alt însoțitor

Minorii care călătoresc în străinătate trebuie să dețină un pașaport sau un act de identitate acceptat de statul de destinație, indiferent dacă merg într-o țară din spațiul Schengen sau în afara acestuia. Poliția de Frontieră atrage atenția că certificatul de naștere nu este document de călătorie și nu poate fi folosit la trecerea frontierei.

„Minorii trebuie să dețină, pentru a călători în străinătate, pașaport sau un act de identitate acceptat în țara de destinație, indiferent dacă destinația este într-un stat din spațiul Schengen sau în afara acestuia. Certificatul de naștere nu reprezintă document de călătorie și nu poate fi utilizat pentru trecerea frontierei”, a precizat Poliția de Frontieră.

Când este necesar acordul celuilalt părinte

În situația în care copilul călătorește doar cu unul dintre părinți, este necesară, în cele mai multe cazuri, declarația de acord a celuilalt părinte, autentificată la notar.

Documentul poate avea o valabilitate de până la trei ani și trebuie prezentat în original la controlul de frontieră.

„În situațiile în care minorul călătorește doar cu unul dintre părinți, este necesară, de regulă, declarația de acord a celuilalt părinte, autentificată de notar. Documentul poate avea o valabilitate de până la trei ani și trebuie prezentat în original polițistului de frontieră. O copie sau o fotografie a declarației nu înlocuiește documentul original”, a transmis instituția.

Totodată, a precizat că există și excepții de la această regulă. Declarația nu este necesară atunci când unul dintre părinți exercită exclusiv autoritatea părintească, în cazul decesului celuilalt părinte sau dacă există o hotărâre judecătorească prin care acordul acestuia este suplinit.

Ce acte sunt necesare dacă minorul călătorește cu alt însoțitor

Dacă minorul călătorește însoțit de o altă persoană decât părinții sau reprezentantul legal, sunt necesare documente suplimentare.

„În cazul în care minorul călătorește însoțit de o altă persoană decât părinții sau reprezentantul legal, pe lângă documentele de călătorie valabile și extrasul de cazier judiciar pentru însoțitor, este necesară și declarația autentificată a părinților sau a reprezentantului legal. Reamintim cu această ocazie faptul că nu mai este nevoie ca însoțitorul să aibă asupra sa, în format fizic, certificatul de cazier judiciar, polițiștii de frontieră având posibilitatea de a-l verifica electronic, la momentul controlului”, a explicat instituția. 

Conform legislației în vigoare, minorii români care au împlinit vârsta de 16 ani pot călători singuri în străinătate, dacă au acordul părinților exprimat printr-o declarație autentificată.

Există însă o excepție: dacă minorul are domiciliul sau reședința în statul de destinație, acesta poate călători neînsoțit fără a mai fi necesară declarația părinților.

Poliția de Frontieră recomandă părinților și reprezentanților legali să verifice din timp valabilitatea documentelor de călătorie și să se asigure că au asupra lor toate actele prevăzute de lege, pentru a evita problemele la trecerea frontierei.

Editor : A.D.

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