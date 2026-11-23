Populația, capacitatea unei primării de a se susține financiar, fondurile atrase, legăturile cu drumurile principale și accesul la servicii sunt luate în calcul în analiza pregătită de grupul coordonat de Dragoș Benea pentru reorganizarea administrativ-teritorială. Documentul folosește 56 de seturi de date, grupate în șase criterii, pentru evaluarea comunelor, orașelor și municipiilor din România.

Cele șase criterii sunt populația și demografia, sustenabilitatea economică, capacitatea administrativă, conectivitatea, accesibilitatea și serviciile publice locale. Informațiile provin, între altele, de la Institutul Național de Statistică, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Finanțelor, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Agenția Națională a Funcționarilor Publici și administrațiile locale.

Pe lângă aceste criterii, analiza respectă două reguli de principiu: satele rămân în actuala structură, chiar dacă se schimbă primăria și consiliul local, iar drepturile minorităților naționale trebuie păstrate.

Grupul de lucru coordonat de europarlamentarul PSD Dragoș Benea urmărește construirea unei „matrice a sustenabilității”, pe baza căreia să fie evaluate administrațiile care pot funcționa în forma actuală și cele pentru care ar fi necesară reorganizarea sau comasarea.

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Populația și evoluția demografică

Primul criteriu este populația și evoluția demografică. Sunt analizate atât numărul actual al locuitorilor fiecărei unități administrativ-teritoriale, cât și evoluția estimată pentru următorii zece ani, în raport cu pragul de populație luat în calcul.

Documentul folosește populația după domiciliu înregistrată de INS la 1 ianuarie 2025, precum și datele pentru anii 2023, 2024 și 2026. Informațiile sunt disponibile pentru toate cele 3.180 de unități administrativ-teritoriale.

Separat, este luată în calcul populația rezidentă, respectiv numărul persoanelor care locuiesc efectiv într-o localitate, conform recensământului din 2021. Harta reorganizării este calculată și folosind această variantă.

Grupul de lucru a realizat, pe baza seriilor statistice ale INS, și o proiecție a populației pentru 2035. Aceasta arată dacă o unitate administrativ-teritorială rezultată în urma reorganizării ar rămâne peste pragul de populație și peste zece ani.

Analiza include și tipul fiecărei unități administrativ-teritoriale, comună, oraș sau municipiu, pe baza nomenclatorului SIRUTA al INS. Potrivit prezentării, în această etapă sunt vizate pentru comasare comunele aflate sub pragul de populație.

Sunt analizate, de asemenea, numărul nașterilor și al deceselor și sporul natural înregistrat în fiecare UAT. Documentul include și populația rezidentă după 2021, pentru care INS publică informații numai cu ocazia recensămintelor.

Pentru stabilirea structurii teritoriale sunt folosite datele din nomenclatorul SIRUTA 2024, primit de la Ministerul Dezvoltării. Acesta cuprinde 13.749 de localități componente și arată ce sate are fiecare unitate administrativ-teritorială și în care dintre acestea se află sediul primăriei.

Veniturile, cheltuielile și datoriile primăriilor

Al doilea criteriu este sustenabilitatea economică. Analiza urmărește dacă o primărie se poate susține din veniturile pe care le colectează și ce sume primește de la bugetul de stat.

Principala sursă este execuția bugetară din 2024, disponibilă pentru toate unitățile administrativ-teritoriale. Sunt analizate veniturile proprii din impozite și taxe locale, cheltuielile de personal, cheltuielile totale, cele pentru bunuri și servicii și cheltuielile de capital.

În calcul intră și cotele din impozitul pe venit și sumele de echilibrare primite de fiecare administrație de la bugetul de stat.

Un alt indicator este gradul de colectare a impozitelor pe proprietate. Potrivit datelor Ministerului Finanțelor pentru 2024, mediana la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale este de 55,6%.

Pentru stabilirea bazei locale de impozitare sunt luate în calcul impozitele pe clădiri și terenuri achitate de persoanele fizice. Prezentarea indică drept sursă platforma transparenta.eu, cu mențiunea că informațiile au fost verificate cu date oficiale.

Analiza urmărește și colectarea pe mai mulți ani a obligațiilor fiscale curente, fără datoriile mai vechi, precum și sumele rămase de încasat și arieratele. Aceste informații arată inclusiv ce datorii ar aduce fiecare primărie într-o eventuală structură administrativă nouă.

Fondurile atrase și capacitatea administrațiilor de a finaliza proiectele

Capacitatea administrativă este evaluată prin fondurile atrase, proiectele finalizate și competențele exercitate efectiv de fiecare primărie.

În analiză sunt incluse fondurile europene obținute în perioadele de programare 2007-2013 și 2014-2020 prin programele regionale și cele de dezvoltare rurală. Sunt urmărite proiectele și sumele primite de fiecare unitate administrativ-teritorială beneficiară.

Documentul include și proiectele finanțate prin PNRR, împreună cu stadiul implementării lor. Datele Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, actualizate la 15 octombrie 2026, acoperă 2.889 de unități administrativ-teritoriale.

Pentru programele PNDL și „Anghel Saligny” sunt analizate obiectivele finanțate și plățile realizate pentru fiecare beneficiar. Datele privind programul „Anghel Saligny” sunt actualizate la 30 septembrie 2026.

Cheltuielile de capital și cele destinate proiectelor europene sunt preluate din execuția bugetară pe 2024 și sunt disponibile pentru toate unitățile administrativ-teritoriale.

Grupul a calculat și o „notă de capacitate” pentru 2.862 de UAT-uri. Aceasta cuprinde două evaluări, realizate prin comparație în interiorul fiecărui județ: capacitatea primăriei de a câștiga proiecte și capacitatea de a le duce la capăt.

Data aprobării planului urbanistic general este disponibilă pentru 2.847 dintre cele 3.180 de unități administrativ-teritoriale.

În cazul serviciilor sociale sunt analizate registrele Ministerului Muncii din 2023 și 2024 privind furnizorii acreditați și serviciile licențiate. Potrivit datelor, 1.488 de UAT-uri au un furnizor public.

Achizițiile publice sunt evaluate prin numărul și valoarea contractelor, dar și prin ponderea achizițiilor directe, folosind informațiile din SEAP pentru trimestrul al patrulea din 2024.

Analiza urmărește numărul funcțiilor publice ocupate și posibilitatea achitării taxelor prin Ghiseul.ro. Datele privind funcțiile ocupate sunt disponibile pentru 3.168 dintre cele 3.180 de UAT-uri, iar 2.862 de administrații sunt înscrise pe Ghiseul.ro.

Primăriilor le sunt solicitate și informații privind competențele exercitate efectiv, precum existența unui urbanist, a personalului pentru achiziții, a asistenților sociali și numărul posturilor aprobate.

Separat, sunt verificate investițiile puse efectiv în funcțiune. Documentul subliniază că un proiect finalizat nu înseamnă automat că investiția respectivă funcționează.

Legăturile cu drumurile, spitalele și serviciile de intervenție

Conectivitatea, al patrulea criteriu, arată cât de bine este legată fiecare unitate administrativ-teritorială de drumurile principale, spitale, aeroporturi și serviciile de intervenție.

Sunt calculate timpul cu mașina între primăriile din același județ, timpul până la cel mai apropiat drum național și timpul până la o ieșire de pe autostradă. Calculele folosesc harta rutieră OpenStreetMap.

Pentru accesul la servicii medicale este măsurat timpul până la cel mai apropiat spital de acuți, pe baza unei liste provizorii de 254 de spitale publice. Analiza calculează și timpul până la unul dintre cele 18 aeroporturi incluse în document.

Datele recensământului din 2021 arată câți dintre locuitorii ocupați lucrează într-o altă unitate administrativ-teritorială și în ce localități fac naveta.

În calcul mai intră distanța până la cea mai apropiată subunitate de pompieri, stație de ambulanță sau SMURD, secție ori post de poliție și unitate de jandarmi. Pentru ambulanță, stațiile sunt aproximate prin localizarea spitalelor.

Accesul la primărie, școli, medici și farmacii

Al cincilea criteriu este accesibilitatea, respectiv cât de aproape se află primăria, școala, medicul și farmacia de locuitori. Timpul de acasă până la primărie este calculat din fiecare kilometru pătrat locuit, folosind grila recensământului din 2021 și harta drumurilor. Astfel, distanța nu este măsurată numai din centrul comunei.

Pentru școli sunt folosite datele Ministerului Educației din Sistemul Informatic Integrat al Învățământului, aferente anului școlar 2025-2026.

Existența elevilor înscriși în învățământul primar și gimnazial, precum și în licee sau școli profesionale, poate fi verificată în 3.175 dintre cele 3.180 de unități administrativ-teritoriale.

Datele INS din 2024 arată dacă într-un UAT există cel puțin un cabinet de medicină de familie, o farmacie sau un punct farmaceutic. Sunt analizate și numărul dispensarelor, totalul medicilor și existența cabinetelor stomatologice.

Media pentru perioada 2022-2024 arată numărul medicilor de familie raportat la 1.000 de locuitori. Potrivit prezentării, 2.841 de unități administrativ-teritoriale au medic de familie.

În analiză intră și numărul copiilor înscriși la grădiniță, informații disponibile pentru 3.158 de UAT-uri.

Datele INS pentru 2025 arată că 41 de unități administrativ-teritoriale au creșe cu personalitate juridică. Informațiile privind școlile primare și gimnaziale cu personalitate juridică sunt disponibile pentru 3.179 de UAT-uri.

Primăriile trebuie să furnizeze și programul de lucru cu publicul, pentru a se putea stabili intervalele în care locuitorii au acces efectiv la serviciile administrației.

Apa, canalizarea, gazele și transportul public

Ultimul criteriu se referă la serviciile publice locale. Pentru fiecare unitate administrativ-teritorială se verifică existența rețelelor de apă, canalizare și gaze.

Acolo unde există rețele, sunt analizate lungimea acestora, cantitatea de apă livrată gospodăriilor și capacitatea stațiilor de epurare.

Pentru orașe și municipii este urmărit numărul kilometrilor de străzi modernizate. Iluminatul public este evaluat prin suprafața construită iluminată noaptea, folosind imaginile din satelit din 2024 disponibile în platforma TERRA a Ministerului Dezvoltării.

Primăriile și consiliile județene trebuie să furnizeze informațiile despre traseele și cursele de transport public care opresc într-o localitate.

Colectarea separată a deșeurilor este analizată pentru 2.480 de unități administrativ-teritoriale, iar datele recensământului din 2021 arată ponderea gospodăriilor racordate la rețelele publice de apă și canalizare în toate UAT-urile.

Ce se întâmplă cu satele și drepturile minorităților

Documentul stabilește că satele nu vor dispărea în urma reorganizării. Analiza lucrează cu unități administrativ-teritoriale întregi și urmărește să stabilească localitatea cu care s-ar uni o comună și locul în care ar urma să fie sediul noii administrații. Satele ar rămâne cele prevăzute în Legea nr. 2/1968.

O comună în care peste jumătate dintre locuitori ar ajunge la mai mult de 45 de minute de noua primărie nu ar urma să fie comasată. În scenariul calculat la pragul de 3.000 de locuitori, șapte comune rămân neschimbate din motive de acces.

Prezentarea mai prevede păstrarea personalului până la 31 decembrie 2030 și înființarea unor puncte locale de servicii acolo unde sediul noii administrații este situat la distanță.

În cazul minorităților naționale, regula analizată este ca o minoritate care reprezintă cel puțin 20% din populația unei comune să nu coboare sub acest prag în noua unitate administrativ-teritorială. De acest nivel depind drepturi precum folosirea limbii materne în relația cu primăria și amplasarea inscripțiilor bilingve.

Calculele folosesc etnia declarată la recensământul din 2021 pentru 20 de minorități și toate unitățile administrativ-teritoriale. Ponderea este stabilită în funcție de persoanele care și-au declarat etnia.

Analiza caută mai întâi variante de comasare în care minoritatea rămâne peste pragul de 20%. Dacă nu există o astfel de posibilitate, unitatea nouă ar urma să primească o clauză prin care drepturile sunt păstrate în satele fostei comune.

În România există 491 de UAT-uri în care o minoritate depășește pragul de 20%: minoritatea maghiară în 298, cea romă în 185, cea ucraineană în 18, iar alte minorități în 20 de unități administrativ-teritoriale.

În scenariul calculat la pragul de 3.000 de locuitori, 41 dintre cele 696 de unități noi ar avea o clauză pentru protejarea drepturilor minorităților.

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Documentul ar urma să fie finalizat în luna martie

Grupul coordonat de Dragoș Benea ar urma să finalizeze documentul privind reorganizarea administrativ-teritorială în luna martie.

Potrivit datelor prezentate de acesta, România are peste 450 de UAT-uri cu mai puțin de 1.500 de locuitori și aproximativ 1.100 cu cel mult 3.000 de locuitori. În același timp, 55% dintre orașe nu mai îndeplinesc pragul legal de 10.000 de locuitori.

Propunerile teritoriale ar urma să fie pregătite de comitete județene coordonate de prefecturi. Din acestea ar urma să facă parte reprezentanții consiliilor județene, oficiilor de cadastru, direcțiilor de statistică, inspectoratelor școlare, poliției și direcțiilor agricole.

Comitetele ar urma să consulte administrațiile locale și să transmită propunerile către Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Dezvoltării. Obiectivul anunțat de Dragoș Benea este elaborarea primului document de reorganizare administrativ-teritorială a României din 1968.

În paralel, Ministerul Dezvoltării a publicat un proiect distinct privind comasarea voluntară a comunelor, orașelor și municipiilor învecinate din același județ. Procedura ar urma să fie inițiată prin votul consiliilor locale și aprobată de cetățeni prin referendum.

Proiectul vizează inclusiv cele 429 de comune cu cel mult 1.500 de locuitori, în care trăiesc aproximativ 479.000 de persoane.

Acesta prevede reducerea cu 50% pentru cinci ani a impozitelor pentru clădirile rezidențiale și terenurile intravilane ale persoanelor fizice, precum și programul „START Reforma Administrativă”, cu un buget propus de 4 miliarde de lei pentru 2027 și 2028. Fiecare beneficiar selectat ar urma să primească cel puțin 4 milioane de lei pentru investiții.

Editor : A.D.