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Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS

Data actualizării: Data publicării:
carduri de sanatate
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Din articol
Semnarea cu cardul rămâne suspendată în septembrie

Persoanele asigurate vor avea acces la servicii medicale și după 1 septembrie 2026 fără să fie obligate să utilizeze cartea electronică de identitate, a anunțat luni Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Cardul național de sănătate va putea fi folosit în continuare, iar noile funcționalități vor fi introduse treptat, după actualizarea aplicațiilor și a echipamentelor furnizorilor.

CNAS a transmis că perioada disponibilă pentru realizarea modificărilor tehnice a fost prea scurtă pentru ca utilizarea Cărții Electronice de Identitate (CEI) să devină obligatorie de la 1 septembrie. Implementarea se va face etapizat, pe măsură ce aplicațiile folosite de cabinetele medicale, spitale, farmacii și ceilalți furnizori vor fi pregătite să folosească noile componente.

Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei, specificațiile de interfațare și componentele SDK necesare dezvoltatorilor au fost publicate pe site-ul CNAS, în secțiunea „Informații Furnizori”, subsecțiunea „SIUI”, la rubrica „Specificații de interfațare SIUI”.  Furnizorii care folosesc aplicații realizate de firme terțe au fost rugați să contacteze producătorii pentru actualizarea programelor.

„Casa Națională de Asigurări de Sănătate a pus la dispoziția dezvoltatorilor specificațiile de interfațare și componentele SDK necesare realizării acestor adaptări. Cardul național de asigurări sociale de sănătate va putea fi utilizat în continuare, conform regulilor în vigoare, pe perioada necesară adaptării aplicațiilor informatice. Astfel, accesul persoanelor asigurate la servicii medicale nu va fi condiționat, de la 1 septembrie 2026, de utilizarea CEI”, a transmis instituția.

Modificările vizează și cititoarele de carduri. Furnizorii folosesc tipuri și modele diferite, iar echipamentele trebuie adaptate astfel încât să poată citi atât cardurile naționale de sănătate, cât și cărțile electronice de identitate.

Semnarea cu cardul rămâne suspendată în septembrie

Deși sistemul informatic este funcțional, regula privind semnarea serviciilor medicale cu cardul va rămâne suspendată pe tot parcursul lunii septembrie. Măsura le oferă furnizorilor timp suplimentar pentru adaptarea aplicațiilor, cititoarelor și infrastructurii tehnice.

„Având în vedere faptul că furnizorii de servicii medicale utilizează diferite tipuri și modele de cititoare de carduri, este important ca aceștia să beneficieze de suficient timp pentru a-și adapta infrastructura, astfel încât echipamentele utilizate să poată citi atât cardurile naționale de sănătate, cât și cărțile electronice de identitate. De aceea, chiar dacă sistemul este funcțional, CNAS va menține ridicată regula semnării cu cardul pe parcursul lunii septembrie, astfel încât furnizorii să beneficieze de timpul necesar pentru implementarea noilor tehnologii și a noilor facilități oferite de CNAS prin platforma informatică”, potrivit comunicatului de presă.

CNAS a transmis că furnizorii vor primi informații despre următoarele etape tehnice și au fost îndemnați să urmărească actualizările publicate în secțiunea dedicată Sistemului Informatic Unic Integrat.

Editor : A.D.

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