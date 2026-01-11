Live TV

Exclusiv Ce-i așteaptă pe români în 2026, după „balul bugetar” care a dus la un deficit uluitor. Eugen Rădulescu: „Nu există altă soluție”

Data publicării:
bani-procente-deficit-profimedia
Foto: Profimedia

Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, a explicat, în exclusivitate pentru Digi24, că după ce guvernul a ajuns la un deficit bugetar extraordinar în 2024, an fără probleme serioase, românii nu au de ales decât să facă în continuare sacrificii, iar cei mai afectați vor fi tot cei cu venituri mici.

Începând din perioada pandemiei, când am avut deficit de 9% din PIB, în anul 2023 am avut deficit bugetar de 7% din PIB, și guvernul a promis că în 2024 îl va scădea de la 7 la 5% și l-a scăzut de la șapte la 9,3. Într-un an de pace, fără crize, fără probleme serioase.. să ajungi la un deficit bugetar de 9 și ceva la sută este extraordinar de serios și extraordinar de periculos.

Practic, trăiești pe datorie, iar 9% este un deficit absolut uluitor de mare. Înseamnă că o lună din tot anul am trăit pe bani împrumutați. Nu se poate să trăim la nesfârșit în felul acesta”, a explicat Eugen Rădulescu la emisiunea Briefing.

Ceea ce urmează după „un asemenea bal” este strângerea curelei, a subliniat consilierul guvernatorului BNR:  „Nu există altă soluție. Altă soluție decât să scazi consumul o anumită perioadă de timp și, pe cât posibil, fără mișcări abrupte, nu există”.

Eugen Rădulescu a afirmat că ceea ce s-a întâmplat anul trecut, în ultimele cinci luni, de când s-a majorat TVA-ul și acciza la carburant, a fost exact asta: „S-au mărit niște taxe și impozite care au însemnat practic o reducere a deficitului public. Această reducere a fost destul de substanțială. Dacă anul 2024 l-am încheiat cu 9,3% deficit bugetar, anul care s-a încheiat ne va duce la un deficit care va fi probabil în jurul lui 8%, sub nivelul promis de guvern. Să ne amintim că totuși, în noiembrie, deficitul era de 6,4% din PIB, în așa fel încât cred că ne vom încadra bine în cele 8,4 procente, iar acest lucru s-a realizat în mod special pe creșteri de impozite.”

În același timp, specialistul a spus că blocajele politice riscă să împiedice și anul acesta reducerea cheltuielilor administrației. „O reducere cu 10% a cheltuielilor administrației publice promisă de Guvern va fi probabil prinsă în bugetul pe acest an, dar nu înseamnă foarte mult”, a declarat Eugen Rădulescu. 

 „Oamenii care au suferit, și în mod special oamenii cu venituri mici care au resimțit impactul mai puternic al acestei scăderi din anul care s-a încheiat, al scăderii nivelului de trai, evident că sunt cei mai frustrați. Se simt cei mai frustrați, pentru faptul că, până la urmă, tot numai pe ei cade povara adevărată.”

Eugen Rădulescu a atras atenția că încă nu se văd măsuri în zona întreprinderilor de stat și în problema pensiilor magistraților, despre care a afirmat că „sunt cele mai mari din lume.”

„Vorbim despre numai vreo 10.000 de oameni care au această pensie. Dar chiar așa? Adică ieșim la pensie la 48 de ani, ca pe ce lume trăim? Judecătorul care îl va judeca pe Maduro are 92 de ani”, a declarat consilierul BNR.

„În momentul în care trăiești o lună din 12 pe datorie, vine un moment în care trebuie să plătești datoria, nu să continui să te împrumuți încă o lună din 12, pentru că vine momentul în care nu mai primești bani”, a explicat Eugen Rădulescu.

Citește și:

VIDEO Guvernul vine cu explicații, după reacțiile negative privind majorarea taxelor și impozitelor locale: Banii rămân la primării

EXCLUSIV Ce îi așteaptă pe români în 2026. Stolojan: „Nu trebuie să dăm speranțe deșarte”. Există, însă, și un aspect pozitiv în economie

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu.
1
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
Avionul apocalipsei. Foto captură video
2
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
maduro
3
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
taxe si impozite
4
Lia Olguţa Vasilescu: Nu acceptăm ca Guvernul să ia banii obţinuţi din majorarea taxelor...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
5
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte
Digi Sport
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
thailanda
Vacanțe mai scumpe în 2026: Destinațiile populare care introduc taxe noi pentru turiști sau le măresc pe cele existente
bancnote de euro
Theodor Stolojan: Am militat ca România să treacă la euro cât mai rapid. A fost o rezistență incredibilă, interese să rămânem așa
Hubert Thuma rade la o sedinta
Liberalul Hubert Thuma, președinte al CJ Ilfov, ia apărarea primarilor: Nu ei au decis creșterea taxelor și impozitelor, ci guvernul
Larry Page, huang musk
O nouă taxă pe avere agită miliardarii din Silicon Valley: Unii promit să plătească, alții fug din California
portul Haikou din Hainan, China
În timp ce Beijingul duce un război comercial cu Occidentul, o insulă din China a devenit cel mai mare „port de liber schimb” din lume
Recomandările redacţiei
Depozit gaz.
„România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga...
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
De ce strategia americană în Venezuela nu va funcționa și în Iran...
Greenland
„Santinela Arctică”. Propunerea Germaniei pentru a reduce tensiunile...
bani monede hartii shutterstock_592834091
Revolta unui sucevean după scumpirea impozitului. Și-a plătit taxele...
Ultimele știri
Influencerii și modelele OnlyFans domină cererile de viză O-1 pentru abilități extraordinare: „Acesta este visul american în prezent”
Ce se va întâmpla după ce schema de plafonare a prețului la gaze naturale va expira. Bogdan Ivan: „Am pregătit alternativa”
Efectele vremii severe. Cursurile se vor desfăşura online în şase unităţi de învăţământ din mai multe județe, anunță Min. Educației
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Momente cruciale pentru mai multe zodii. Jupiter retrograd, opoziție cu Venus, Mercur și Marte. Presiuni...
Cancan
Desafio ascunde două mari tragedii: Au murit o concurentă și un asistent de producție, în timpul filmărilor
Fanatik.ro
Scandal total în Giulești, după ultimul amical al Rapidului din Antalya. Suporterii au luat-o razna și îi...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Doliu în fotbalul românesc! Dublul campion a murit la 84 de ani
Adevărul
Prețul securității pentru România în era Trump: „Ecuația este schimbată”. De ce Polonia rămâne favorită la...
Playtech
Nordicii au un truc genial pentru a împiedica frigul să intre pe la ferestre. Cum ajută folia alimentară în...
Digi FM
Inconfundabilă, seducătoare. Sharon Stone, impresionantă la 67 de ani. A făcut furori la gala Astra Film...
Digi Sport
După divorțul cu scandal de fostul pilot de Formula 1, Cora Schumacher s-a afișat în premieră cu noul partener
Pro FM
Antonia, declarații rare despre experiența cu un medic estetician. Ce i-ar fi sugerat acesta în urmă cu un...
Film Now
Cel mai bun actor la gala Critics Choice Awards în 2026. L-a învins în mod notabil pe Leonardo DiCaprio
Adevarul
Țările din Europa pe care SUA le consideră cele mai sigure în 2026. Unde se clasează România
Newsweek
Băsescu explică de ce pensiile nu se indexează în 2026. Creșterea de la Marea Recalculare, topită de inflație
Digi FM
Sofia Vicoveanca, internată de urgență la Spitalul Județean Suceava
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Cele mai aşteptate filme în 2026. Producții de la regizorii Steven Spielberg, Christopher Nolan şi Denis...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...