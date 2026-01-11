Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, a explicat, în exclusivitate pentru Digi24, că după ce guvernul a ajuns la un deficit bugetar extraordinar în 2024, an fără probleme serioase, românii nu au de ales decât să facă în continuare sacrificii, iar cei mai afectați vor fi tot cei cu venituri mici.

„Începând din perioada pandemiei, când am avut deficit de 9% din PIB, în anul 2023 am avut deficit bugetar de 7% din PIB, și guvernul a promis că în 2024 îl va scădea de la 7 la 5% și l-a scăzut de la șapte la 9,3. Într-un an de pace, fără crize, fără probleme serioase.. să ajungi la un deficit bugetar de 9 și ceva la sută este extraordinar de serios și extraordinar de periculos.

Practic, trăiești pe datorie, iar 9% este un deficit absolut uluitor de mare. Înseamnă că o lună din tot anul am trăit pe bani împrumutați. Nu se poate să trăim la nesfârșit în felul acesta”, a explicat Eugen Rădulescu la emisiunea Briefing.

Ceea ce urmează după „un asemenea bal” este strângerea curelei, a subliniat consilierul guvernatorului BNR: „Nu există altă soluție. Altă soluție decât să scazi consumul o anumită perioadă de timp și, pe cât posibil, fără mișcări abrupte, nu există”.

Eugen Rădulescu a afirmat că ceea ce s-a întâmplat anul trecut, în ultimele cinci luni, de când s-a majorat TVA-ul și acciza la carburant, a fost exact asta: „S-au mărit niște taxe și impozite care au însemnat practic o reducere a deficitului public. Această reducere a fost destul de substanțială. Dacă anul 2024 l-am încheiat cu 9,3% deficit bugetar, anul care s-a încheiat ne va duce la un deficit care va fi probabil în jurul lui 8%, sub nivelul promis de guvern. Să ne amintim că totuși, în noiembrie, deficitul era de 6,4% din PIB, în așa fel încât cred că ne vom încadra bine în cele 8,4 procente, iar acest lucru s-a realizat în mod special pe creșteri de impozite.”

În același timp, specialistul a spus că blocajele politice riscă să împiedice și anul acesta reducerea cheltuielilor administrației. „O reducere cu 10% a cheltuielilor administrației publice promisă de Guvern va fi probabil prinsă în bugetul pe acest an, dar nu înseamnă foarte mult”, a declarat Eugen Rădulescu.

„Oamenii care au suferit, și în mod special oamenii cu venituri mici care au resimțit impactul mai puternic al acestei scăderi din anul care s-a încheiat, al scăderii nivelului de trai, evident că sunt cei mai frustrați. Se simt cei mai frustrați, pentru faptul că, până la urmă, tot numai pe ei cade povara adevărată.”

Eugen Rădulescu a atras atenția că încă nu se văd măsuri în zona întreprinderilor de stat și în problema pensiilor magistraților, despre care a afirmat că „sunt cele mai mari din lume.”

„Vorbim despre numai vreo 10.000 de oameni care au această pensie. Dar chiar așa? Adică ieșim la pensie la 48 de ani, ca pe ce lume trăim? Judecătorul care îl va judeca pe Maduro are 92 de ani”, a declarat consilierul BNR.

„În momentul în care trăiești o lună din 12 pe datorie, vine un moment în care trebuie să plătești datoria, nu să continui să te împrumuți încă o lună din 12, pentru că vine momentul în care nu mai primești bani”, a explicat Eugen Rădulescu.

Editor : Ș.R.