Exclusiv Ce îi așteaptă pe români în 2026. Stolojan: „Nu trebuie să dăm speranțe deșarte”. Există, însă, și un aspect pozitiv în economie

Data publicării:
evolutie-economie-ilustratie-1536x866
Foto: Shutterstock
Din articol
„Am fost în pericol de a ni se bloca fondurile UE” „Măsurile luate până acum nu înseamnă reformă”

Fostul premier Theodor Stolojan a avertizat, în direct la Digi24, că anul 2026 va aduce o nouă scădere a puterii de cumpărare, pe fondul corectării unor decizii politice greșite. El spune că România riscă pierderea fondurilor europene și instabilitate economică dacă nu-și respectă angajamentele bugetare asumate în fața Comisiei Europene. „Aspectul pozitiv este că ne îndreptăm spre reducerea deficitului bugetar, aspectul negativ este că pensiile sunt înghețate”, a precizat Stolojan.

 

„Am fost în pericol de a ni se bloca fondurile UE”

Românii vor simți reducerea puterii de cumpărare în 2026, avertizează fostul premier Theodor Stolojan, care spune că populația nu trebuie indusă în eroare cu promisiuni nerealiste.

„Vor simți din plin încă o dată reducerea puterilor de cumpărare în anul 2026. Aici nu trebuie să dăm nici speranțe deșarte oamenilor. Pe de altă parte, sigur, aspectul pozitiv e că revenim cu finanțele țării într-o stare normală”, a declarat Stolojan.

Potrivit acestuia, măsurile economice dure adoptate în prezent reprezintă o corectare a „greșelilor clasei politice” din ultimii ani.

„Noi, dacă în 2020 am avut o cauză externă - a venit pandemia peste noi - activitatea economică în multe fabrici s-a oprit. Am plătit muncitorii de acolo cu 75% din venituri, plătindu-i din buget. Și atunci a fost o creștere foarte mare de deficit. Dar ceea ce s-a întâmplat în anul 2022 - 2023- 2024 este, efectiv, rezultatul deciziilor proaste ale unei clase politice care nu a înțeles o regulă elementară, și anume că cheltuielile curente ale instituțiilor publice educație, sănătate... trebuie finanțate din venituri curente, nu din datorie”, a subliniat fostul premier.

Stolojan a avertizat că deficitele bugetare ridicate au pus sub semnul întrebării credibilitatea României pe piețele internaționale și au adus țara aproape de blocarea fondurilor europene.

„Eram în pericol de a ni se bloca fondurile europene. Fără fonduri europene, dați-mi voie să vă spun, România (...) s-ar confrunta cu consecințe dramatice”, a spus el, amintind că în următorii ani ar urma să intre în țară 15 miliarde de euro prin PNRR și cadrul financiar european: „10 miliarde de euro din programul național de redresare și reziliență și 5 miliarde din programul financiar european 2021-2027”.

„Măsurile luate până acum nu înseamnă reformă”

Fostul premier a explicat că stabilitatea relativă a cursului leu-euro nu se bazează exclusiv pe forța economiei românești, ci „pe aceste intrări incredibile de fonduri europene în România, pe faptul că bugetul țării se împrumută foarte mult pe piețele internaționale și chiar în România, în euro și, sigur, sunt și românii care lucrează în afara țării și care trimit miliarde de euro în țară. Orice deranjament aici ne aruncă în aer cu cursul de schimb de la o zi la alta”.

România trebuie să respecte angajamentul asumat față de Comisia Europeană de a reduce deficitul bugetar de la peste 9% la sub 3%: „Trebuie să mergem ca metronomul, în fiecare an, cu această reducere”, a spus Stolojan.

El a criticat însă soluțiile bazate aproape exclusiv pe majorări de taxe, susținând că acestea nu echivalează cu o reformă reală. „Reducerea cu 10% a cheltuielilor administrației publice nu înseamnă reformă. Reforma înseamnă să regândești sistemele și să le așezi pe fundamente economice”, a concluzionat fostul premier.

Editor : C.A.

