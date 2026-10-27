Pensiile ar putea fi majorate în două etape în 2027, cu o primă creștere de 3-4% la începutul anului și o a doua în cursul verii, dacă situația economică și veniturile statului vor permite acest lucru, a explicat consultantul fiscal Adrian Negrescu, la Digi24. Acesta a avertizat că noi majorări de taxe rămân posibile în lipsa unor reforme care să reducă cheltuielile publice, iar printre scenariile discutate se numără și creșterea impozitului pe salarii de la 10% la 16%.

În contextul discuțiilor despre fiscalitatea din 2027, Adrian Negrescu a declarat că Guvernul ar trebui să se concentreze asupra reformelor din sectorul public pentru a evita introducerea unor taxe mai mari. Acesta a indicat reforma administrației, restructurarea companiilor de stat, reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii și îmbunătățirea colectării, în special prin combaterea evaziunii fiscale, drept principalele măsuri care ar putea reduce presiunea asupra bugetului.

„La reforme, pentru că de asta avem nevoie, ca să nu creștem taxele. La reforma administrației, dar una serioasă, nu pe ideea asta de comasare a localităților până în 1.500 de locuitori. E o frecție la picior de lemn, din perspectivă administrativă și mai ales financiară. La reforme, reforma aparatului public, reforma companiilor de stat, reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii, o creștere a colectării, mai ales din zona de evaziune fiscală, lucruri care trebuie făcute. Noi tot le amânăm de ani de zile și nu le-am făcut și, ca alternativă, avem această creștere a taxelor care, din păcate, tinde să devină realitate. Și atenție, nu vorbim neapărat despre creșterea TVA-ului, pentru că acolo, într-adevăr, nu cred că statul ar aduna mai mulți bani decât în momentul de față. Se vorbește de creșterea impozitului pe salarii de la 10% la 16%. Adică să ajungem cu impozitul pe salarii la nivelul impozitului pe dividende, care este în momentul de față de 16%. Sunt foarte multe scenarii în calcul”, a explicat Negrescu.

În opinia sa, o nouă majorare a impozitelor ar pune o presiune suplimentară asupra angajaților și a economiei, în condițiile în care costurile cu forța de muncă sunt deja ridicate. Acesta a criticat și întârzierile în aplicarea reformelor promise de autorități.

„Am ajuns să dăm mai mult de jumătate din banii pe care noi îi câștigăm statului, sub formă de taxe și impozite. Dar ar fi o greșeală, din punctul meu de vedere, pentru că avem două variante: ori creștem taxele, ori reducem cheltuielile și facem reforme. Pare că, la capitolul reforme, nu prea ne dorim foarte multe lucruri, deoarece nu vedem concret proiectele alea cu care ne amenințau, între ghilimele, bineînțeles, politicienii, că le au pregătite pentru a reforma statul român și abia așteaptă să le pună în practică. Nu le vedem și, probabil, nu le vom vedea. Și asta e marea problemă”, a adăugat acesta.

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Kelemen Hunor: „Orice majorare pentru 2027 a impozitelor și a taxelor este o decizie sinucigașă”

Declarațiile vin în contextul în care premierul Luca Niculescu și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu au exclus posibilitatea unor noi majorări de taxe în 2027, în timp ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că acestea nu vor crește anul viitor.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a criticat, la rândul său, posibilitatea unei noi creșteri a fiscalității și a declarat luni seară, la Digi24, că populația și economia nu mai pot suporta asemenea măsuri.

„Eu cred că orice majorare pentru 2027 a impozitelor și a taxelor este o decizie sinucigașă. Societatea, economia și cetățenii nu mai suportă, n-au de unde. Deci eu cred că orice majorare ar fi o greșeală de neiertat pentru cei care guvernează. Noi nu vom susține, nu am susține creșterea taxelor și impozitelor în 2027, de niciun fel”, a declarat Kelemen Hunor.

Pensiile ar putea crește cu 3-4% la începutul anului și din nou în a doua parte a lui 2027

În ceea ce privește pensiile, Adrian Negrescu a explicat că majorările trebuie analizate în raport cu strategia bugetară a României și cu angajamentele asumate în fața Comisiei Europene.

„Noi avem o strategie bugetară care prevede inclusiv nivelul de cheltuieli cu salariile și cu pensiile în 2027 și chiar și în 2028. Ne-am asumat în fața Comisiei Europene. Iar această strategie prevede o creștere a pensiilor în 2027, bineînțeles, într-un interval negociat cu Comisia Europeană. Altfel spus, nu cred că în momentul de față avem cum să creștem pensiile cu mai mult de 3-4%, în condițiile în care nu avem finanțare din ce să acoperim acest efort economic, decât doar din împrumuturi”, a afirmat acesta.

O variantă pe care Negrescu o consideră posibilă este majorarea pensiilor în două etape. Prima creștere ar urma să fie aplicată la începutul anului, în funcție de inflația prognozată pentru 2027, iar cea de-a doua ar putea avea loc în vară sau ulterior, dacă economia își revine și statul încasează venituri suplimentare.

„Am mai văzut o soluție pe scena politică care, din punctul meu de vedere, este salutară. Să dai un 3-4% la începutul anului, adică să crești pensiile cu indicele de inflație prognozat de Comisia Națională de Prognoză pentru 2027. Iar ulterior, pe parcursul anului, în funcție și de revenirea economiei, toată lumea se așteaptă ca economia să își revină din a doua parte a anului, și astfel statul să adune mai mulți bani, inclusiv din impozitele salariale, să mai venim cu încă o creștere a pensiilor, probabil de la 1 iulie sau poate mai încolo”, a explicat expertul.

În cadrul emisiunii Digi24 au fost prezentate și două scenarii orientative, care presupun majorarea pensiilor cu 5% sau 7%. Pentru o pensie de 2.000 de lei, o creștere de 5% ar aduce 100 de lei în plus pe lună, în timp ce o majorare de 7% ar însemna un plus de 140 de lei, până la 2.140 de lei.

Efortul bugetar estimat pentru o creștere de 5% ar fi de aproximativ 6 miliarde de lei, iar pentru una de 7%, de circa 9,5 miliarde de lei. Aceste procente reprezintă însă scenarii de calcul prezentate în emisiune, nu majorări aprobate de Guvern.

Negrescu a atras atenția că posibilitatea unor majorări mai mari este limitată și de obligațiile financiare ale statului. Potrivit estimărilor invocate de consultant, România ar avea de achitat în 2027 aproximativ 21 de miliarde de euro în contul datoriei publice și ar trebui să reducă deficitul bugetar la 5,2% din PIB, ceea ce ar presupune economii suplimentare de 5 până la 7 miliarde de euro.

„Sunt multe scenarii. Cert este că toate aceste scenarii trebuie puse în context financiar. Ai de unde să crești pensiile în momentul de față? Asta e un mare semn de întrebare, în condițiile în care, să nu uităm, în 2027 avem de plătit cea mai mare sumă din istoria României în contul datoriei, 21 de miliarde de euro. Și, pe lângă asta, trebuie să reducem deficitul bugetar la 5,2%, și asta înseamnă că cel puțin 5, dacă nu chiar 7 miliarde de euro trebuie să facem economii”, a declarat acesta.

Negrescu a subliniat că majorarea pensiilor este necesară, însă a avertizat că finanțarea unor cheltuieli suplimentare prin împrumuturi ar putea accentua presiunile asupra bugetului, iar inflația ar putea diminua beneficiile resimțite de pensionari:

„Nu spune nimeni că nu trebuie crescute pensiile, dar trebuie să vedem din ce, ca să nu ne împrumutăm și mai mult, că altfel tot noi vom plăti. Ce luăm pe mere, dăm pe pere, din punct de vedere financiar. Iar suta aia de lei pe care o primesc în plus pensionarii s-ar putea să se traducă în prețuri mai mari cu 150 de lei, având în vedere inflația”.

Editor : A.D.