Video Ce nereguli a găsit ANAF după controalele la benzinării și la firme din domeniu. Bunuri în valoare de 122.000 de lei, confiscate

De ce au început controalele

Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au dat 13 amenzi și au confiscat bani și bunuri în valoare de 122.000 de lei, după controale făcute în ultimele două săptămâni la 46 de companii din domeniul carburanților, potrivit Digi24. Au fost descoperite și nereguli fiscale, pentru care s-au stabilit obligații suplimentare de peste 17.000 de lei.

Controalele au început pe 20 martie și sunt încă în desfășurare, în contextul stării de criză declarate pe piața carburanților și al creșterii prețurilor.

Potrivit inspectorilor, o parte dintre firme nu și-au declarat corect veniturile, motiv pentru care au fost calculate obligații fiscale suplimentare.

ANAF a anunțat încă din 19 martie declanșarea unor controale la nivel național pe întreg lanțul de distribuție a carburanților, de la importatori și depozitari până la comercianții finali.

Instituția a precizat atunci că urmărește prevenirea și combaterea practicilor de neconformare fiscală, în special în contextul scumpirilor din piață.

Inspectorii verifică inclusiv situațiile în care costurile de achiziție sau producție ar fi fost majorate artificial, pentru a obține avantaje fiscale nejustificate.

De asemenea, autoritățile au avertizat că, dacă vor fi identificate practici care afectează concurența loială sau interesele consumatorilor, vor sesiza instituțiile competente.

Reprezentanții Fiscului au transmis că aceste rezultate sunt doar preliminare, iar acțiunile de control vor continua pe toată durata crizei. Scopul declarat este asigurarea respectării obligațiilor fiscale și menținerea unui mediu concurențial corect, într-o perioadă marcată de volatilitate și creșteri de preț pe piața carburanților.

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
2
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
4
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Alocații și indemnizații în aprilie. Foto Getty Images
5
Alocațiile și indemnizațiile sociale se plătesc mai devreme în aprilie. Când intră banii...
Cel mai bogat om din Ucraina, două cuvinte cu majuscule după moartea lui Mircea Lucescu. Cum îl numise antrenorul român
Te-ar putea interesa și:
masina antifrauda fb-1
Controale ANAF la depozitele de produse perisabile din import. Autorităţile suspectează nereguli pe lanţul de aprovizionare
pompa de carburant
Efectele reducerii accizei la motorină: prețul a scăzut cu 36 de bani pe litru
o femeie intr-o benzinarie din franta
Probleme la benzinăriile din Franța: 12% au rămas fără unii dintre carburanţii pe care îi vând în mod obişnuit
barbat cu bonuri in mana
Avertismentul Consiliului Concurenței după anunțurile de creștere a prețurilor la alimente: Astfel de practici sunt sancționate de lege
anaf-1-1536x1024
ANAF publică „lista albă” a firmelor care nu au datorii la stat. Cum pot fi verificate companiile
Recomandările redacţiei
Dmitri Medvedev.
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Medvedev: „Un...
OAMENI CU UMBRELA SI ploaie
Vreme rea în aproape toată țara: noi alerte de viscol, ploi, ninsori...
Benjamin Netanyahu
Netanyahu, marginalizat în decizia lui Trump privind armistițiul din...
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri...
Ultimele știri
Trei sferturi dintre români spun că vor merge la slujba de Înviere. Un procent similar spun că vor petrece Paştele acasă (sondaj)
Viktor Orban: „Ne pregătim să câştigăm alegerile”. Premierul spune că ar prefera o „majoritate bătrânească” 
Ce cred americanii despre relația cu NATO, în contextul amenințărilor lui Donald Trump că va scoate SUA din Alianță (sondaj)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată "cea mai frumoasă fată din lume" la 25 de ani. Thylane Blondeau a cucerit toată planeta cu chipul...
Cancan
Cum și-a prevestit Mircea Lucescu sfârșitul cu doar 6 luni în urmă: ,,Mă îmbolnăvesc și mor''
Fanatik.ro
“Iartă-mă, nea Mircea!” Marius Şumudică rememorează cu lacrimi în ochi un episod neştiut: “M-a schimbat şi...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Ultima apariţie publică a lui Mircea Lucescu alături de familie a fost la Gala Fanatik din luna decembrie...
Adevărul
„Totul e un ecran verde!”. Teoria conspirației care a explodat după misiunea Artemis spre Lună și adevărul...
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Moartea lui Mircea Lucescu | Tudor Chirilă: „Tata l-a admirat necondiționat. A ales să nu fie schimbat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizia luată de UEFA, a doua zi după moartea lui Mircea Lucescu
Pro FM
Loredana Groza și fiica ei, una mai îndrăzneață ca alta, pe plaja din Maldive. Imaginile rare cu Elena au...
Film Now
Aubrey Plaza, însărcinată la un an după moartea soțului ei. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut...
Adevarul
Meserii bine plătite cu școală puțină. Profesioniști cu numai 10 clase pot câștiga mai mult decât...
Newsweek
Prima bancă a virat deja pensia pe card. La ce oră primesc banii ceilalți 2.600.000 de pensionari?
Digi FM
Cea mai bună pască fără aluat pentru Paște. Doar amesteci ingredientele
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Leziunile la cap pot provoca modificări cerebrale permanente. Semnalul de alarmă tras de cercetători
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Cum arată David Hasselhoff în 2026, la 73 de ani. Apariția starului din „Baywatch” i-a îngrijorat pe fani...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...