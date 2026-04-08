Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au dat 13 amenzi și au confiscat bani și bunuri în valoare de 122.000 de lei, după controale făcute în ultimele două săptămâni la 46 de companii din domeniul carburanților, potrivit Digi24. Au fost descoperite și nereguli fiscale, pentru care s-au stabilit obligații suplimentare de peste 17.000 de lei.

Controalele au început pe 20 martie și sunt încă în desfășurare, în contextul stării de criză declarate pe piața carburanților și al creșterii prețurilor.

Potrivit inspectorilor, o parte dintre firme nu și-au declarat corect veniturile, motiv pentru care au fost calculate obligații fiscale suplimentare.

De ce au început controalele

ANAF a anunțat încă din 19 martie declanșarea unor controale la nivel național pe întreg lanțul de distribuție a carburanților, de la importatori și depozitari până la comercianții finali.

Instituția a precizat atunci că urmărește prevenirea și combaterea practicilor de neconformare fiscală, în special în contextul scumpirilor din piață.

Inspectorii verifică inclusiv situațiile în care costurile de achiziție sau producție ar fi fost majorate artificial, pentru a obține avantaje fiscale nejustificate.

De asemenea, autoritățile au avertizat că, dacă vor fi identificate practici care afectează concurența loială sau interesele consumatorilor, vor sesiza instituțiile competente.

Reprezentanții Fiscului au transmis că aceste rezultate sunt doar preliminare, iar acțiunile de control vor continua pe toată durata crizei. Scopul declarat este asigurarea respectării obligațiilor fiscale și menținerea unui mediu concurențial corect, într-o perioadă marcată de volatilitate și creșteri de preț pe piața carburanților.

