Un român care câștigă un salariu net de aproximativ 5.680 de lei ar putea primi, după 40 de ani de contribuții, o pensie publică de 2.600-2.700 de lei, potrivit unei simulări prezentate la Digi24 de analistul economic Adrian Negrescu. În calculul său, venitul total la pensionare ar putea ajunge la aproximativ 4.200 de lei dacă este inclusă și suma aferentă Pilonului II. Pentru un angajat plătit cu salariul minim, economistul estimează o pensie de circa 2.300 de lei.

Adrian Negrescu a explicat că pensia publică nu va putea înlocui integral salariul încasat înaintea pensionării, chiar și în cazul persoanelor care au contribuit timp de 35 sau 40 de ani.

„Din păcate, niciodată nu vom câștiga cât ne dorim în ceea ce privește pensia, raportat la salariul pe care îl câștigăm. Am făcut niște calcule concrete. De exemplu, la un salariu mediu de 5.680 de lei net, pensia după 40 de ani de contribuție ar trebui să fie între 2.600 și 2.700 de lei. La acești bani se mai adaugă, dacă am avut Pilonul II, undeva între 1.500 și 1.900 de lei. Deci, în total, 4.200 de lei pensie", a declarat analistul economic.

Sumele prezentate reprezintă estimări orientative, nu calculul unei pensii individuale. Valoarea efectivă va depinde de veniturile brute obținute pe parcursul întregii cariere, perioada de contribuție, evoluția legislației și a indicatorilor folosiți în sistemul public, precum și de contribuțiile și randamentele înregistrate în Pilonul II.

Ce pensie estimează pentru un angajat plătit cu salariul minim

Pentru românii care rămân plătiți cu salariul minim o perioadă îndelungată, Adrian Negrescu a estimat că pensia ar putea ajunge la aproximativ 2.300 de lei.

„Dacă vom sta în continuare să fim plătiți cu salariul minim pe economie, pensia va fi undeva la nivel de 2.300 de lei. Oare ce poți face cu 2.300 de lei pensie peste zece ani de acum încolo? Cred că nici măcar facturile la utilități nu vei putea să ți le plătești", a afirmat acesta.

Analistul a atras atenția că valoarea nominală a pensiei nu arată și cât vor putea cumpăra beneficiarii cu suma respectivă peste zece sau douăzeci de ani. Scumpirile pot reduce puterea de cumpărare chiar dacă pensiile sunt majorate periodic.

Negrescu consideră că persoanele cu venituri mici ar trebui să încerce să obțină calificări mai bine plătite sau, dacă este posibil, surse suplimentare de venit.

„Poate ar fi timpul să înveți o meserie nouă, care este mai bine plătită. Poate ar fi timpul să îți iei un al doilea job, dacă ai posibilitatea. Nu mai trebuie să stăm cu mâna întinsă nici la patron, nici la stat. De aici pleacă dorința fiecăruia de a munci mai mult, de a învăța mai mult și, în felul acesta, de a fi plătit mai bine", a susținut economistul.

Negrescu îi îndeamnă pe români să economisească din timp

În opinia sa, pensia publică și banii acumulați în Pilonul II ar putea să nu fie suficienți pentru păstrarea nivelului de trai din perioada activă. El recomandă economisirea din timp, inclusiv prin sume mici depuse periodic.

„Dacă nu ne punem de pe acum bani deoparte pentru perioada când vom ieși la pensie, mulți dintre români, mai ales cei plătiți cu salariul minim, vor fi niște asistați social. De aceea este important să economisim, indiferent prin ce metodă: prin titluri de stat, ETF-uri, investiții imobiliare sau orice alt instrument", a declarat Negrescu.

Analistul a precizat că obiceiul economisirii este mai important decât valoarea depusă inițial și a recomandat alegerea unor instrumente care să ofere un randament capabil să acopere creșterea prețurilor.

„Nu contează câți bani pui: 50 de lei, 100 de lei, poate chiar mai puțin. Ideea este să îi pui în niște instrumente financiare care îți aduc o dobândă și care să bată inflația. Ar trebui să învățăm să punem bani deoparte și să strângem astfel de resurse financiare, pentru că, pentru majoritatea populației, ieșirea la pensie va fi un adevărat coșmar financiar", a avertizat el.

Potrivit cifrelor prezentate de Adrian Negrescu, România are aproximativ 5,5 milioane de angajați, dintre care numai 1,1-1,2 milioane ar câștiga mai mult de 5.000 de lei lunar.

„Majoritatea câștigă sub 1.000 de euro. La un asemenea salariu, pensia nu are cum să fie mai mare de 3.000 de lei. Oare ce poți face cu o pensie de 3.000 de lei în condițiile în care numai facturile la întreținere, energie și gaze ajung deja la peste 1.000 de lei?", a mai spus analistul economic.

Editor : A.D.