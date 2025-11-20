Live TV

Exclusiv Ce răspunde ministrul Finanțelor, întrebat dacă Guvernul va elimina plafonarea prețului la gaze din martie 2026

gaze aprinse la aragaz
Alexandru Nazare a fost întrebat, miercuri la Digi24, dacă rămâne valabil planul eliminării plafonării-compensării prețului la gaze naturale din martie 2026, în condițiile în care eliminarea plafonării la energie a dus la creșterea altor prețuri, România având cea mai mare rată a inflației dintre statele UE. Ministrul Finanțelor a explicat că nu a avut de ales și a trebuit eliminată plafonarea la curent a făcut ca statul să aibă datorii uriașe la furnizori, de 7-8 miliarde lei.

„Eu pot să vă spun că nu prea am avut de ales în această privință, pentru că erau niște arierate uriașe. Bineînțeles (că statul este dator furnizorilor -n.r.). Discutam de arierate la nivelul a 7-8 miliarde lei. Una e să acorzi o facilitate și alta e, dacă ți-o permiți, dacă reușești, și bineînțeles targetată într-o zonă care să vizeze persoanele cu adevărat vulnerabile”, a declarat Alexandru Nazare, chestionat dacă rămâne în vigoare planul eliminării plafonării prețului la gaze, în contextul în care plafonarea la energiie a fost o gaură neagră pentru statul român, miercuri seară la Digi24.

El a mai spus că „această facilitate a fost, însă, accesibilă orizontal și arieratele create sunt în continuare foarte mari”.

„Prin rectificare am mai început să plătit, dar bineînțeles nu se pot plăti deodată sume atât de mari”, a completat el.

Pe 29 august, Bogdan Ivan a vorbit, la Digi24, despre prețul gazelor naturale în această iarnă. El spune că „cea mai mare pondere în buzunarul oricărei familii, în perioada de iarnă, o reprezintă preţul la gaze şi este foarte sigur că în această iarnă factura nu o să crească.

Plafonarea prețului la gaze naturale este extinsă până la 31 martie 2026, conform OUG 6/2025. Plafonarea la energia electrică pentru consumatorii non-casnici a fost eliminată de la 1 iulie 2025.

Pe 7 mai, Comisia Europeană a decis să trimită un aviz motivat României spentru restricționarea libertății producătorilor de gaze de a stabili prețurile angro ale gazelor în țara noastră, informează Executivul european, într-un comunicat de presă.

Țara noastră a introdus o măsură națională care obligă producătorii de gaze să vândă o parte din producția lor internă la un preț fix clienților la nivel angro.

Prețurile reglementate pe piața angro la nivelul UE denaturează semnalele de preț și funcționarea eficientă a pieței și, astfel, sunt incompatibile cu Directiva 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale.

În octombrie 2024, Comisia Europeană a trimis României o scrisoare de punere în întârziere. Executivul europeană consideră că măsura legată de prețul gazelor restricționează principiile fundamentale ale formării libere a prețurilor pe piața angro a gazelor, în detrimentul pieței interne și al consumatorilor.

Citește și:

Ce cred românii despre efectele plafonării prețurilor la energie (sondaj)

Prosumatorii, afectați de mecanismul actual de compensare. Ce se întâmplă cu banii pentru energia pe care o dau în rețea

