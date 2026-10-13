Ce sancțiuni riscă fimele după 1 noiembrie pentru lipsa codului QR de pe bonurile fiscale. Avertismentul Camerei Consultanților Fiscali

Sute de mii de firme ar putea fi sancționate de la 1 noiembrie 2026 dacă emit bonuri fiscale fără cod QR, deși niciun aparat de marcat aflat acum pe piață nu poate include, în forma cerută, datele prevăzute, avertizează Camera Consultanților Fiscali (CCF). Organizația cere Ministerului Finanțelor să clarifice urgent situația și să ia în calcul prelungirea termenului, deoarece normele tehnice necesare implementării nu au fost încă modificate.

În documentul transmis pe 12 octombrie, consultanții fiscali arată că termenul de 30 de zile prevăzut pentru modificarea normelor a fost depășit cu aproximativ doi ani. La data trimiterii adresei, normele metodologice aprobate prin HG nr. 479/2003 nu fuseseră modificate și nici nu fusese publicat în consultare publică un proiect de modificare.

Fără aceste reguli, distribuitorii și producătorii aparatelor de marcat nu cunosc structura și formatul datelor, modul de codificare, dimensiunea și poziția codului pe bon sau eventuala adresă de verificare. ICI București, instituția care testează conformitatea tehnică a aparatelor, nu poate emite suplimentul de aviz favorabil cât timp cerințele nu sunt stabilite prin actul normativ secundar.

Într-un răspuns scris transmis DigiEconomic, CCF a confirmat, prin Doru Dudaș, președintele Comitetului fiscal al organizației, că niciun aparat de marcat aflat acum pe piață nu emite bonuri care să includă în codul QR datele prevăzute. Dudaș este fost vicepreședinte ANAF și fost director general în Ministerul Finanțelor.

„ICI București nu poate emite supliment de aviz tehnic favorabil pentru o implementare al cărei referențial tehnic nu a fost încă stabilit prin actul normativ secundar. În consecință, niciun aparat de marcat aflat în prezent pe piață – indiferent de marcă, producător sau distribuitor autorizat – nu emite bonuri fiscale care să includă, sub formă de cod QR, datele prevăzute”.

Ce informații trebuie să conțină codul QR

Potrivit OUG nr. 28/1999, pe bon trebuie tipărite, inclusiv sub formă de cod QR, data și ora emiterii, numărul de identificare al bonului fiscal și seria fiscală a aparatului de marcat.

OUG nr. 68/2025 a suspendat până la 1 noiembrie 2026 sancțiunile pentru emiterea bonurilor fără codul de identificare fiscală al beneficiarului, numărul de identificare al bonului și datele prevăzute pentru codul QR. Camera Consultanților Fiscali (CCF) a atras atenția că, după expirarea suspendării, firmele s-ar putea afla într-o situație de neconformitate pe care nu o pot preveni sau remedia prin propriile mijloace.

Fapta se sancționează cu amendă între 2.000 și 4.000 de lei. În adresă, consultanții fiscali cer Ministerului Finanțelor să clarifice dacă aplicarea sancțiunilor de la 2 noiembrie 2026 este justă și echitabilă, în condițiile în care cerințele tehnice nu au fost încă stabilite, iar aparatele nu pot primi avizul necesar.

Ce soluție cere Camera Consultanților Fiscali

Camera Consultanților Fiscali (CCF) a cerut Ministerului Finanțelor să îi comunice în scris, înainte de 1 noiembrie, ce măsuri intenționează să ia. Organizația cere și anunțarea publică a intențiilor ministerului, pentru a oferi firmelor predictibilitate înainte de expirarea suspendării.

Consultanții fiscali recomandă verificarea stadiului modificării normelor și publicarea unui calendar realist pentru aprobarea lor de către Guvern și apariția în Monitorul Oficial. Dacă autoritățile concluzionează că sancțiunile nu ar trebui aplicate în aceste condiții, CCF cere să fie analizată urgent o măsură tranzitorie: fie prelungirea suspendării, fie o altă soluție legislativă, administrativă sau managerială care să evite amendarea firmelor pentru o neconformitate care nu le este imputabilă.

Potrivit OUG nr. 28/1999, controlul utilizării aparatelor de marcat și aplicarea sancțiunilor nu revin doar structurilor Ministerului Finanțelor și ANAF. Competențe au și structurile Inspectoratului General al Poliției Române, precum și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. CCF consideră necesară coordonarea între instituțiile care pot aplica sancțiunile.

Până la clarificarea situației, firmele pot cere distribuitorului sau unității de service autorizate să verifice dacă aparatul poate fi actualizat, dacă există o modificare software disponibilă și dacă sunt necesare intervenții suplimentare. ANAF are și aplicația iBon, prin care pot fi verificate informațiile înscrise pe bonurile fiscale.

Editor : A.D.