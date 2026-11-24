Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a anunțat două victorii importante obținute de Parlamentul European în negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene: protejarea fondurilor pentru agricultură și coeziune de tăierile propuse inițial și introducerea unei taxe digitale pentru marile companii de tehnologie. Potrivit liberalului, Comisia Europeană a propus alocarea a 48,7 miliarde de euro pentru dezvoltare rurală, iar fondurile de coeziune ar urma să fie garantate pentru toate regiunile europene.

Mureșan, care este negociator-șef al Parlamentului European în discuțiile privind viitorul buget comunitar, susține că rezultatele au fost obținute după o mobilizare a grupurilor proeuropene și o colaborare cu statele din Grupul „Prietenii Coeziunii”.

Una dintre principalele mize ale negocierilor a fost protejarea Politicii Agricole Comune (PAC) și a politicii de coeziune, două dintre cele mai importante surse de finanțare europeană pentru România.

Siegfried Mureșan afirmă că Parlamentul European a respins varianta inițială a Comisiei Europene, care ar fi slăbit aceste două politici, și a condiționat începerea negocierilor de introducerea unor îmbunătățiri.

„Am spus că nu acceptăm ca politica de coeziune și politica agricolă comună să fie slăbite, așa cum erau în forma propusă de Comisia Europeană”, a transmis eurodeputatul PNL într-o postare pe Facebook.

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Potrivit acestuia, în urma demersurilor Parlamentului European, Comisia a venit cu o propunere de 48,7 miliarde de euro pentru dezvoltare rurală. De asemenea, fondurile de coeziune ar urma să fie garantate pentru toate regiunile, indiferent de nivelul lor de dezvoltare, iar autoritățile locale să fie implicate în atragerea banilor europeni.

Liberalul consideră că rezultatul este deosebit de important pentru România, în condițiile în care agricultura și coeziunea reprezintă domeniile prin care țara noastră atrage cele mai multe fonduri europene.

„Este o victorie importantă, mai ales pentru România, fiindcă agricultura și coeziunea sunt politicile prin care țara noastră primește cele mai multe fonduri europene”, a precizat Mureșan.

Taxă digitală pentru giganții tehnologici, inclusă în negocieri

A doua victorie revendicată de negociatorul Parlamentului European vizează introducerea unei taxe digitale pentru marile companii de tehnologie și miliardarii din acest sector.

Propunerea Parlamentului European a fost inclusă în pachetul de negociere al președintelui Consiliului European. Măsura ar urmări ca marile companii tehnologice, inclusiv cele care beneficiază de acces la piața unică europeană, să contribuie mai mult la finanțarea politicilor comunitare.

„Aceștia beneficiază în prezent de piața unică europeană fără a avea o contribuție adecvată la finanțarea politicilor care fac posibilă această piață unică”, a explicat Siegfried Mureșan.

Propunerea este una aflată în negociere și nu reprezintă, în acest moment, o taxă adoptată la nivelul Uniunii Europene.

Eurodeputatul PNL atrage atenția că actuala variantă de negociere prevede în continuare reduceri importante pentru alte domenii, precum apărarea, competitivitatea, cercetarea și inovarea. El spune că Parlamentul European nu este de acord cu aceste tăieri.

Totodată, Mureșan avertizează că mai multe state, printre care Germania, Țările de Jos, Austria, Suedia, Danemarca și Finlanda, susțin în continuare reducerea dimensiunii bugetului european.

„Un buget prea mic nu ne-ar permite să finanțăm atât prioritățile tradiționale, precum agricultura și coeziunea, cât și noile priorități, precum cercetarea, competitivitatea și apărarea”, a transmis liberalul.

Negocierile privind viitorul buget multianual al UE continuă, iar Parlamentul European urmează să discute cu Consiliul asupra formei finale a documentului. Mureșan susține că eurodeputații nu vor accepta fără amendamente o variantă care nu asigură finanțarea adecvată a priorităților europene.

Editor : A.P.