Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a spus la Digi24 că bugetul pe 2026 nu va fi aruncat în aer, dacă CCR nu votează sau respinge pe 16 ianuarie reforma pensiilor speciale ale magistraților. El spune însă că „lipsa de decizie” la nivelul CCR ar avea implicații și că sistemul pensiilor speciale este „aberant”.

„Sigur că sunt implicații ale acestei lipse de decizii la nivelul Curții Constituționale și fiecare cetățean se poate întreba cum e posibil ca, având un loc de muncă, oricare ar fi el, să te duci la locul de muncă și să nu-ți faci treaba și totuși lucurile să nu aibă niciun fel de implicație, așa cum s-a întâmplat la Curtea Constituțională. Pur și simplu nu au vrut să voteze, deși sunt plătiți să facă lucrul acesta”, a spus Dumitru.

„Dar problema pensiilor speciale mai degrabă o o problemă de echitate socială foarte gravă, pentru că avem pur și simplu sistem care nu poate fi catalogat decât aberant, acela în care te pensionezi la 48 de ani și ai o pensie chiar mai mare decât salariul. Așa ceva nu există nicăieri în lume și să tolerezi așa ceva în continuare și să folosești tot felul de tertipuri de genul nu votăm și părăsim ședința pentru a nu fi cvorum, e deja de domeniul absurdului și cred că lucrurile astea trebuie să înceteze”, a adăugat el.

Dumitru a vorbit și despre creșterea taxelor locale, măsură care a intrat în vigoare la începutul acestui an.

„Evident că orice cetățean, când vede că are de plătit dublu sau chiar mai mult decât atât față de anul trecut, are o reacție de surprindere. Cumva, cel puțin e o creștere mare. Dar vine după câțiva ani de zile în care taxele locale sau impozitele pe proprietate nu prea au crescut sau au crescut foarte puțin”, a spus Dumitru.

