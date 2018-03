Ce se întâmplă cu declarațiile pe care trebuie să le depuneți la Fisc. Anunțul lui Teodorovici

Declaraţia unică, anunţată de Ministerul de Finanţe, va putea fi depusă până pe 15 iulie. Ministrul Eugen Teodorovici a declarat, la postul public de televiziune, că noul formular cuprinde şapte declaraţii fiscale pentru persoane fizice, iar plata contribuţiilor pate fi făcută până pe 31 martie 2019. Eugen Teodorovici mai spune că vor exista reduceri pentru cei care depun declaraţiile online, anticipat.

„Comasăm şapte declaraţii pentru persoanele fizice într-una singură. Nu înseamnă doar că le-am pus pe toate laolaltă. S-au şi simplificat din acele etape. Este o declaraţie unică, se depune o singură dată pe an şi facem o singură plată pe an. Anul ăsta mergem cu termen de 15 iulie. Va fi primul termen până la care se depun formularele în noul format, iar plata trebuie făcută până la 31 martie anul viitor, rămânând, de anul viitor, acelaşi termen, an de an, până la care se depun şi se fac şi plăţile”, a spus Eugen Teodorovici la TVR.

„Acest formular va avea componente anul anterior şi o rubrică destinată anului curent, unde se fac estimările de venituri pentru anul în curs şi pentru care, dacă plătim anticipat până la 15 iulie şi facem online acest lucru contribuabilul are o reducere de 10%. Dacă depui pe hârtie şi anticipat plăteşti, ai doar 5%, ca să stimulăm trecerea în online a contribuabililor”, a adăugat ministrul.