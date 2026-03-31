Live TV

Ce spun experții despre scenariul Guvernului de a suprataxa companiile din piața carburanților: măsura se va duce, în final, în preț

Andreea Dobra Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - ILUSTRATIE - BENZINARIE - 19 MAR 2026
Detalii cu persoane trecând pe lângă o benzinărie din București, 19 martie 2026. Inquam Photos / George Călin
Din articol
Mecanism de taxare a „supraprofitului”, discutat în Coaliție

Taxarea suplimentară a companiilor din piața carburanților care ar realiza „supraprofit” nu va duce la scăderea prețurilor la pompă, a declarat, pentru Digi24.ro, expertul în energie Dumitru Chisăliță, care consideră măsura ineficientă în actualul context al pieței. Declarațiile vin după ce, potrivit unor surse guvernamentale, în Coaliția de guvernare a fost discutat un nou scenariu pentru temperarea prețurilor la carburanți: taxarea suplimentară a companiilor care beneficiază de creșterea prețurilor.

Expertul respinge însă ideea că o astfel de intervenție ar avea efect pentru consumatorii finali: „Ok, și întrebarea mea foarte simplă, pragmatică și concretă: cu ce mă ajută pe mine că-i taxează pe alții?”

Mecanismul nu poate funcționa în România din cauza modului în care este structurată industria petrolieră, spune el, întrucât marile companii nu operează doar pe segmentul de vânzare a carburanților, ceea ce face imposibilă o delimitare clară a profitului.

„Dacă ai fi o benzinărie simplă, mică, cumperi și vinzi, atunci un astfel de mecanism ar ține. Dar companiile mari nu au o singură linie. Fac și petrochimie, și kerosen, și LNG și multe alte produse”, spune expertul.

„Nu ai o delimitare clară pe motorină sau pe benzină. Totul este la modul general”, adaugă acesta.

Mai mult, expertul a avertizat că o astfel de măsură ar putea avea efectul invers celui dorit: „În România, de câte ori a apărut o suprataxare, ea mai devreme sau mai târziu s-a dus în preț”. 

Concluzia expertului în energie este categorică: „Din punctul meu de vedere, o astfel de măsură este aberantă”.

Surse guvernamentale au declarat pentru Digi24.ro că a fost analizată, la nivel de principiu, posibilitatea introducerii unui mecanism prin care statul să taxeze suplimentar operatorii de pe piața carburanților.

„S-a discutat de principiu”, a declarat unul dintre participanții la ședință, precizând că nu a fost stabilit un prag de la care profitul să fie considerat „supraprofit”.

Propunerea ar fi venit dinspre Ministerul Finanțelor, au mai declarat aceleași surse, pe motiv că unele companii precum OMV Petrom, care acoperă o parte din consumul intern din petrol extras din România, dar și Socar și Rompetrol care aduc petrol din Azerbaidjan nu ar fi afectate în mod direct de războiul din Iran.

Măsura va fi analizată de specialiști și nu s-a luat nicio decizie în acest moment. 

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
Digi Sport
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
Descarcă aplicația Digi Sport
