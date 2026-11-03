Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că discuția privind creșterea salariului minim trebuie purtată într-un interval de 12 luni, nu în cele două luni rămase până la 1 ianuarie 2027. Sindicatele cer majorarea salariului minim brut cu 675 de lei, până la 5.000 de lei, însă ministrul Finanțelor avertizează că trebuie luat în calcul și impactul asupra competitivității economiei.

„Cu durerea și nostalgia unui om care a lucrat pe salariul minim pe economie ani buni, locuiam la vreo trei kilometri de aici, pe strada Foișorului, din Sectorul 3, și nu ne ajungeau banii de salariu pentru chirie în Bucureștiul anilor 2010, de exemplu. Cu această experiență personală vă spun că da, în programul de guvernare, sintagma «creșterea salariului minim pe un orizont de 12 luni» este un mod de a seta startul discuției despre acest subiect, cu un orizont de așteptare de 12 luni, adică nu de două luni, cât mai este până la 1 ianuarie 2027”, a declarat ministrul Muncii.

Declarația vine în contextul în care organizațiile sindicale solicită o creștere cu 675 de lei a salariului minim brut, ceea ce ar duce nivelul acestuia la 5.000 de lei.

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„Trebuie găsit un echilibru între venituri și competitivitate”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a recunoscut că solicitările sindicatelor sunt justificate, după o perioadă în care consumul și puterea de cumpărare au fost afectate. El a atras însă atenția că o eventuală majorare trebuie analizată și în funcție de efectele asupra economiei în 2027.

„Avem o problemă legată de competitivitatea economiei României și trebuie să o luăm în calcul. Este adevărat că, pe de altă parte, și sindicatele au cereri justificate, după un an extrem de complicat, după multe luni de scădere a consumului și după luni în care puterea de cumpărare a fost afectată. Trebuie să găsim buna măsură între aceste două tipuri de solicitări, astfel încât nici să nu afectăm economia în 2027, dar, pe de altă parte, să existe un echilibru care să ajute și să protejeze oamenii”, a afirmat Nazare.

Editor : A.D.