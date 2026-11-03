Live TV

Video Ce spune Florin Manole despre majorarea salariului minim: „Orizontul de așteptare este de 12 luni, nu de două”

Data actualizării: Data publicării:
Florin Manole, ministrul Muncii.
Florin Manole, ministrul Muncii. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Trebuie găsit un echilibru între venituri și competitivitate”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că discuția privind creșterea salariului minim trebuie purtată într-un interval de 12 luni, nu în cele două luni rămase până la 1 ianuarie 2027. Sindicatele cer majorarea salariului minim brut cu 675 de lei, până la 5.000 de lei, însă ministrul Finanțelor avertizează că trebuie luat în calcul și impactul asupra competitivității economiei.

„Cu durerea și nostalgia unui om care a lucrat pe salariul minim pe economie ani buni, locuiam la vreo trei kilometri de aici, pe strada Foișorului, din Sectorul 3, și nu ne ajungeau banii de salariu pentru chirie în Bucureștiul anilor 2010, de exemplu. Cu această experiență personală vă spun că da, în programul de guvernare, sintagma «creșterea salariului minim pe un orizont de 12 luni» este un mod de a seta startul discuției despre acest subiect, cu un orizont de așteptare de 12 luni, adică nu de două luni, cât mai este până la 1 ianuarie 2027”, a declarat ministrul Muncii.

Declarația vine în contextul în care organizațiile sindicale solicită o creștere cu 675 de lei a salariului minim brut, ceea ce ar duce nivelul acestuia la 5.000 de lei.

Citește și: BNS: 1,4 milioane de salariați sunt plătiți cu salariul minim sau cu cel mult 75 de lei peste acest nivel. Ce propune pentru 2027

„Trebuie găsit un echilibru între venituri și competitivitate”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a recunoscut că solicitările sindicatelor sunt justificate, după o perioadă în care consumul și puterea de cumpărare au fost afectate. El a atras însă atenția că o eventuală majorare trebuie analizată și în funcție de efectele asupra economiei în 2027.

„Avem o problemă legată de competitivitatea economiei României și trebuie să o luăm în calcul. Este adevărat că, pe de altă parte, și sindicatele au cereri justificate, după un an extrem de complicat, după multe luni de scădere a consumului și după luni în care puterea de cumpărare a fost afectată. Trebuie să găsim buna măsură între aceste două tipuri de solicitări, astfel încât nici să nu afectăm economia în 2027, dar, pe de altă parte, să existe un echilibru care să ajute și să protejeze oamenii”, a afirmat Nazare.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
blana
1
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz: „Rămânem asumați împreună, după modelul...
blana docuz
2
Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis...
Călin Georgescu, înotând într-un lac în timpul ierni
3
„Călin Georgescu este un ventriloc. O combinație între desene animate și Ion Antonescu”...
Declarații susținute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la sediul PSD, în Bucuresti, 14 octombrie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
4
Grindeanu, despre criticile privind botezul familiei Simonis: „Nu le voi accepta pe cele...
Centru de date Yandex lovit de dronele ucrainene.
5
Măsuri disperate în Rusia, după ce Ucraina a aruncat în aer centrele de date. Decizia...
Gigi Becali a auzit cât ar costa blana purtată de Sorina Docuz și nu s-a abținut
Digi Sport
Gigi Becali a auzit cât ar costa blana purtată de Sorina Docuz și nu s-a abținut
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bani-masina-de-numarat-bani-inquam-octav-ganea
Deficitul în trimestrul 3, sub nivelul programat. Nazare: Ţinta de 6,2% din PIB depinde de încasarea la timp a banilor din PNRR
PNRR steag UE
Manole îl acuză pe Pîslaru că a transmis date false Comisiei Europene: „România va pierde bani din PNRR”
FAN sporurile-bugetarilor-ar-putea-sa-dispara-modificari-propuse-la-legea-salarizarii
Sindicaliștii din sănătate cer negocieri pentru noua Lege a salarizării: „Trebuie construită fără pierderi”
Persoane la Casa de Pensii a Municipiului București, 30 august 2024. Inquam Photos / George Călin
Anunțul ministrului Muncii despre pensiile calculate greșit. „A fost o majoră greșeală de comunicare”
ID228894_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Florin Manole, despre majorarea salariilor demnitarilor: Pentru a aduce echitate în sistem, va trebui să avem creşteri peste tot
Recomandările redacţiei
daniel fried
Daniel Fried, fost ambasador al SUA: „Sondajele sugerează un val...
DC: Elbridge Colby, under secretary of defense for policy, on Capitol Hill
Numărul doi din Pentagon vine la București. Mizele negocierilor...
accident aviatic florida sua Learjet 60
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o...
oameni pe strada cu umbrele luate de vant
Alerte de vreme rea: cod portocaliu și galben de ploi însemnate și...
Ultimele știri
Guvernatoarea statului New Jersey avertizează porturile SUA: Importul de motorină rusească este ilegal, în ciuda acordului Trump-Putin
Intotero, despre situaţia de la ANM: 10 luni fără buget pentru anul 2026 şi un CA incomplet. Ce spune despre scandalul achizițiilor
Alegeri SUA 2026. S-au deschis secțiile de vot, în scrutinul care va defini ultimii ani ai președinției lui Donald Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd dă peste cap viața a 4 zodii până pe 13 noiembrie. Deciziile dificile și problemele care...
Cancan
Am aflat primii 2 Faimoși de la Survivor 2027: Adi Mutu și..
Fanatik.ro
De ce l-a acuzat Reghecampf pe Iulian Călin de legături cu U Cluj. Cristi Balaj, verdict despre arbitraj: „Au...
editiadedimineata.ro
Cum se vede în presa franceză lupta României cu dezinformarea online
Fanatik.ro
Dan Șucu i-a decis soarta lui Daniel Pancu! Ședință de urgență la Rapid: ce se întâmplă cu Andrei Șucu...
Adevărul
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o școală în...
Digieconomic
Cine moștenește datoriile unei persoane decedate și în ce condiții pot fi obligați moștenitorii să le...
Digi FM
Cornel Dinu, în pragul disperării la 78 de ani. Ce pensie are, de fapt, legenda lui Dinamo și câți bani îi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Spania, reacție-fulger după ce China și-a pus amenințarea în practică
Pro FM
CRBL a șters toate fotografiile cu iubita mai tânără cu 23 de ani. Ce se întâmplă, de fapt, între artist și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colin Farrell, moment emoționant alături de fiul său diagnosticat cu o boală neurologică rară: "Sunt mândru...
Adevarul
Ce pensionari vor primi taloane de pensie cu cod QR și ce pot face cu ele
Newsweek
2.200.000 pensionari iau, fără să știe, pensii mai mici decât au contribuit. Avocat: Așa își recuperează banii
Digi FM
Își cumpăra haine de la gravide, azi are cu 40 de kg mai puțin și aleargă la maratoane. Schimbările simple pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bei ceai foarte fierbinte? Ce au descoperit cercetătorii despre acest obicei și sănătatea inimii
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Nicolas Cage, evacuat din vila de 10,5 milioane de dolari. A ajuns să locuiască în hoteluri
UTV
Cum arată casa lui Florin Dumitrescu decorată de Crăciun. Surpriza pregătită pentru soția lui, Cristina...