Deputatul PSD Florin Manole a declarat, marți, într-o intervenție la Digi24, că social-democrații nu au primit până în prezent o formă actualizată a noii legi a salarizării, după consultările purtate de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, cu sindicatele. Fostul ministru al Muncii a afirmat că PSD își dorește să analizeze eventualele modificări și să își exprime punctul de vedere doar după ce noua variantă a proiectului va fi prezentată partidelor.

Întrebat despre stadiul discuțiilor privind legea salarizării, în contextul protestelor din ultimele săptămâni și al termenului avansat de eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan, care a vorbit despre finalizarea proiectului până la sfârșitul lunii iulie, Florin Manole a spus că, de la plecarea sa din minister și până în prezent, nu a văzut o nouă variantă a documentului.

„Aștept să văd ceea ce a rezultat după consultările cu sindicatele pe care domnul Pîslaru le-a organizat”, a declarat fostul ministru al Muncii, la Digi24.

Acesta a precizat că a aflat despre unele modificări doar din declarațiile publice și că, din informațiile sale, nici celelalte partide implicate în discuții nu au primit noua variantă a proiectului.

„Știu că au fost niște modificări de bun augur, pe care le-am aflat însă din declarații publice, nu din vreun document care să ne fie prezentat, nu doar nouă, Partidului Social Democrat, dar cred că nici ceilalți de la USR sau UDMR nu au văzut o nouă formă. Dacă există o nouă formă, și sper să existe, o formă îmbunătățită, vrem să o vedem, vrem să avem opinii despre ea și să rămânem în marja consensului pe care l-am semnat”, a afirmat Manole.

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„Nu pot să dau opinii pe o lege pe care n-am citit-o”

Întrebat dacă există în acest moment un consens între partide pe proiectul noii legi a salarizării, Florin Manole a spus că nu poate comenta modificări pe care nu le cunoaște.

„Nu pot să dau opinii pe o lege pe care n-am citit-o. Nu știu ce a schimbat domnul Pîslaru, poate a făcut bine, nu îl critic. Doar că vă spun că nu ni s-a prezentat o variantă actualizată, asta spun”, a declarat fostul ministru al Muncii.

Noua lege a salarizării reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și este așteptată atât de sindicate, cât și de angajații din sectorul public, după mai multe proteste și solicitări de clarificare privind viitoarea grilă de salarizare și impactul acesteia asupra veniturilor bugetarilor.

Editor : A.D.