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Exclusiv Ce spune Ilie Bolojan despre posibilitatea unor noi creșteri de taxe anul viitor și deficitul bugetar

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Plată taxe și impozite. Foto: Inquam Photos/ Alex Nicodim
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Fostul premier Ilie Bolojan susține, într-un interviu în exclusivitate pentru Digi24, că majorările de taxe nu puteau fi evitate, având în vedere situația financiară a României, și critică PSD pentru că a contestat creșterea TVA fără să propună măsuri alternative. Întrebat dacă Guvernul Niculescu ar putea fi nevoit să majoreze din nou taxele anul viitor, Bolojan a declarat că nu știe ce decizii va lua noul Executiv, dar a avertizat că echilibrarea bugetului nu este posibilă fără reducerea cheltuielilor.

„Întotdeauna poți face lucrurile într-un mod diferit. Dar componenta de creștere a veniturilor nu putea fi evitată. E o convingere fermă pe care o am”, a declarat Ilie Bolojan, întrebat dacă ar fi putut gestiona altfel măsurile fiscale adoptate în timpul mandatului său.

Fostul premier a criticat poziția PSD față de majorările de taxe, susținând că reprezentanții partidului contestă în mod repetat creșterea TVA, fără să prezinte alternative. „Într-o anumită logică a bunului-simț, ar trebui să se vadă în programul de guvernare niște contramăsuri. Le-ați văzut?”, a întrebat Bolojan.

Referindu-se la impozitul pe proprietate, fostul premier a afirmat că nimeni nu își dorește să plătească mai mult, dar că situația în care se afla România a lăsat puține alternative. El a explicat că veniturile din aceste impozite ajung la administrațiile locale și sunt folosite pentru investiții în rețele de apă, asfalt, gaze și iluminat public, care contribuie inclusiv la creșterea valorii proprietăților.

„În condițiile în care a fost România, nu existau multe alternative și, de exemplu, impozitul pe proprietate, că ne place, că nu ne place, este o contribuție la infrastructura către imobilul pe care îl deții în proprietate. Pentru că merge la administrația publică locală și, din acei bani, se fac rețele de apă, de canalizare, asfaltul, gazul, iluminatul, ori, în momentul în care ai rețele și ai utilități, valoarea proprietății tale crește. Deci asta este contribuția ta”, a spus fostul premier.

Bolojan a invocat și experiența sa de primar al municipiului Oradea, unde, potrivit acestuia, impozitele nu au fost menținute la nivelul minim, dar cetățenii au putut vedea rezultatele investițiilor realizate din banii colectați.

Întrebat dacă, în lipsa reducerii cheltuielilor, Guvernul Niculescu ar putea recurge la noi majorări de taxe anul viitor, Bolojan a evitat să anticipeze deciziile Executivului.

„În înțelegerea pe care am avut-o cu premierul, ținta de deficit angajată de România, nu de guvernul Bolojan, în anul anterior este de 5,3% țintă de deficit pentru anul viitor. În ce mod vor atinge această țintă rămâne de văzut, dar e o convingere fermă de-a mea că dacă nu ne reducem cheltuielile, nu avem cum să ne echilibrăm cheltuielile și veniturile. Gândiți-vă când cheltui an de an cu de la 10% în plus până la 22-23%, gândiți-vă că în 2024 am avut 150 de miliarde de lei cheltuieli suplimentare ca diferență între venituri și cheltuieli”, a subliniat Bolojan.

El a atras atenția că România a înregistrat în 2024 cheltuieli cu 150 de miliarde de lei mai mari decât veniturile și a comparat situația finanțelor publice cu cea a unei companii care cheltuie constant peste posibilități.

„Ori când o companie privată an de zile cheltuie mult mai mult decât își permite, e doar o problemă de timp până intre în faliment. Sigur, la o altă scară, cu alte elemente și la nivelul unui stat, nu-ți poți permită să mergi foarte mulți ani în această situație. Deci noi suntem la această limită, pentru că nu ne mai tolerează piețele și pentru că contextul internațional a făcut să crească suplimentar costul dobânzilor care sunt înrobitoare și împovărătoare pentru noi”, a concluzionat fostul premier.

Editor : M.I.

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