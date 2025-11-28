Ce spune ministrul Finanțelor despre rectificarea bugetară: „Am direcţionat banii pentru a stinge datoriile care s-ar fi acumulat”

Alexandru Nazare a explicat vineri seară, 28 noiembrie, că rectificarea bugetară adoptată în ședința de Guvern reprezintă o redistribuire „corectivă între ministere”. Ministrul Finanțelor a precizat că resursele au fost transferate din zonele unde nu au fost consumate către cele cu nevoi reale și urgente.

„Astăzi, în şedinţa de Guvern, am adoptat noua rectificare bugetară, un pas necesar de consolidare fiscală pentru finalul de an. Ţinta de deficit de 8,4% rămâne intactă, iar obiectivul principal rămâne asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice. Această rectificare înseamnă o redistribuire corectivă între ministere. Concret, am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde nevoile sunt reale şi urgente.

Am reaşezat bugetele ministerelor pentru a reflecta noua structură a PNRR. Am simplificat procedural transferul fondurilor (din împrumuturi în granturi) prin notificări. Acest lucru permite plăţi rapide, fără birocraţia actelor adiţionale, accelerând implementarea proiectelor europene. Asigurăm fondurile necesare pentru plata integrală a asistenţilor personali şi a indemnizaţiilor pentru persoanele cu handicap grav, acoperind creşterea numărului de beneficiari şi sprijinind astfel autorităţile locale. Am direcţionat banii pentru a stinge datoriile care s-ar fi acumulat la Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Transporturilor la final de an, pentru asigurarea cheltuielilor referitoare la derularea programelor de sǎnǎtate şi a unor servicii esenţiale de transport”, a scris ministrul Finanţelor, într-o postare pe Facebook.

Alexandru Nazare a mai precizat că sfârșitul de an este însoțit de cea mai mare presiune pe cheltuieli. De aceea, rectificarea bugetară a fost concepută „cu prudență”.

„Corectăm, reaşezăm şi consolidăm finanţele publice, asigurând în acelaşi timp buna funcţionare a statului şi respectarea angajamentelor faţă de români şi faţă de partenerii internaţionali. Accentul în următoarea perioadǎ va fi pe asigurarea cofinanţărilor necesare pentru plata facturilor aflate în procesare la nivelul ministerelor, în vederea atragerii fondurilor europene si asigurării fluxului de bani fără impact pe deficit. Aşa putem crea premisele pentru o creştere economică sustenabilă”, a mai scris ministrul de Finanţe.

Amintim că Ministerul Finanţelor a publicat, joi seară, proiectul celei de-a doua rectificări bugetare din acest an. Vor fi tăiate fonduri de la Ministerele Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Economiei și Turismului, Ministerul Muncii, Ministerul Mediului sau Ministerul de Interne, SGG. Bani în plus vor primi Ministerul Sănătății, Ministerul Transporturilor și cel al Agriculturii.

