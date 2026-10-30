Ce spune ministrul Finanțelor despre situația Liberty Galați. 300 de angajați ai combinatului au protestat vineri în fața Prefecturii

Aproximativ 300 de angajați ai combinatului Liberty Galați au protestat vineri în fața Prefecturii, nemulțumiți că nu și-au mai primit salariile din luna mai. În acest context, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că situația combinatului ar putea ajunge pe agenda următoarei ședințe de Guvern și că deciziile privind viitorul acestuia trebuie analizate de un comitet interministerial.

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Nazare: Deciziile privind Liberty depășesc competențele ANAF și Exim Banca Românească

ACTUALIZARE 16:11 Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, după ședința de Guvern, că situația Liberty Galați trebuie analizată de un comitet interministerial, întrucât deciziile privind viitorul combinatului depășesc competențele ANAF și Exim Banca Românească. Întrebat de ce cele două instituții, principalii creditori ai combinatului, nu au votat până acum planul de reorganizare prezentat la sfârșitul lunii august, ministrul a explicat că era necesară învestirea noului Guvern și reînființarea comitetului din care trebuie să facă parte toate instituțiile implicate.

„Deciziile pe care România le ia asupra Liberty depășesc competențele ANAF și EximBank. Era necesar să învestim un nou Guvern, să reinstituim comitetul interministerial care analizează și ia decizii pe această speță și din care fac parte toți cei responsabili. Pentru că, dacă Liberty, și cred că acesta este cazul, este de importanță strategică, Ministerul Economiei trebuie să fie la masă și nu e singurul minister care trebuie să fie la masă. Și atunci aveam nevoie să avem un nou Guvern învestit și, în cel mai scurt timp, acest comitet să fie reinstituit, ca să avem cadrul de decizie”, a declarat Alexandru Nazare.

Întrebat de ce comitetul nu s-a reunit în prima săptămână de la învestirea Guvernului, acesta a precizat că situația combinatului a fost discutată și se află pe lista de priorități.

„Să știți că săptămâna aceasta am discutat despre această speță și este pe lista de priorități. Dar, după cum vedeți, în ședința de astăzi am avut foarte multe lucruri de aprobat. A fost o ordine de zi extrem de bogată, deci sunt convins că acest lucru este pe agenda de priorități. Știu că este o situație gravă și cred că pe ordinea de zi a ședinței viitoare de Guvern se va afla”, a răspuns ministrul.

Știrea inițială

Protestul a început vineri dimineață, iar în jurul orei 10:00 aproximativ o sută de siderurgiști se aflau pe platoul din fața Prefecturii Galați. Numărul participanților a continuat să crească, pe măsură ce alți angajați ai combinatului au venit din oraș și din județ.

Principalele revendicări vizează recuperarea salariilor restante de aproximativ șase luni și accelerarea procedurilor pentru vânzarea combinatului, în condițiile în care angajații se confruntă cu incertitudini privind viitorul locurilor de muncă.

„Nu mai avem bani de salarii, nu ni le-au mai dat din luna mai. Să fie accesat Fondul de Garantare pentru celelalte șase salarii. Cerem accelerarea vânzării combinatului. Până acum nu se putea, că nu aveam guvern, acum avem”, a declarat pentru News.ro Mihai Groza, laminorist la Liberty Galați.

Siderurgiștii intenționează să solicite și o întâlnire cu prefectul județului Galați, pentru a discuta situația combinatului și măsurile pe care autoritățile le-ar putea lua.

„Eu, personal, nu am pregătit vreun memoriu, dar vom solicita o întrevedere cu prefectul”, a precizat acesta.

Prefectul județului Galați, George Toderașc, a declarat că, până în jurul orei 10:00, protestatarii nu au solicitat oficial o întâlnire, însă și-a exprimat disponibilitatea pentru discuții.

„Sunt aproximativ o sută de persoane în fața prefecturii. Nu au solicitat deocamdată o întrevedere, așteptăm să vedem ce își doresc”, a declarat prefectul pentru News.ro.

Majoritatea angajaților Liberty Galați vor intra în șomaj tehnic de la 1 noiembrie

Protestul are loc într-un moment critic pentru combinatul siderurgic. Majoritatea celor aproximativ 2.200 de angajați ai Liberty Galați vor intra în șomaj tehnic începând de duminică, 1 noiembrie, din cauza problemelor financiare și operaționale cu care se confruntă compania.

Măsura presupune întreruperea temporară a activității pentru cea mai mare parte a personalului. Doar o parte dintre salariați vor continua să se prezinte la lucru, pentru a asigura paza combinatului și activitățile esențiale de întreținere și conservare a instalațiilor industriale.

Situația s-a agravat după ce, joi, conducerea executivă a combinatului a anunțat că își pune mandatele „pe masa celor care decid prezentul și viitorul Combinatului”, pe fondul problemelor care amenință funcționarea platformei siderurgice.

Într-o scrisoare deschisă adresată autorităților, angajaților și mass-media, reprezentanții managementului au atras atenția asupra lipsei resurselor financiare pentru plata salariilor și a furnizorilor, precum și asupra dificultăților privind alimentarea cu energie, asigurarea pazei și conservarea instalațiilor.

Conducerea susține că a semnalat aceste probleme autorităților, inclusiv reprezentanților Comitetului Interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați, însă măsurile solicitate nu au fost adoptate.

„Situația noastră este disperată. Nicio încercare a managementului de a menține macroechilibrele Combinatului nu mai dă rezultate”, au transmis reprezentanții conducerii, potrivit News.ro.

Managementul a avertizat că, în lipsa unor măsuri urgente, blocajele financiare ar putea duce la deteriorarea echipamentelor industriale și ar putea compromite posibilitatea reluării producției.

Printre riscurile semnalate se numără plecarea personalului calificat, imposibilitatea asigurării alimentării cu energie și problemele privind securitatea platformei siderurgice, care se întinde pe aproximativ 1.600 de hectare.

Reprezentanții conducerii au atras atenția că lipsa resurselor pentru paza și conservarea instalațiilor ar putea expune combinatul unor riscuri suplimentare și ar putea afecta șansele de repornire a producției.

Ce spune ministrul Economiei despre situația Liberty Galați

Întrebat vineri când ar putea avea loc o negociere directă privind viitorul fostului SIDEX Galați, ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a declarat că instituția nu mai are nicio reprezentare la combinat și că așteaptă să vadă cum evoluează procedura și în ce măsură se poate implica statul român.

„După cum știți, în momentul ăsta, Ministerul Economiei nu mai are vreo reprezentare la SIDEX Galați. Acolo este un contract de concordat. Aștept să vedem care sunt evoluțiile și ce poate face statul român, dacă se poate implica în vreun fel, prin Ministerul Economiei, în acea chestiune. Eu cred că trebuie să găsim o soluție și la SIDEX Galați, dar haideți să vedem cum se derulează procedura în momentul ăsta și vă asigur că, dacă pot interveni cu ceva acolo, o voi face”, a declarat Daniel Zamfir.

În privința posibilității ca procedura să aibă un rezultat până la sfârșitul anului, ministrul a precizat că nu deține deocamdată informații: „Nu am încă informații în legătură cu stadiul procedurii acolo”.

Editor : A.D.