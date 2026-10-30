Live TV

Ce spune ministrul Finanțelor despre situația Liberty Galați. 300 de angajați ai combinatului au protestat vineri în fața Prefecturii

Data actualizării: Data publicării:
GALATI - COMBINATUL SIDERURGIC LIBERTY - ILUSTRATIE - 2 IUN 2026
Imagine cu caracter ilustrativ. Combinatul Siderurgic Liberty Galati, 2 iunie 2026. Inquam Photos / Marian Calestru
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Nazare: Deciziile privind Liberty depășesc competențele ANAF și Exim Banca Românească Majoritatea angajaților Liberty Galați vor intra în șomaj tehnic de la 1 noiembrie Ce spune ministrul Economiei despre situația Liberty Galați

Aproximativ 300 de angajați ai combinatului Liberty Galați au protestat vineri în fața Prefecturii, nemulțumiți că nu și-au mai primit salariile din luna mai. În acest context, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că situația combinatului ar putea ajunge pe agenda următoarei ședințe de Guvern și că deciziile privind viitorul acestuia trebuie analizate de un comitet interministerial.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Nazare: Deciziile privind Liberty depășesc competențele ANAF și Exim Banca Românească

ACTUALIZARE 16:11 Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, după ședința de Guvern, că situația Liberty Galați trebuie analizată de un comitet interministerial, întrucât deciziile privind viitorul combinatului depășesc competențele ANAF și Exim Banca Românească. Întrebat de ce cele două instituții, principalii creditori ai combinatului, nu au votat până acum planul de reorganizare prezentat la sfârșitul lunii august, ministrul a explicat că era necesară învestirea noului Guvern și reînființarea comitetului din care trebuie să facă parte toate instituțiile implicate.

„Deciziile pe care România le ia asupra Liberty depășesc competențele ANAF și EximBank. Era necesar să învestim un nou Guvern, să reinstituim comitetul interministerial care analizează și ia decizii pe această speță și din care fac parte toți cei responsabili. Pentru că, dacă Liberty, și cred că acesta este cazul, este de importanță strategică, Ministerul Economiei trebuie să fie la masă și nu e singurul minister care trebuie să fie la masă. Și atunci aveam nevoie să avem un nou Guvern învestit și, în cel mai scurt timp, acest comitet să fie reinstituit, ca să avem cadrul de decizie”, a declarat Alexandru Nazare.

Întrebat de ce comitetul nu s-a reunit în prima săptămână de la învestirea Guvernului, acesta a precizat că situația combinatului a fost discutată și se află pe lista de priorități.

„Să știți că săptămâna aceasta am discutat despre această speță și este pe lista de priorități. Dar, după cum vedeți, în ședința de astăzi am avut foarte multe lucruri de aprobat. A fost o ordine de zi extrem de bogată, deci sunt convins că acest lucru este pe agenda de priorități. Știu că este o situație gravă și cred că pe ordinea de zi a ședinței viitoare de Guvern se va afla”, a răspuns ministrul.

Știrea inițială

Protestul a început vineri dimineață, iar în jurul orei 10:00 aproximativ o sută de siderurgiști se aflau pe platoul din fața Prefecturii Galați. Numărul participanților a continuat să crească, pe măsură ce alți angajați ai combinatului au venit din oraș și din județ.

Principalele revendicări vizează recuperarea salariilor restante de aproximativ șase luni și accelerarea procedurilor pentru vânzarea combinatului, în condițiile în care angajații se confruntă cu incertitudini privind viitorul locurilor de muncă.

„Nu mai avem bani de salarii, nu ni le-au mai dat din luna mai. Să fie accesat Fondul de Garantare pentru celelalte șase salarii. Cerem accelerarea vânzării combinatului. Până acum nu se putea, că nu aveam guvern, acum avem”, a declarat pentru News.ro Mihai Groza, laminorist la Liberty Galați.

Siderurgiștii intenționează să solicite și o întâlnire cu prefectul județului Galați, pentru a discuta situația combinatului și măsurile pe care autoritățile le-ar putea lua.

„Eu, personal, nu am pregătit vreun memoriu, dar vom solicita o întrevedere cu prefectul”, a precizat acesta.

Prefectul județului Galați, George Toderașc, a declarat că, până în jurul orei 10:00, protestatarii nu au solicitat oficial o întâlnire, însă și-a exprimat disponibilitatea pentru discuții.

„Sunt aproximativ o sută de persoane în fața prefecturii. Nu au solicitat deocamdată o întrevedere, așteptăm să vedem ce își doresc”, a declarat prefectul pentru News.ro.

Majoritatea angajaților Liberty Galați vor intra în șomaj tehnic de la 1 noiembrie

Protestul are loc într-un moment critic pentru combinatul siderurgic. Majoritatea celor aproximativ 2.200 de angajați ai Liberty Galați vor intra în șomaj tehnic începând de duminică, 1 noiembrie, din cauza problemelor financiare și operaționale cu care se confruntă compania.

Măsura presupune întreruperea temporară a activității pentru cea mai mare parte a personalului. Doar o parte dintre salariați vor continua să se prezinte la lucru, pentru a asigura paza combinatului și activitățile esențiale de întreținere și conservare a instalațiilor industriale.

Situația s-a agravat după ce, joi, conducerea executivă a combinatului a anunțat că își pune mandatele „pe masa celor care decid prezentul și viitorul Combinatului”, pe fondul problemelor care amenință funcționarea platformei siderurgice.

Într-o scrisoare deschisă adresată autorităților, angajaților și mass-media, reprezentanții managementului au atras atenția asupra lipsei resurselor financiare pentru plata salariilor și a furnizorilor, precum și asupra dificultăților privind alimentarea cu energie, asigurarea pazei și conservarea instalațiilor.

Conducerea susține că a semnalat aceste probleme autorităților, inclusiv reprezentanților Comitetului Interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați, însă măsurile solicitate nu au fost adoptate.

„Situația noastră este disperată. Nicio încercare a managementului de a menține macroechilibrele Combinatului nu mai dă rezultate”, au transmis reprezentanții conducerii, potrivit News.ro.

Managementul a avertizat că, în lipsa unor măsuri urgente, blocajele financiare ar putea duce la deteriorarea echipamentelor industriale și ar putea compromite posibilitatea reluării producției.

Printre riscurile semnalate se numără plecarea personalului calificat, imposibilitatea asigurării alimentării cu energie și problemele privind securitatea platformei siderurgice, care se întinde pe aproximativ 1.600 de hectare.

Reprezentanții conducerii au atras atenția că lipsa resurselor pentru paza și conservarea instalațiilor ar putea expune combinatul unor riscuri suplimentare și ar putea afecta șansele de repornire a producției.

Ce spune ministrul Economiei despre situația Liberty Galați

Întrebat vineri când ar putea avea loc o negociere directă privind viitorul fostului SIDEX Galați, ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a declarat că instituția nu mai are nicio reprezentare la combinat și că așteaptă să vadă cum evoluează procedura și în ce măsură se poate implica statul român.

„După cum știți, în momentul ăsta, Ministerul Economiei nu mai are vreo reprezentare la SIDEX Galați. Acolo este un contract de concordat. Aștept să vedem care sunt evoluțiile și ce poate face statul român, dacă se poate implica în vreun fel, prin Ministerul Economiei, în acea chestiune. Eu cred că trebuie să găsim o soluție și la SIDEX Galați, dar haideți să vedem cum se derulează procedura în momentul ăsta și vă asigur că, dacă pot interveni cu ceva acolo, o voi face”, a declarat Daniel Zamfir.

În privința posibilității ca procedura să aibă un rezultat până la sfârșitul anului, ministrul a precizat că nu deține deocamdată informații: „Nu am încă informații în legătură cu stadiul procedurii acolo”.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
482191782_1036873758300630_938301279193905301_n
1
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de...
2017 Dubai International Film Festival - Portraits
2
Patrick Stewart a murit. Actorul faimos pentru rolul căpitanului Jean Luc Picard din...
Călin Georgescu este escortat de către polițiști în afara sediului DIICOT după ce a fost reținut pentru 24 de ore, în București, 21 septembrie 2026.
3
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii care...
talibani profimedia
4
Nou transplant interzis de talibanii din Afganistan, deși există un număr mare de...
buletin de vot urna inquam octav ganea
5
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare: primul sondaj după...
A venit răspunsul lui Cornel Țălnar, după ce a fost numit "bestie" și "canalie" de Cornel Dinu
Digi Sport
A venit răspunsul lui Cornel Țălnar, după ce a fost numit "bestie" și "canalie" de Cornel Dinu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
combinatul liberty galati
Majoritatea angajaților de la Liberty Galați vor intra în șomaj tehnic de la 1 noiembrie
Care este diferența dintre șomaj și șomaj tehnic. Foto Getty Images
Șomajul se ia în calcul la vechimea pentru pensie? Diferența dintre indemnizație și suspendarea temporară a contractului de muncă
protest santier mangalia
Ajutoare de 5.000 de lei pentru angajații afectați de falimentul Șantierului Naval Mangalia. Când ar putea primi banii
BUCURESTI - PARCHETUL GENERAL - USR - PLANGERE PRIM MINISTRU - 30 DEC 2024
Irinel Dărău, despre falimentul de la Mangalia: „Decizia a fost luată de creditori”. Când își vor primi angajații salariile restante
Bani
Guvernul pregătește noi reguli pentru plata salariilor restante. Angajații companiilor strategice ar putea primi sume mai mari
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PARLAMENT - COMISII - AUDIERI MINISTRI DESEMNATI - 1
Scutiri de taxe 5 ani pentru localitățile care acceptă comasarea...
Am Donnerstag koennte in Istanbul ein Gipfeltreffen zwischen Wolodymyr Selenskyj und Putin stattfinden
Șeful diplomației ucrainene, despre o întâlnire Zelenski - Putin...
1793363703original_13
Guvernul a aprobat prima rectificare din 2026. Nazare anunță că...
intotero la o sedinta
Răspunsul lui Intotero, întrebată despre revenirea lui Cazan la Apele...
Ultimele știri
MAE, avertizare de călătorie: proteste anunțate sâmbătă în mai multe orașe din Franța, posibile blocaje în transporturi
Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție FIDELIS: dobânzi de până la 7,75% în lei și 6,60% în euro
Accident grav în Craiova: Trei pietoni au fost loviți de o mașină pe trotuar și au ajuns la spital
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurătatea devine amintire pentru aceste 3 zodii din 30 octombrie. Vindecare, iubire, emoție
Cancan
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Fanatik.ro
Rușinică! Salarii de aproape 200.000 de euro pentru primul 11 al FCSB bătut la Bistrița! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
“Bîrligea va fi vândut cu 15 milioane de euro!” Anunțul zilei după ce fostul atacant al FCSB a marcat o dublă...
Adevărul
Replica fabuloasă a Norvegiei după ce a fost numită de Trump „țară de rahat”
Digieconomic
Când intră a doua tranșă din ajutoarele one-off pentru pensionari. Prima plată a fost făcută în luna mai
Digi FM
A intrat în camera de execuție pregătită să moară și s-a trezit "confuză" la spital. Christa Pike, declarații...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali: ”Are 40 și ceva de mii pe lună!”. Vali Moraru: ”Stați puțin, nu ne amețiți. Cum adică?”
Pro FM
Paula Seling s-a logodit! Surpriză la doar două luni după ce s-a aflat că iubește din nou. Cine este bărbatul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
O îmbrățișare strânsă. Emma, fiica lui Eric Roberts, mesaj emoționant pentru „mătușa Julia”: „Te iubesc...
Adevarul
Practica pierdută din comunism, din cauza căreia nu se mai construiește la fel de eficient
Newsweek
La 1 ianuarie pot apărea 100.000 pensionari speciali cu pensii între 6.200 și 16.000 lei. Ce va face guvernul?
Digi FM
Cum să-ți încălzești casa fără să crească factura la gaze. Trucul simplu cu apă care te scapă de frig
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care o poți face când bei ceai. Un studiu amplu a analizat legătura cu bolile de inimă
Digi Animal World
Orașul care interzice adopţia pisicilor negre înainte de Halloween. Autorităţile locale „nu pot închide...
Film Now
Ian McKellen, devastat de moartea lui Patrick Stewart: "Un om pe care te puteai baza, pe care îl admirai și...
UTV
Laura Cosoi a ajuns la casa Adelei Popescu de la Șușani. Cum și-au petrecut timpul cele două vedete, în timp...