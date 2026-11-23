Indexarea pensiilor cu 7,3% rămâne obiectivul anunțat de PSD, iar în Guvern nu s-a discutat până acum nici reducerea procentului la 5%, nici acordarea majorării în două tranșe, a declarat luni Florin Manole, după discuțiile conducerii PSD cu reprezentanții celor cinci confederații sindicale. Deciziile privind indexarea vor fi luate, potrivit ministrului Muncii, în cadrul pregătirii bugetului pentru 2027.

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Întâlnirea a avut loc la grupul parlamentar al PSD din Camera Deputaților și a vizat, pe lângă pensii, salariul minim, viitoarea lege a salarizării și mai multe probleme din educație, sănătate, agricultură și ordine publică. În privința pensiilor, cele două părți au susținut aplicarea legislației în vigoare.

„S-a discutat și despre nevoia indexării, majorării pensiilor conform legislației în vigoare. Aici, evident, n-a fost nicio diferență de opinie între noi și reprezentanții confederațiilor sindicale”, a declarat Florin Manole.

Angajamentele concrete urmează să fie stabilite după ce vor fi cunoscute datele bugetului pentru anul viitor. Potrivit ministrului, măsurile privind veniturile trebuie analizate atât în raport cu puterea de cumpărare, cât și cu ținta de deficit.

„Am convenit să comunicăm constant pe fiecare dintre teme și, cu siguranță, mai multe angajamente ne vom putea lua în momentul în care vom începe discuția despre bugetul pentru 2027. Este nevoie să luăm măsuri care să sprijine și puterea de cumpărare a cetățenilor, și economia, dar, în același timp, trebuie să avem și toată dedicarea pentru respectarea angajamentelor referitoare la ținta de deficit. Tocmai de aceea există această prelungire a discuțiilor până când vom avea cifrele pentru bugetul pe anul viitor”, a explicat el.

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Varianta unei indexări de 5% nu a fost discutată în Guvern

Întrebat dacă, din cauza presiunilor bugetare, procentul ar putea fi redus de la 7,3% la 5%, ministrul a răspuns că o asemenea alternativă nu a fost analizată în Guvern. El a argumentat că pensionarii nu ar trebui să suporte încă un an efectele problemelor bugetare și că banii acordați prin majorare ar reveni în economie prin consum.

„Deocamdată, așa cum v-am spus, n-a existat nicio discuție în Guvern despre o alternativă la majorarea pensiilor conform legii. Am auzit discuții în spațiul public despre scepticism din cauza presiunilor bugetare. Sigur că înțeleg presiunile bugetare, dar cred că ele nu trebuie suportate un an în plus tot de către pensionari. Pe de altă parte, presiunile bugetare și probabil și cele legate de încasări la buget vin din faptul că economia a frânat brusc. Dar nu sunt pensionarii de vină pentru că economia a frânat brusc. Putem discuta despre acești bani, despre cheltuiala cu majorarea pensiilor, ca despre niște bani care nu se evaporă din România. Sunt bani cu care pensionarii vor merge a doua zi, a treia zi, să plătească niște facturi care au crescut, să plătească niște cumpărături care sunt mai scumpe astăzi decât acum șase luni sau decât acum un an. Banii aceștia vor merge în consum, cea mai mare parte din ei. Dacă ne uităm la frânarea consumului ca la un indicator de frânare a economiei, iată un potențial răspuns. Sunt bani care, din TVA, se întorc la bugetul de stat", a explicat ministrul Muncii.

El a insistat că o eventuală discuție în Guvern trebuie să ia în calcul toate implicațiile economice și bugetare ale măsurii: „Nu a existat nicio discuție în Guvern despre o indexare diferită, despre o majorare diferită decât prevede legea, motiv pentru care nu sunt în situația de a considera o astfel de alternativă și nici nu vreau să ajung vreodată în această situație”.

Majorarea în două tranșe și ajutoarele punctuale nu au fost discutate

Nici acordarea majorării în două tranșe nu a fost analizată. Poziția exprimată de PSD este susținerea aplicării integrale a legii, în limita deciziilor care vor fi luate în timpul pregătirii bugetului.

„Nu am avut nicio discuție despre alternative la aplicarea legii. Obiectivul nostru este să susținem 100% aplicarea legii, în marja discuțiilor despre buget. Dacă vor fi și alte opinii, o să le aflați și o să le discutăm în spațiul public. Dar angajamentul nostru este respectarea legii”, a declarat ministrul.

Acesta a invocat și efectele celor doi ani în care pensiile au fost înghețate, susținând că pensionarii au fost categoria socială cea mai afectată de scăderea puterii de cumpărare.

În discuțiile cu sindicaliștii nu a fost abordată nici acordarea unor ajutoare punctuale pentru pensionari. Este analizată, în schimb, posibilitatea prelungirii schemei de sprijin pentru consumatorii vulnerabili de energie electrică.

„Obiectivul nostru principal este să facem majorarea pensiilor cu procentul pe care îl prevede legea. Discuții despre ajutoare one-off nu au existat, însă există o discuție despre prelungirea schemei de sprijin pentru consumatorul vulnerabil. În ceea ce privește electricitatea, sunt foarte optimist că asta se va întâmpla. După ce vom discuta și cu premierul, și cu ministrul de Finanțe, vom vedea despre praguri și cuantumuri. Nu vreau să angajez Guvernul acum, dar disponibilitatea pentru prelungirea pentru o anumită perioadă a acelei scheme de sprijin pentru consumatorul vulnerabil există. Și există și un angajament luat cu Banca Mondială la sfârșitul anului trecut, referitor la această temă”, a mai spus Florin Manole.

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Editor : A.D.