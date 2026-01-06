Ce urmăresc investitorii după intervenţia americană în Venezuela. Cele cinci semnale care contează pentru pieţe

Pieţele financiare evaluează dacă operațiunea americană de capturare a lui Nicolas Maduro în Venezuela marchează un punct de cotitură în modul în care riscul politic este reflectat în preţurile activelor sau dacă va rămâne un nou şoc de tip „headline”, cu impact limitat şi temporar asupra portofoliilor de investiții.

Aurul a avansat cu peste 2%, până la 4.419 dolari pe uncie, în timp ce dolarul s-a întărit modest. Indicele dolarului, care măsoară moneda americană faţă de un coş de şase valute majore, a crescut cu aproximativ 0,2%, la 98,662, relatează CNBC, citat de News.ro.

Alţi indicatori de piaţă au rămas relativ calmi. Randamentele titlurilor de stat americane sunt aproape neschimbate, cu randamentul pe 10 ani la 4,187% şi pe 2 ani la 3,475%. Indicele MSCI All Country World, un reper pentru evoluţia burselor globale, a urcat cu 0,48%.

„Deşi titlurile sunt neliniştitoare, reacţia pieţei a fost până acum surprinzător de temperată”, a declarat Jung In Yun, fondator şi CEO al Fibonacci Asset Management, adăugând că mişcările reflectă mai degrabă „o acoperire modestă a riscurilor decât o fugă către active de refugiu”.

Investitorii urmăresc câteva semnale-cheie pentru a distinge între un şoc mediatic şi un impact economic real.

Structura pieţei petrolului, nu preţul spot

Primul test al relevanţei sistemice a evoluţiilor din Venezuela nu este nivelul actual al petrolului, ci structura pieţei.

„Cheia este dacă oferta de petrol se restrânge. Atât timp cât Brent se tranzacţionează în jur de 60 de dolari pe baril, iar curba futures este în creștere, piaţa semnalează o ofertă suficientă şi o preocupare limitată privind blocajele din Venezuela”, a spus Billy Leung, strateg senior de investiţii la Global X ETFs.

O eventuală penurie ar indica o problemă reală de ofertă, nu doar un eveniment de presă. În prezent, acest lucru nu se întâmplă. Venezuela produce aproximativ 1 milion de barili pe zi, circa 1% din oferta globală, iar infrastructura-cheie a rămas funcţională. În plus, OPEC+ a pus pe pauză creşterile de producţie, stocurile sunt ample, iar surplusul global continuă să domine formarea preţurilor.

„Considerăm că aceste evenimente prezintă riscuri minime pe termen scurt pentru ofertă şi, prin urmare, şanse reduse pentru o creştere semnificativă a preţului petrolului”, a declarat Norbert Rücker, economist-şef la Julius Baer.

Nivelul volatilităţii

Un alt semn al calmului pieţelor este nivelul scăzut al volatilităţii. Indicele VIX se situează în jurul valorii de 14,5, mult sub nivelurile de stres şi departe de vârful de peste 50 înregistrat în timpul şocurilor tarifare de anul trecut.

„Acest lucru arată că investitorii nu plătesc suplimentar pentru protecţie, în pofida titlurilor geopolitice”, a spus Leung.

Ed Yardeni, preşedintele Yardeni Research, a remarcat la rândul său că pieţele „aşteaptă să vadă ce urmează”, reacţia iniţială fiind una moderată.

Randamentele reale din SUA

Dacă situaţia din Venezuela ar declanşa o reevaluare mai amplă a riscului, acest lucru s-ar reflecta în scăderea randamentelor obligaţiunilor şi în creşterea aşteptărilor inflaţioniste. Până acum, aceste semnale lipsesc.

Randamentele reale rămân ridicate, parţial din cauza poverii datoriei publice americane, iar aşteptările privind inflaţia sunt stabile.

Piețele de credit

Investitorii urmăresc şi pieţele de credit, care adesea semnalează stresul mai devreme decât acţiunile.

„Spread-urile obligaţiunilor cu profit ridicat şi ale datoriilor suverane din pieţele emergente sunt indicatorii-cheie”, a spus Leung, adăugând că obligaţiunile Venezuelei nu sunt relevante pentru evaluarea riscului global, fiind deja profund depreciate.

Alte active de refugiu

Aurul a fost principalul beneficiar al evoluţiilor din Venezuela, continuând seria de maxime istorice din 2025. Argintul a avansat, la rândul său, cu peste 3%, până la 75,2733 dolari pe uncie.

„Acest lucru sugerează o reacţie reflexă în preţuirea riscurilor geopolitice”, a declarat Steve Brice, director de investiţii globale la Standard Chartered. Banca anticipează că aurul ar putea ajunge la 4.800 de dolari pe uncie în acest an, iar evenimentele recente ar putea accelera această apreciere.

Editor : M.B.