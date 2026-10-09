Ce va cere România la negocierile pentru bugetul UE. Nicușor Dan, discuții înaintea reuniunii Consiliului European

Președintele Nicușor Dan a discutat, vineri, cu membri ai Guvernului și experți din ministere, ce poziție va susține România la negocierile privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Bucureștiul vrea menținerea finanțărilor pentru agricultură și coeziune, dar și fonduri pentru apărarea Flancului Estic și a regiunii Mării Negre. Subiectul va fi discutat la reuniunea Consiliului European din 15-16 octombrie.

Potrivit Administrației Prezidențiale, ședința de lucru organizată vineri, 9 octombrie, a avut ca obiectiv coordonarea poziției naționale înaintea negocierilor dintre liderii europeni.

Viitorul Cadru Financiar Multianual va stabili bugetul Uniunii Europene pentru intervalul 2028-2034 și va influența resursele disponibile pentru investiții, infrastructură, agricultură și dezvoltare regională.

„România va susține adoptarea unui buget european ambițios, care să mențină nivelul global al finanțării pentru Politica de coeziune și Politica agricolă comună”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

Potrivit sursei citate, cele două politici europene sunt esențiale pentru reducerea decalajelor de dezvoltare dintre statele membre, modernizarea sectorului agricol, dezvoltarea comunităților rurale și consolidarea securității alimentare.

Bucureștiul cere fonduri pentru apărare și regiunea Mării Negre

Un alt obiectiv al României vizează finanțarea consolidării capacității europene de apărare, cu o atenție deosebită acordată Flancului Estic și regiunii strategice a Mării Negre.

În paralel, România va pleda pentru măsuri care să contribuie la creșterea competitivității economiei europene și la reducerea dependențelor strategice în domeniul energetic și al tehnologiilor avansate.

Aceste priorități vor fi susținute în discuțiile privind viitorul buget european, care va determina resursele alocate de Uniunea Europeană pentru următorii șapte ani.

Poziția României, coordonată înaintea reuniunii Consiliului European

La ședința convocată de Nicușor Dan au participat membri ai Guvernului, experți tehnici din ministere și reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană.

Întâlnirea a urmărit pregătirea poziției României pentru negocierile de la nivel european, în condițiile în care viitorul buget comunitar are implicații directe asupra investițiilor și politicilor de dezvoltare ale statelor membre.

Reuniunea Consiliului European este programată pentru 15-16 octombrie 2026. Potrivit Administrației Prezidențiale, viitorul Cadru Financiar Multianual se numără printre principalele teme de discuție.

Editor : Ana Petrescu