Ce va include pachetul de relansare economică, pentru companii și antreprenori

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că pachetul de relansare a economiei include o componentă de sprijin pentru companiile care activează în zone considerate strategice şi unde există un deficit în ceea ce priveşte balanţa comercială şi o componentă care vizează întreprinderile mici şi modul în care acestea funcţionează în relaţia cu statul.

Ministrul Finanţelor a afirmat că viitorul pachet de măsuri care vizează relansarea economică are două componente.



„Are o componentă legată de diversificarea schemelor de sprijin pentru companii, cu prioritate acolo unde balanţa noastră comercială suferă, nu peste tot, cu prioritate în zone strategice cum sunt resursele minerale, inteligenţa artificială, cercetarea-dezvoltarea, inclusiv zona de apărare pentru toate tipurile de companii, inclusiv pentru proiecte strategice mari, pentru care trebuie să avem instrumente pentru a le atrage. În momentul când avem o investiţie mare care vrea să vină în România trebuie să avem un mix de măsuri, de facilităţi pe care le putem oferi pentru că aici suntem într-o competiţie cu toţi vecinii noştri şi trebuie să reacţionăm foarte rapid şi să avem şi instrumentele. Le vom avea”, a declarat Alexandru Nazare, luni seară, la Antena 3 CNN, potrivit News.ro.



Potrivit ministrului Finanţelor, a doua componentă vizează măsuri fiscale, inclusiv măsuri de simplificare care să facă „viaţa mai uşoară” micilor antreprenori, el invocând, în acest sens, simplificarea şi reducerea fiscalităţii pentru micro-întreprinderi, posibilitatea ca o microîntreprindere care a trecut peste plafonul de 100.000 de euro să poată reveni la statutul de micro dacă îi scade cifra de afaceri, bonificaţii sau relaxarea unor termene privind angajările de personal în cazul acestor firme mici.



Alexandru Nazare a subliniat că la acest pachet de măsuri privind relansarea economică lucrează cu „specialişti din toate partidele”.

