Ce venituri vor avea medicii în 2027. Reforma salarizării aduce creșteri de salarii și reduce diferențele dintre spitale

Medicii se numără printre categoriile profesionale avantajate de noua lege a salarizării pregătită de Guvern. Dacă în administrația locală sau în alte sectoare ale sistemului public reforma înseamnă, în multe cazuri, reducerea veniturilor brute prin limitarea sporurilor, în sănătate situația este diferită: salariile de bază cresc semnificativ, iar sporurile legate direct de specificul activității medicale sunt păstrate.

Potrivit documentelor Ministerului Muncii privind reforma salarizării, sistemul sanitar rămâne unul dintre domeniile prioritare ale noii grile salariale. Autoritățile susțin că obiectivul este reducerea discrepanțelor dintre angajații care ocupă funcții similare, creșterea predictibilității salariale și menținerea atractivității profesiilor medicale.

Medicii se află printre câștigătorii reformei

Simulările oficiale realizate pentru funcția de medic primar arată una dintre cele mai importante creșteri salariale din întregul sector public.

Salariul de bază aferent gradației 0 va crește cu 16%, de la o valoare mediană de 14.127 de lei în 2026 la 16.400 de lei în 2027.

Creșterea este considerabil mai mare decât în cazul multor alte categorii de bugetari și reflectă poziționarea sistemului medical printre domeniile considerate prioritare de Guvern.

În paralel, venitul brut lunar median al medicilor primari va crește de la 21.437 de lei la 22.016 lei în 2027, ceea ce reprezintă un avans de aproximativ 3%.

Una dintre concluziile importante ale documentelor care stau la baza reformei este că noul sistem reduce diferențele foarte mari existente în prezent între medicii care ocupă aceeași funcție.

În 2026, veniturile brute ale medicilor primari se încadrează într-un interval foarte larg, cuprins între 17.588 lei și 32.206 lei pe lună.

După aplicarea reformei, intervalul estimat pentru anul 2027 se restrânge între 20.127 lei și 28.738 lei brut lunar.

Practic, medicii aflați la baza distribuției salariale vor câștiga mai mult decât în prezent, în timp ce diferențele foarte mari dintre spitale și dintre schemele de sporuri vor fi diminuate.

Ministerul Muncii susține că una dintre problemele actualului sistem este faptul că două persoane care ocupă aceeași funcție pot avea venituri semnificativ diferite în funcție de instituția în care lucrează și de sporurile acordate. Reforma urmărește tocmai reducerea acestor discrepanțe.

Creșteri importante și pentru asistenții medicali

Noua lege aduce majorări consistente și pentru personalul medical mediu, una dintre categoriile profesionale considerate deficitare în sistemul public de sănătate.

Pentru funcția de asistent medical principal, salariul de bază median va crește cu 28%, de la 6.084 lei în 2026 la 7.790 lei în 2027.

Venitul brut lunar median va crește de la 11.270 lei la 11.788 lei, ceea ce reprezintă un avans de aproximativ 5%.

Și în cazul asistenților medicali, reforma urmărește reducerea diferențelor dintre unitățile sanitare. Dacă în prezent veniturile brute variază între 8.413 lei și 14.522 lei pe lună, după aplicarea noii grile intervalul estimat pentru anul 2027 va fi cuprins între 9.952 lei și 14.308 lei.

Datele prezentate de Ministerul Muncii arată că asistenții medicali sunt printre categoriile profesionale pentru care sporurile au o pondere foarte ridicată în venitul lunar.

În prezent, pentru un asistent medical din spital, partea variabilă a salariului poate reprezenta aproximativ 52% din valoarea salariului de bază, unul dintre cele mai ridicate procente din întregul sistem bugetar.

Noua lege urmărește transferarea unei părți mai mari a remunerației în salariul de bază și diminuarea dependenței de sporuri.

Majorări consistente pentru personalul aflat la început de carieră

Unul dintre obiectivele declarate ale reformei este atragerea tinerilor către sistemul public de sănătate.

Potrivit simulărilor oficiale, salariul de bază al unui asistent medical debutant din spitale va crește de la 5.530 lei la 7.011 lei în 2027.

Majorarea este de aproape 27%, fiind una dintre cele mai importante creșteri prevăzute pentru personalul aflat la început de carieră.

Ministerul Muncii susține că această măsură urmărește reducerea deficitului de personal și creșterea atractivității profesiilor medicale pentru noile generații.

Spre deosebire de alte familii ocupaționale, unde reforma elimină sau reduce o parte importantă dintre sporurile existente, sistemul medical beneficiază în continuare de tratament diferențiat.

Guvernul a decis să păstreze sporurile acordate pentru activități medicale cu grad ridicat de risc, complexitate sau responsabilitate, considerând că acestea fac parte din specificul profesiei și nu pot fi înlocuite printr-o majorare generală a salariului de bază.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a explicat că sporurile acordate unor specialități precum neurochirurgia vor continua să existe și după intrarea în vigoare a reformei.

„În sistemul medical, ai în continuare sporuri speciale pentru neurochirurgi, uneori atașate numărului de ore petrecute în blocul operator. Nu avem cum să eliminăm acest spor, pentru că nu toată lumea este neurochirurg. Au rămas lucruri foarte specifice anumitor profesii, nu generale. General a rămas sporul de performanță”, a declarat acesta la prezentarea proiectului noii legi a salarizării.

Gărzile și munca în ture continuă să fie plătite suplimentar

Noua lege păstrează și reglementările speciale pentru activitatea desfășurată în spitale.

Personalul medical care lucrează în ture va continua să beneficieze de sporuri specifice pentru acest regim de muncă. De asemenea, activitatea desfășurată în zilele de repaus săptămânal și în sărbători legale rămâne remunerată suplimentar.

Medicii care efectuează gărzi în afara programului normal de lucru vor continua să fie plătiți pentru această activitate, iar gărzile la domiciliu rămân, la rândul lor, remunerate potrivit prevederilor speciale aplicabile sistemului sanitar.

