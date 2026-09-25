„Cea mai gravă criză economică din istorie” în Fâșia Gaza. 90% dintre palestinienii de vârstă activă nu au un loc de muncă

Economia Fâșiei Gaza a ajuns într-o situație fără precedent, după mai bine de doi ani de război. Aproximativ 90% dintre palestinienii de vârstă activă nu au un loc de muncă, iar 92% dintre unitățile economice au fost avariate sau distruse, potrivit unui nou raport al UNCTAD, organismul ONU pentru comerț și dezvoltare.

Prăbușirea economiei în urma acțiunilor militare israeliene i-a lăsat pe palestinieni fără resurse, iar PIB-ul pe cap de locuitor a ajuns la doar 0,58 dolari pe zi, potrivit raportului, scrie The Independent.

Gaza traversează cea mai gravă criză economică înregistrată vreodată. Șomajul și sărăcia au crescut dramatic în întreaga Fâșie Gaza, iar 90% dintre palestinienii de vârstă activă nu au un loc de muncă, ceea ce a împins populația într-o situație de „sărăcie multidimensională”.

Evaluarea, publicată joi de Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), arată că acțiunile militare ale Israelului în Gaza începând din 1967 au provocat o „criză în spirală” pentru populație, care s-a agravat sever după atacurile Hamas din 7 octombrie.

Printre principalele concluzii ale raportului se numără:

90% dintre palestinienii de vârstă activă sunt șomeri;

produsul intern brut (PIB) anual pe cap de locuitor a ajuns la 212 dolari, echivalentul a 0,58 dolari pe zi;

doar 1,5% din terenurile arabile mai sunt accesibile, iar activitatea industrială și producția agricolă au scăzut cu 94%.

Potrivit raportului, aproximativ 92% dintre „unitățile economice” din Gaza au fost avariate sau distruse. În 2025, PIB-ul zilnic pe cap de locuitor a fost de numai 0,58 dolari, cu 82% sub nivelul deja scăzut înregistrat în 2022. Prețurile au crescut cu 274% față de nivelul din 2022.

„Prăbușirea economiei din Gaza reprezintă cea mai gravă criză economică înregistrată vreodată în lume”, a declarat Pedro Manuel Moreno, secretarul general interimar al UNCTAD. „A șters decenii de dezvoltare și a generat o criză economică acută pentru populație”, le-a spus el jurnaliștilor la Geneva, cu ocazia publicării raportului.

Criza s-a extins și în Cisiordania

Criza economică și financiară s-a extins și în Cisiordania ocupată, raportul menționând „accesul redus la terenuri și resurse naturale, legat de extinderea coloniilor” israeliene. Documentul avertizează: „Riscul ca această criză fiscală să afecteze sectorul bancar și să declanșeze un colaps sistemic este real.”

Raportul afirmă că Israelul „a continuat să priveze Guvernul Statului Palestina de veniturile fiscale care i se cuvin, venituri pe care le controlează, adăugând o presiune semnificativă și cumulativă asupra unui guvern care dispune deja de resurse insuficiente și care are responsabilități ce depășesc cu mult resursele economice și politice aflate la dispoziția sa”.

Înainte de octombrie 2023, două din trei persoane din Gaza trăiau în sărăcie, în timp ce în prezent „toată lumea din Gaza se află într-o situație de sărăcie multidimensională”, a declarat Mutasim Elagraa, coordonatorul UNCTAD pentru asistența acordată palestinienilor, potrivit AFP.

În condițiile în care activitatea industrială și producția agricolă s-au redus cu 94%, palestinienii au ajuns într-o situație de „dependență totală de ajutorul alimentar umanitar”, a spus Elagraa. Doar 1,5% din terenurile arabile mai sunt accesibile.

Raportul acuză Israelul de impunerea unor „constrângeri structurale”

Raportul atribuie Israelului responsabilitatea pentru această situație, afirmând că acesta a „impus constrângeri structurale care au frânat sistematic economia palestiniană, au afectat capacitatea de producție, au adâncit sărăcia și au forțat dependența de ajutor”.

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Costul reconstrucției Fâșiei Gaza este estimat la 71,5 miliarde de dolari. Experții apreciază că numai îndepărtarea molozului ar putea dura decenii, deși, în condiții favorabile, operațiunea ar putea fi încheiată în șapte ani. Peste 73.000 de persoane au fost ucise din octombrie 2023.

„Odată asigurată o încetare permanentă a focului, comunitatea internațională ar trebui să mobilizeze imediat sprijin financiar și tehnic pe scară largă, pentru reconstruirea capacităților productive palestiniene la un nivel care nu doar să restabilească situația anterioară, ci să inverseze în mod activ decenii de regres al dezvoltării sub ocupație”, se arată în raport.

„Un stat palestinian viabil, suveran și independent, așa cum prevăd rezoluțiile Organizației Națiunilor Unite, este o condiție prealabilă pentru pacea regională și globală. Însă acesta nu poate fi construit pe o economie prăbușită.”

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Editor : M.I.