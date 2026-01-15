Cea mai mare economie europeană a crescut în 2025, după 2 ani de recesiune. De ce este o veste bună și pentru România

Germania revine pe plus. Cea mai mare economie europeană a crescut pentru prima dată din 2022. Revenirea, lentă ce-i drept, este o veste bună și pentru România. Industria de la noi, puternic conectată cu cea germană, cel mai probabil a avut încă un an de scădere – al treilea consecutiv.

Economia Germaniei a crescut cu 0,2% în 2025, arată estimările preliminare ale Biroului Federal de Statistică. Avansul timid marchează sfârșitul unei perioade de doi ani de recesiune, potrivit Financial Times.

Anul trecut, atât cheltuielile de consum, cât și cele guvernamentale au fost mai mari, dar creșterea a fost temperată de investițiile mai mici din sectorul privat și de reducerea continuă a exporturilor.

Producția din sectorul manufacturier, coloana vertebrală a economiei germane, a scăzut, de asemenea, pentru al treilea an la rând.

De asemenea, exporturile au avut de suferit, motivele, potrivit reprezentanților Biroului Federal de Statistică, fiind taxele vamale mai mari din SUA, aprecierea monedei euro și concurența tot mai mare din China.

Economiștii speră ca ritmul de creștere din acest an să fie mai mare, în condițiile în care guvernul va cheltui miliarde de euro pentru infrastructură și apărare. Banca Centrală a Germaniei spulberă însă speranțele unei redresări rapide. Instituția estimează o creștere de 0,6% în acest an, cu 0,1 puncte procentuale mai mică decât estimarea anterioară.

Creșterea economică din Germania, chiar dacă redusă, ar putea reprezenta o gură de oxigen și pentru România. Industria românească depinde semnificativ de Germania, țară spre care merg peste 20% din exporturile noastre, în special componente auto, electrice și electronice. Este o redresară așteptată, având în vedere că 2025 este, cel mai probabil, al treilea an de recesiune pentru industria din România. Cele mai recente date arată că producția industrială a scăzut cu 0,5% în primele 11 luni ale anului.

Iar acesta este un sector major pentru economia românească, fiind responsabilă pentru mai mult de 20% din produsul intern brut și care angajează aproape 1,2 milioane de oameni.

