Live TV

Cei care cumulează pensia de serviciu cu salariul la stat ar putea încasa doar 15% din pensie. Proiectul a trecut tacit de Senat

Data actualizării: Data publicării:
Mai mulți angajati la un birou stau in fața unor calculatoare
Imagine cu caracter ilustrativ. Funcționari publici. Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Funcționarii publici ar putea rămâne în activitate până la 70 de ani Examene de selecție în instituțiile reorganizate

Persoanele care încasează pensii de serviciu sau pensii militare de stat ar putea primi doar 15% din pensie dacă aleg să își continue activitatea într-o instituție publică. Proiectul inițiat de Guvern a trecut tacit miercuri de Senat, fără să fie dezbătut și votat, după ce termenul stabilit pentru adoptare a expirat. Camera Deputaților va lua decizia finală.

Nota privind adoptarea tacită a proiectului a fost prezentată în plen de președintele Senatului, Mircea Abrudean. Termenul pentru dezbaterea și votarea inițiativei a expirat la 28 iulie.

Măsura urmărește să împiedice cumularea integrală a două venituri plătite din fonduri publice. Astfel, beneficiarii pensiilor de serviciu sau militare care vor să lucreze în continuare la stat ar trebui să accepte reducerea cu 85% a pensiei pe întreaga perioadă în care sunt angajați.

Restricția nu îi vizează pe pensionarii care lucrează în sectorul privat.

Funcționarii publici ar putea rămâne în activitate până la 70 de ani

Funcționarii publici care vor să își continue activitatea după îndeplinirea condițiilor de pensionare vor trebui să depună o cerere cu cel puțin 30 de zile înainte.

Menținerea în funcție va putea fi aprobată anual de conducătorul instituției, până când persoana respectivă împlinește 70 de ani.

Proiectul stabilește și o perioadă maximă de șase ani pentru suspendarea raportului de serviciu în cazul persoanelor care lucrează în cadrul instituțiilor Uniunii Europene sau al organizațiilor internaționale. Măsura este justificată prin necesitatea de a evita blocarea pe termen lung a unor posturi publice.

Sunt prevăzute și reguli tranzitorii pentru încetarea detașărilor aflate în desfășurare, finalizarea procedurilor deja începute și efectuarea transferurilor strict în interesul serviciului.

Examene de selecție în instituțiile reorganizate

În cazul reorganizărilor care presupun și eliberări din funcție, instituțiile vor avea obligația să le prezinte angajaților aflați în preaviz posturile publice vacante care corespund pregătirii acestora.

Dacă mai mulți funcționari îndeplinesc condițiile pentru același post, instituția va putea organiza un examen de selecție. Perioada de preaviz va fi suspendată până la finalizarea examenului.

Senatoarea USR Violeta Alexandru a calificat drept „un deserviciu” adoptarea tacită a proiectului. La rândul său, senatoarea PNL Maria Horga a susținut că inițiativa „a fost blocată de către PSD pentru că are alergie la reforme”.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Locul de parcare din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
1
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt...
Avion de spionaj Ilushin Il-20
2
Un avion de spionaj rusesc Iliușin Il-20, interceptat de avioane poloneze de vânătoare la...
Vladimir Putin
3
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
the border into Romania as refugees flee Ukraine following the Russian invasion 2022
4
Rusia a distrus punctul vamal de la Orlivka, la granița României cu Ucraina. Traficul în...
Sărbătoare cu cruce roșie pe 1 septembrie. Foto Getty Images
5
Sărbătoare cu cruce roșie pe 1 septembrie. Cine este sfântul care a pus bazele...
Teodora Stoica: "Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!"
Digi Sport
Teodora Stoica: "Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
George Simion.
George Simion susține audierea șefului SPP în Parlament cerută de USR: „Nu ne e frică nici de Pahonțu, nici de Coldea”
politist examinator scoala de soferi proba practica
Mersul înapoi, întoarcerea, parcarea și oprirea ar putea deveni obligatorii la examenul pentru obținerea permisului de conducere
lucian pahontu
USR cere din nou audierea șefului SPP Lucian Pahonțu în Parlament: „Există foarte multe semne de întrebare”
clotilde armand
PSD, mesaj ironic după condamnarea lui Clotilde Armand: „Avem o nouă specie de penali: «penalii buni din USR»”
Senat 0
Proiectul care limitează mandatele șefilor serviciilor secrete ar putea ajunge în plenul Senatului după 15 septembrie
Recomandările redacţiei
Ursula von der Leyen and Mark Rutte hold joint media briefing on EU-NATO defense ties
UE și NATO, după atacul Rusiei la Leipzig: „Europenii se confruntă cu...
george simion face declaratii
George Simion declară că nu va vota niciun Guvern, dacă AUR nu face...
U.S. President Trump Meets With Japanese Business Leaders In Tokyo
„Ce întrebare stupidă”: Trump exclude ideea unui atac nuclear asupra...
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu, atac la PNL și USR după boicotul din Parlament: „Își...
Ultimele știri
George Simion: SAFE e păgubos şi plin de acuzaţii de corupţie. AUR va depune la DNA un denunţ
George Clooney critică dur administrația Trump. „Trăim într-o kakistocrație: o țară condusă de cei mai puțin calificați”
Naufragiul feribotului din Cipru: 20 de persoane dispărute, autoritățile cred că sunt blocate în epavă la 550 m adâncime
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care atrag banii și succesul financiar în sezonul Fecioarei. Până pe 22 septembrie 2026, norocul le...
Cancan
Lovitură pentru Teodora Becali! Decizia luată de Tribunalul Constanţa în dosarul care o vizează pe fiica...
Fanatik.ro
Filip Stojilkovic, subiect de controversă în direct: „E mai bun decât Bîrligea” / „Ce jucător bun vine în...
editiadedimineata.ro
Canicula și incendiile de vegetație din iulie au alimentat dezinformarea climatică în Europa
Fanatik.ro
Clubul din România la care Giovanni Becali a fost proprietar timp de un an: „I-am scos din impas”
Adevărul
De ce nu muncesc tinerii? Primul job, tot mai greu de obținut. „Companiile cer experiență de la cei care abia...
Playtech
Joburile din România în care se câștigă cel mai bine. IT-ul nu mai este singura destinație pentru salarii mari
Digi FM
Prognoza ANM pentru septembrie. Unde se vor înregistra cele mai mari temperaturi și când revin ploile
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dorit de FCSB și de Levski, Denis Drăguș a ales și e așteptat să semneze în ultima zi
Pro FM
Cleopatra Stratan, superbă în costum de baie, în vacanța din Santorini. A făcut o excepție și s-a lăsat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert Pattinson, despre provocările fizice din The Batman II: „Îmi simt vârsta la scenele de luptă. E mult...
Adevarul
Cât au îndeplinit statele UE din PNRR și ce urmează după 31 august. România este în zona de mijloc a...
Newsweek
Sunt bani pentru creșterea pensiilor la 1 ianuarie 2027. Anunțul ministrului muncii pentru pensionari
Digi FM
Regulile stricte ale unui milionar britanic pentru o căsnicie fericită. Nu vorbește cu soția până la 15:00 și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Rasele de câini care urăsc stăpânii gălăgioși. Mulți proprietari habar n-au
Film Now
După două căsnicii eșuate, Jennifer Aniston a luat o decizie. Ce se întâmplă cu relația ei cu Jim Curtis: „A...
UTV
Imagini de colecție cu Loredana Groza la 16 ani, când a câștigat Festivalul Mamaia. „Vom muri aici, sub...