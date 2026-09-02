Cei care cumulează pensia de serviciu cu salariul la stat ar putea încasa doar 15% din pensie. Proiectul a trecut tacit de Senat

Persoanele care încasează pensii de serviciu sau pensii militare de stat ar putea primi doar 15% din pensie dacă aleg să își continue activitatea într-o instituție publică. Proiectul inițiat de Guvern a trecut tacit miercuri de Senat, fără să fie dezbătut și votat, după ce termenul stabilit pentru adoptare a expirat. Camera Deputaților va lua decizia finală.

Nota privind adoptarea tacită a proiectului a fost prezentată în plen de președintele Senatului, Mircea Abrudean. Termenul pentru dezbaterea și votarea inițiativei a expirat la 28 iulie.

Măsura urmărește să împiedice cumularea integrală a două venituri plătite din fonduri publice. Astfel, beneficiarii pensiilor de serviciu sau militare care vor să lucreze în continuare la stat ar trebui să accepte reducerea cu 85% a pensiei pe întreaga perioadă în care sunt angajați.

Restricția nu îi vizează pe pensionarii care lucrează în sectorul privat.

Funcționarii publici ar putea rămâne în activitate până la 70 de ani

Funcționarii publici care vor să își continue activitatea după îndeplinirea condițiilor de pensionare vor trebui să depună o cerere cu cel puțin 30 de zile înainte.

Menținerea în funcție va putea fi aprobată anual de conducătorul instituției, până când persoana respectivă împlinește 70 de ani.

Proiectul stabilește și o perioadă maximă de șase ani pentru suspendarea raportului de serviciu în cazul persoanelor care lucrează în cadrul instituțiilor Uniunii Europene sau al organizațiilor internaționale. Măsura este justificată prin necesitatea de a evita blocarea pe termen lung a unor posturi publice.

Sunt prevăzute și reguli tranzitorii pentru încetarea detașărilor aflate în desfășurare, finalizarea procedurilor deja începute și efectuarea transferurilor strict în interesul serviciului.

Examene de selecție în instituțiile reorganizate

În cazul reorganizărilor care presupun și eliberări din funcție, instituțiile vor avea obligația să le prezinte angajaților aflați în preaviz posturile publice vacante care corespund pregătirii acestora.

Dacă mai mulți funcționari îndeplinesc condițiile pentru același post, instituția va putea organiza un examen de selecție. Perioada de preaviz va fi suspendată până la finalizarea examenului.

Senatoarea USR Violeta Alexandru a calificat drept „un deserviciu” adoptarea tacită a proiectului. La rândul său, senatoarea PNL Maria Horga a susținut că inițiativa „a fost blocată de către PSD pentru că are alergie la reforme”.

Editor : A.D.