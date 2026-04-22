Cel mai mare producător mondial de prezervative avertizează asupra creșterii prețurilor din cauza războiului din Iran

Cel mai mare producător mondial de prezervative se pregătește să majoreze prețurile cu aproape o treime, după ce războiul din Iran a determinat o creștere vertiginoasă a costurilor.

Karex, care furnizează prezervative unor mărci precum Durex și Trojan, a avertizat că perturbările cauzate de închiderea Strâmtorii Hormuz au dus deja la creșteri de preț planificate între 20% și 30%, scrie The Telegraph.

Cu toate acestea, compania a afirmat că aceste creșteri ar putea fi și mai mari dacă conflictul din Orientul Mijlociu se prelungește și ruta comercială crucială rămâne închisă.

Majoritatea prezervativelor sunt fabricate din latex, o formă de cauciuc produsă folosind produse petrochimice provenite din lanțurile de aprovizionare din Orientul Mijlociu.

Prețul cauciucului a crescut cu 8,5% în ultima lună, alimentat de creșterile prețului petrolului.

Goh Miah Kiat, directorul executiv al Karex, a declarat că compania „nu a avut de ales” decât să transfere costurile către clienți.

„Situația este cu siguranță foarte fragilă, prețurile sunt ridicate”, a spus el.

Închiderea strâmtorii, care este efectiv blocată de două luni și este încă supusă unui blocaj din partea marinei americane, se așteaptă să exercite o presiune suplimentară asupra bunurilor de consum care depind de produse petrochimice.

Karex, care vinde cinci miliarde de prezervative în fiecare an, a declarat că a înregistrat o creștere a costurilor de-a lungul lanțului său de aprovizionare.

Materialele de ambalare și lubrifianții – precum uleiul de silicon și folia de aluminiu – au înregistrat, de asemenea, o creștere a prețurilor.

 

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
Tudorel Toader la o sedinta
2
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
grindeanu bolojan
3
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
man 1
4
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
5
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
Soția lui Thomas Neubert nu s-a putut abține. A scris 3 cuvinte, după ce Mirel Rădoi a plecat de la FCSB
Digi Sport
Soția lui Thomas Neubert nu s-a putut abține. A scris 3 cuvinte, după ce Mirel Rădoi a plecat de la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Industrial gas storage tank. LNG or liquefied natural gas storage tank. Energy price crisis. Gas tank in petroleum refinery. Energy crisis. Natural gas storage industry and global market consumption.
Efectul instant al amenințărilor lui Trump pe piața energetică din Europa. Cum au fluctuat prețurile după noul ultimatum
U.S.-Israeli Military Campaign In Iran, Tehran - 29 Mar 2026
Cât costă SUA războiul cu Iranul. Zeci de miliarde cheltuite și tehnologii de ultimă generație distruse
pompa benzina profimedia
Traian Băsescu spune că „România poate evita o penurie de carburanți”. Ce îl îngrijorează însă pe fostul președinte
diesel pompa getty
Ilie Bolojan nu spune cât a încasat statul TVA din prețurile crescute ale motorinei: „Datele nu sunt colectate”. Unde s-ar duce banii
Lista produselor alimentare fără adaos plafonat. Foto Getty Images
Coaliția a prelungit plafonarea adaosului la alimente cu 3 luni. Comercianți: „Prețurile vor crește oricum”
Recomandările redacţiei
INSTANT_CONSULTARI_PSD_71_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu, după consultările cu Nicușor Dan: Am spus că una...
ilie bolojan parlament
România, între stabilizare fiscală și instabilitate politică...
Auf einem Laptop wurde eine Karte der Straße von Hormus mit Echtzeit-Schiffsbewegungen von MarineTraffic aufgerufen. Dav
Război în Orientul Mijlociu, ziua 54. Navă container sub focuri de...
FED-GHORGIU-ORA-19-301025-R7_10112
Criză politică la Palatul Victoria. Vicepremierul Oana Gheorghiu vine...
Ultimele știri
Vreme rea în aproape toată țara: ANM anunță vânt puternic, brumă și ninsori. Zonele vizate de cod portocaliu și galben HARTĂ
Dobânzile la credite ar putea fi plafonate, potrivit unui proiect depus de AUR în Parlament. Ce măsuri prevede inițiativa
Kaja Kallas anunță interdicții pentru militarii ruși. UE vrea să le blocheze accesul în Europa
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Taurului aduce răsturnări de situație. Patru zodii sunt vizate de schimbări majore
Cancan
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
Fanatik.ro
Patronul de la Ferma Dacilor e dator vândut. Ce sumă uriașă are de achitat Cornel Dinicu unui recuperator de...
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Revine Thomas Neubert la FCSB după ce a fost dat afară de Mirel Rădoi? Verdictul lui Mihai Stoica
Adevărul
Îşi poate permite PNL să-l sacrifice pe Ilie Bolojan? Analist: „Dacă ar dansa cum le cântă pesediștii, ar fi...
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Ce a răspuns Ozana Barabancea când a fost întrebată cum se simte fiul ei, care a făcut infarct la doar 24 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Ce înseamnă să fii un mitocan”. Țiriac a rămas ”mască”: ”Uite, mă, Camelia” / ”Ion, nu e ăla!”
Pro FM
Oana Radu, într-o rochie cu un decolteu imposibil de ignorat după ce a vorbit despre lupta cu kilogramele în...
Film Now
Actriţe care au jucat rolul reginei Elisabeta a II-a. Cine a semănat cel mai bine cu ea?
Adevarul
Termocentrala Paroșeni, inaugurată acum 70 de ani. Ce se va întâmpla cu vechiul colos energetic după...
Newsweek
Pensiile vin cu întârziere în luna mai. În ce zile pensionarii vor primi ajutoarele de 500 de lei la pensie?
Digi FM
Premierul Bolojan, în şedinţa PNL: „E greu să fii credibil, dacă ţii de cutiile de pantofi, penthouse-uri şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Denise Richards, mesaj sfâșietor după moartea fostului ei iubit, Patrick Muldoon: „Nu-mi pot imagina viața...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment