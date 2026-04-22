Cel mai mare producător mondial de prezervative avertizează asupra creșterii prețurilor din cauza războiului din Iran

Cel mai mare producător mondial de prezervative se pregătește să majoreze prețurile cu aproape o treime, după ce războiul din Iran a determinat o creștere vertiginoasă a costurilor.

Karex, care furnizează prezervative unor mărci precum Durex și Trojan, a avertizat că perturbările cauzate de închiderea Strâmtorii Hormuz au dus deja la creșteri de preț planificate între 20% și 30%, scrie The Telegraph.

Cu toate acestea, compania a afirmat că aceste creșteri ar putea fi și mai mari dacă conflictul din Orientul Mijlociu se prelungește și ruta comercială crucială rămâne închisă.

Majoritatea prezervativelor sunt fabricate din latex, o formă de cauciuc produsă folosind produse petrochimice provenite din lanțurile de aprovizionare din Orientul Mijlociu.

Prețul cauciucului a crescut cu 8,5% în ultima lună, alimentat de creșterile prețului petrolului.

Goh Miah Kiat, directorul executiv al Karex, a declarat că compania „nu a avut de ales” decât să transfere costurile către clienți.

„Situația este cu siguranță foarte fragilă, prețurile sunt ridicate”, a spus el.

Închiderea strâmtorii, care este efectiv blocată de două luni și este încă supusă unui blocaj din partea marinei americane, se așteaptă să exercite o presiune suplimentară asupra bunurilor de consum care depind de produse petrochimice.

Karex, care vinde cinci miliarde de prezervative în fiecare an, a declarat că a înregistrat o creștere a costurilor de-a lungul lanțului său de aprovizionare.

Materialele de ambalare și lubrifianții – precum uleiul de silicon și folia de aluminiu – au înregistrat, de asemenea, o creștere a prețurilor.

Editor : Sebastian Eduard