Cele trei inistituții care trebuie să-și reducă cu 30% organigrama și indemnizațiile pentru conducere

Data publicării:
mihai jurca
Foto: Facebook/ Mihai Jurca

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) trebuie să propună reduceri de personal şi reducerea indemnizaţiei pentru conducere cu 30%, a anunțat vineri şeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, la finalul şedinţei de Guvern.

Propunerea de lege adoptată vineri de Guvern, a spus Mihai Jurca, "reduce din inechităţi şi contribuie la efortul pe care companiile şi populaţia îl fac în această perioadă".

El a anunţat că până la finalul lunii octombrie conducerile ASF, ANRE şi ANCOM vor trebui să vină în Parlament cu propuneri de reducere a organigramei cu 10% pentru posturile de specialitate şi cu 30% pentru posturile suport din cadrul fiecărei structuri, potrivit Agerpres.

"Analiza o fac aceste autorităţi administrative autonome pe baza unor criterii clare, care să reducă suprapunerile, să crească eficienţa sau să reducă unele elemente de risipă", a adăugat Jurca.

Şeful Cancelariei premierului a spus că este aşteptată, până la finalul lunii octombrie, o reducere a indemnizaţiilor cu 30% pentru conducere şi reducerea indemnizaţiilor şi a salariilor personalului cu 30%.

Totodată, propunerea legislativă stabileşte un cuantum maxim pentru bonusurile pe care conducerile companiilor le pot oferi.

"Noi stabilim astăzi un cuantum maxim de două salarii brute pentru aceste bonusuri şi ele se pot acorda în situaţia atingerii unor indicatori de performanţă şi în situaţia în care există condiţii bugetare corecte la nivel naţional", a afirmat el.

