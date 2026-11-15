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Centrala CET București Vest a revenit în funcțiune după incendiile din primăvară. Precizările ELCEN

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Din articol
Echipamente vechi de până la cinci decenii, afectate de incendii Investiții de cinci miliarde de lei și apel la coordonare între instituții

CET București Vest a fost repusă în funcțiune duminică, în condiții de siguranță, și a fost reconectată cu succes la Sistemul Energetic Național, după avariile majore provocate de incendiile din primăvara acestui an. Electrocentrale București (ELCEN) anunță că a respectat termenul de repornire, stabilit încă din vara acestui an pentru 15 noiembrie.

În prezent, centrala livrează energie termică până la limita de proprietate, respectiv până la gardul unității. Pentru ca apa caldă și căldura să ajungă în condiții optime la consumatori, este necesară însă o bună coordonare cu operatorul rețelei de transport și distribuție, Termoenergetica, aflată în proprietatea Primăriei Capitalei.

ELCEN atrage atenția că distribuția este îngreunată de lucrările extinse din București și de starea generală a infrastructurii de transport.

Repornirea centralei vine după șase luni de lucrări intensive. Potrivit ELCEN, intervențiile necesare pentru reluarea în siguranță a activității au presupus o provocare inginerească și logistică majoră.

„În toată această perioadă, echipa ELCEN a ales să răspundă provocărilor prin fapte concrete și muncă susținută pe șantier. Readucerea în funcțiune a CET București Vest, după avariile majore provocate de incendiile din primăvara acestui an (aprilie-mai 2026), a reprezentat o provocare inginerească și logistică fără precedent”, spune comunicatul.

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Compania precizează că lucrările de o asemenea complexitate ar fi durat, în condiții normale, aproximativ un an și jumătate, însă au fost concentrate într-un interval de numai șase luni. Intervențiile esențiale pentru repornirea centralei au fost încheiate la termenul anunțat, pentru a proteja consumatorii arondați în sezonul rece și pentru a susține stabilitatea Sistemului Energetic Național.

Lucrările de refacere completă a tuturor instalațiilor afectate de incendii continuă și ar urma să fie finalizate până la sfârșitul acestui an.

Echipamente vechi de până la cinci decenii, afectate de incendii

ELCEN amintește că incendiile din aprilie și mai 2026 au afectat echipamente cu o vechime cuprinsă între trei și cinci decenii. Este vorba despre transformatoare fabricate în 1994-1995 și stații electrice construite în perioada 1972-1975, modernizate ulterior, în anii 2000.

Incendiile au provocat degradări importante ale componentelor primare și secundare ale celor două stații electrice de 6 kV, ale tabloului de 0,4 kV aferent cazanelor de apă fierbinte 1 și 2, precum și avarii la transformatoarele de putere.

Pe perioada în care CET București Vest a fost oprită pentru reparații, necesarul de energie termică la nivelul producției a fost acoperit integral de CET Grozăvești, susține ELCEN. Compania afirmă că serviciul a fost menținut fără întreruperi în alimentarea cu agent termic.

Conducerea societății le-a mulțumit specialiștilor, inginerilor și muncitorilor implicați în lucrări, atât din cadrul companiei, cât și de la firmele partenere, pentru efortul depus și pentru activitatea desfășurată în regim continuu.

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Investiții de cinci miliarde de lei și apel la coordonare între instituții

În paralel cu lucrările de reparații, ELCEN continuă proiectele de modernizare pe termen lung. Compania derulează investiții strategice în valoare de aproximativ cinci miliarde de lei, finanțate din Fondul pentru Modernizare și din alte surse atrase.

ELCEN subliniază că eficiența acestor investiții depinde și de buna colaborare dintre toți actorii implicați în sistemul de termoficare: producătorul de energie, operatorul de transport și distribuție și administrația locală.

Compania consideră esențială o abordare coordonată a problemelor din rețea, de la pierderile de agent termic până la înlocuirea conductelor foarte uzate. Totodată, atrage atenția că datoriile acumulate în relația cu operatorul de termoficare reprezintă o dificultate recurentă pentru susținerea planurilor de investiții.

„ELCEN își reafirmă deschiderea totală spre dialog instituțional și cooperare constructivă, tratând cu maximă seriozitate fiecare etapă a sezonului rece 2026-2027 și punând pe primul loc siguranța energetică a Capitalei și a Sistemului Energetic Național”, mai spune sursa citată.

Editor : A.P.

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